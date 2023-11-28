«Чикаго»: «Перри совершил неприемлемый поступок, нарушив два условия – контракт и внутренние правила клуба, направленные на безопасное обеспечение рабочей среды»

Теги Чикаго Кори Перри НХЛ Хоккей

«Чикаго» объяснил, почему поместил Кори Перри на драфт отказов.

«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

«После внутреннего расследования «Чикаго» определил, что Кори Перри совершил неприемлемый поступок, нарушив сразу два условия – стандартного контракта игрока и внутренних правил «Чикаго», направленных на профессиональное и безопасное обеспечение рабочей среды.

В связи с этим Кори Перри отправлен на драфт отказов.

После того, как мистер Перри пройдет процедуру драфта отказов, контракт с ним будет немедленно расторгнут», – говорится в заявлении клуба НХЛ.

Кори Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.

Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Коннора Бедарда.

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
а шутили уже,что Перри брали на роль " отца " в раздевалке для Бедарда,и он слишком вжился в роль?)
+80
-1
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
интересно, в контрактах есть пункт не пялить мамаш партнёров по команде
+44
-2
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
нарушив сразу два условия – стандартного контракта игрока и внутренних правил «Чикаго», направленных на профессиональное и безопасное обеспечение рабочей среды.

Средство защиты не надел и потом орудие труда не помыл?
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Гаврош
Вечно там в этом Чикаго что-то всплывает!То насалие то гомосексуализм то теперь это.Тока парень карьеру начал в НХЛ и тут на тебе мамаша загуляла...
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Заходит такой Перри в раздевалку и такой с порога: привет, сынок …
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Рогач
Ответ e1ther - e1ther
а шутили уже,что Перри брали на роль " отца " в раздевалке для Бедарда,и он слишком вжился в роль?)
норм)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Волков
Кирилл Набабкин одобряет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БУРЧАЛКИН
Ответ Vatokatya
А если бы с отцом?
Дали бы премию за инклюзивность
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
срочно-срочно в КХЛ, игрок топ по нашим меркам!
пусть ещё Кессела с собой прихватит, жалко что Кейн уже подписался с Детройтом😁
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
Ответ Radik_2.0
интересно, в контрактах есть пункт не пялить мамаш партнёров по команде
ну типа рабочая среда😅
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mapk Kpacc
Все-таки засадил, проказник?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
а что, по факту ему только КГ не хватает из трофеев, остальные уже на полке🏆🥇🥇
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Витольд Бубеный
Надеюсь мамаша Бедарда того стоила
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatokatya
А если бы с отцом?
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Все-таки интересно, что он реально сделал. Дэвидсон сегодня в час ночи по мск даст конференцию, должен поведать)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Витольд Бубеный
Ответ Russ Ivan
Такого заслуженного деда сливают, что случилось-то??
Проткнул мамашу Бедарда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stalnoi
отказался усыновить Конора🤷‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oberkorn
Деньги все равно шикаке придётся по контракту заплатить. И самое грустное, что как бы сам бедарда после этого сюжета не сдулся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алар
Любовь не знает границ!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Космический Котик
Ответ Писатель Григорий Ельцов
Помню, как Перри рассматривал сиси Даши Мироновой в перерыве финального матча ЧМ 2016 в Москве, когда та брала у него интервью. А с мамой Бедарда где он познакомился?
Она сама товар лицом всю журналистскую карьеру показывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Он еще и Путину руку жал на церемонии награждения ЧМ-2016. За это можно и просто закэнселить. ;)
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Писатель Григорий Ельцов
Помню, как Перри рассматривал сиси Даши Мироновой в перерыве финального матча ЧМ 2016 в Москве, когда та брала у него интервью. А с мамой Бедарда где он познакомился?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
это уже не Корри Перри а Пол Финч какой-то
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antonio1589
Ответ Космический Котик
Она сама товар лицом всю журналистскую карьеру показывает.
не знал, что Миронова - журналистка. у ее профессии немного другое название
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Носков
Mom Id Like to Fuck
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ antonio1589
не знал, что Миронова - журналистка. у ее профессии немного другое название
Экс корт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
«профессиональное обеспечение рабочей среды»
норм формулировка сие действия🌚
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tosha NeoN
Ответ Booligan
Что же блин было с Ничушкиным тогда? Неужели просто нажрался и вызвал даму лёгкого поведения? Не клеится
дамой лёгкого поведения случайно была не мама Бедарда ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поговорим о разном
Ответ Adeen
Бывших лесорубов не бывает🤨
Хороший юмор. Спасибо. Понравилось! Но "страшно" - осталось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Ответ Поговорим о разном
Там "на заборе" написано, что папа у Бедарда - бывший лесоруб и хорошо топором умел работать. Страшно!!!!!
Бывших лесорубов не бывает🤨
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поговорим о разном
Ответ Vatokatya
А если бы с отцом?
Там "на заборе" написано, что папа у Бедарда - бывший лесоруб и хорошо топором умел работать. Страшно!!!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxximus
Ответ Direct free kick
Миронова страшна как ядерный взрыв над Тихим океаном
Если связь с мамой Бедарда правда, то получается Кори готов совокупляться со всем, что движется 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ферзь на р1
Ответ цэсемьэр
срочно-срочно в КХЛ, игрок топ по нашим меркам! пусть ещё Кессела с собой прихватит, жалко что Кейн уже подписался с Детройтом😁
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vfrc14
Мама несовершеннолетняя? В чем проблема то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
«Перри совершил неприемлемый поступок.»

Член засунул Коннорку что-л?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan Giroux
Таки вдул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Космический Котик
внутренние правила клуба, направленные на безопасное обеспечение рабочей среды
__

Так чё там, небезопасный секс что ли был?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конифеев
Где-то уже видел теорию что Перри - казачок засланный, агент клубов центрального дивизиона :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот, интересно,
при СССР бывало что семейные измены разбирались в трудовых коллективах
и это, после развала СССР преподносилось как одни из отрицательных черт советского строя.
Тут, увольняют с работы, хотя люди не связаны семейными узами с другими людьми.
Вообщем, очередной пример двойных стандартов - там это плохо, а если мы, это хорошо.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex_tankist_nagibator_2010_super
Сейчас бы от Чикаги слушать про безопасный внутренний профессионализм!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russ Ivan
Такого заслуженного деда сливают, что случилось-то??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
А вот если бы он папу Бедарда бы так соблазнил было бы наказание? Или это в духе современной НХЛ?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Будет введено правило имени мамы Бедарда, решила тоже попасть в хоккейную историю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
ну я надеюсь, он к спине не прижимался, ничем,к партнерам?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Что же блин было с Ничушкиным тогда? Неужели просто нажрался и вызвал даму лёгкого поведения? Не клеится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий