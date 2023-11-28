«Чикаго» поместил Перри на драфт отказов для расторжения контракта. Зарплата игрока – 4 млн долларов
«Чикаго» решил расторгнуть контракт с Кори Перри.
«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.
Перри ранее пропустил два матча «Чикаго» подряд, причины этого решения не комментировались, после чего генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон сообщил о том, что нападающий будет отсутствовать в составе «Чикаго» в «обозримом будущем».
Кори Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.
Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Коннора Бедарда.
Бесславный конец отличной карьеры.
вот бы в Анахайм его, напоследок. Хотя наверное, себе местечко в контендере найдет, полезный до сих пор игрок, по крайней мере на площадке.