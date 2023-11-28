«Чикаго» решил расторгнуть контракт с Кори Перри.

«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

Перри ранее пропустил два матча « » подряд, причины этого решения не комментировались, после чего генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон сообщил о том, что нападающий будет отсутствовать в составе «Чикаго» в «обозримом будущем».

набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата .

Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.

Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Коннора Бедарда.