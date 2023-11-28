«Чикаго» поместил Перри на драфт отказов для расторжения контракта. Зарплата игрока – 4 млн долларов

Теги возможные переходы Чикаго Кори Перри НХЛ Хоккей

«Чикаго» решил расторгнуть контракт с Кори Перри.

«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

Перри ранее пропустил два матча «Чикаго» подряд, причины этого решения не комментировались, после чего генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон сообщил о том, что нападающий будет отсутствовать в составе «Чикаго» в «обозримом будущем».

Кори Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.

Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Коннора Бедарда.

57 комментариев

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Кирилл Новокщенов
Ответ DonaldBrashear 2.0
надеюсь, мамаша Бедарда этого стоила. Бесславный конец отличной карьеры. вот бы в Анахайм его, напоследок. Хотя наверное, себе местечко в контендере найдет, полезный до сих пор игрок, по крайней мере на площадке.
Почему бесславный, вполне веселый, прошлых заслуг и великой карьеры не отменяет.
+49
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+47
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DonaldBrashear 2.0
надеюсь, мамаша Бедарда этого стоила.

Бесславный конец отличной карьеры.

вот бы в Анахайм его, напоследок. Хотя наверное, себе местечко в контендере найдет, полезный до сих пор игрок, по крайней мере на площадке.
+35
-9
+26
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Stewee
Маман Бедарда заберет Перри свободным агентом?
+28
-2
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Direct free kick
Больше всего расстроен Никита П. из Барнаула
+29
-5
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Барин
Кори, велкам опять в Тампу...много не дадим, за хлеб и воду как всегда...мамы Стифлера у нас нет. Так что условия хоть куда, соглашайся.
+16
-1
+15
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Двойка Бубнова
Открыт новый ник для спортсру: Мама Бедарда
+13
0
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Максим Столбов
Мама Бедарда(Стифлера) всему виной
+15
-3
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Frost Knight
Ответ DonaldBrashear 2.0
надеюсь, мамаша Бедарда этого стоила. Бесславный конец отличной карьеры. вот бы в Анахайм его, напоследок. Хотя наверное, себе местечко в контендере найдет, полезный до сих пор игрок, по крайней мере на площадке.
Почему только на площадке? Мамаша Бедарда тоже не жаловалась.
+10
0
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Max9999
Бедард зовет его папа?
+10
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+9
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Ничего Нового
Да уж лучше в контендере играть, чем строить второй Эдмонтон с бесконечным первыми пиками
+8
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Dandelo_O
Жаль этого добряка
+7
0
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Sergey Smolensky
Ответ DonaldBrashear 2.0
надеюсь, мамаша Бедарда этого стоила. Бесславный конец отличной карьеры. вот бы в Анахайм его, напоследок. Хотя наверное, себе местечко в контендере найдет, полезный до сих пор игрок, по крайней мере на площадке.
Жаль что Гацлаф закончил, на двоих бы натянули
+8
-1
+7
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Максим Столбов
Посмотрел на маму Бедарда, ну что сказать, не осуждаю Кори Перри, он трофеев набрал, решил и для себя пожить под закат карьеры)
+6
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Пинающий Достоинства
Бедард значит в НХЛ через постель попал ?!
+4
0
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vel
Хоть бы фото мамаши Бедарда опубликовали. Чтоб знать - стило ли оно того..
+4
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Бамбарбиякиргуда
Эх... Кори, Кори.. Стар стал, не чует куда ветер дует... Не маму надо было, а Конора...
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цэсемьэр
Ответ Олег Щёголев
А наказание, как будто не маму Коннора, а самого...
животворящий воздух Иллинойса, у них там постоянно такие истории😬
+2
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Bratsk Bruins
Ого такого унижения с Перри не было нигде, а ныне отстойный Чикаго замудрил
+2
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Андрей Корбут
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Ответ Юлия Закаблукова
легенда дакс играла за него в нхл 08
ну мам...
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Олег Щёголев
А наказание, как будто не маму Коннора, а самого...
+3
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Clever_mind
Мама у Бедарда очень даже ничего
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Александр Митраков
Ответ Дмитрий Якушевич
Комментарий удален пользователем
Да мама тоже не причём, господи. Там просто фанаты Тампы пошутили, а дурачки подхватили
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Андрей Корбут
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Ответ Direct free kick
Обычная honey trap, дабы устранить неугодного
кому он был неугоден? Обычный ковбой, который не может удержать свой кольт в кобуре. Разрушил и семью свою (у него жена и сын), и карьеру очернил в самом конце.
+2
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Tosha NeoN
Ответ DonaldBrashear 2.0
надеюсь, мамаша Бедарда этого стоила. Бесславный конец отличной карьеры. вот бы в Анахайм его, напоследок. Хотя наверное, себе местечко в контендере найдет, полезный до сих пор игрок, по крайней мере на площадке.
русским по белому же написано, что опровергли
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Direct free kick
Ответ Барин
Кори, велкам опять в Тампу...много не дадим, за хлеб и воду как всегда...мамы Стифлера у нас нет. Так что условия хоть куда, соглашайся.
Лучше Гудроу возвращайте, если Рейнджерс удержит полконтракта
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efremovms@gmail.com
Чёт в Хоукс с половым воспитанием проблемы.То Кенневиля сплавили,теперь Перри.
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Alexander Predeus
про мамку Бедарда бедного весь твиттор уже неделю шутит. что ж он сделал, Кори Перь, интересно блин теперь
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Miknik
Добро пожаловать в КХЛ
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hhlg
А может Перри отец Педарда?! ;)
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Bambus
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Решили что если будет просто пропускать матчи,то меньше проводить времени с мамой бедарда не будет,наоборот больше свободного времени появиться.Парадокс.Поэтому вообще выгоняют(
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Витольд Бубеный
Ответ Sergey Smolensky
Жаль что Гацлаф закончил, на двоих бы натянули
В два смычка!
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Alexander Nikitin
А зачем брали, разве не ясно было что лучшие дни у Кори позади.
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Андрей Корбут
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Ну чтож, ждем в СКА. ) Проторенной дорожкой, так сказать....
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Booligan
Маму Бедарда надо было познакомить с папой Кабанова
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Юлия Закаблукова
легенда дакс играла за него в нхл 08
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Георгий Рыженков
Ответ Барин
Кори, велкам опять в Тампу...много не дадим, за хлеб и воду как всегда...мамы Стифлера у нас нет. Так что условия хоть куда, соглашайся.
Потолок..
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Поговорим о разном
Ответ Барин
Кори, велкам опять в Тампу...много не дадим, за хлеб и воду как всегда...мамы Стифлера у нас нет. Так что условия хоть куда, соглашайся.
Ах!!!!! Если бы такое произошло!!!!!! Купер в прошлом сезоне хвалил его и говорил типа, что он как "играющий тренер". И Корочка один из лучших игроков - кого тренировал Купер. Если на малые деньги игроком - хорошо!. А если тренером - тоже не плохо? (можно одного не фартового тренера под это и освободить ).
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inga_7z@tut.by
Ответ Георгий Рыженков
Потолок..
4 от чикаженят, +0,775 от тампы не влезет под кепку? тогда обменяют кого-нить, и все дела
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Дмитрий Якушевич
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Павел Пискунов
Ответ vel
Хоть бы фото мамаши Бедарда опубликовали. Чтоб знать - стило ли оно того..
так есть фото. https://kick-or-die.ru/app/uploads/2023/11/conor-bedard-with-mom.jpg
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Поговорим о разном
Ответ vel
Хоть бы фото мамаши Бедарда опубликовали. Чтоб знать - стило ли оно того..
Так там "на заборе" у спортбокса выдали статью и фото. Мама вроде симпатичная. Только некоторые женщины в комментариях говорят, что маме надо было выпись много напитков на такую связь. Не нравится Корочка по внешности многим. https://news.sportbox.ru//Hokkej/
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Венер Кучербаев
Ответ Павел Пискунов
так есть фото. https://kick-or-die.ru/app/uploads/2023/11/conor-bedard-with-mom.jpg
есть фото в купальнике?
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