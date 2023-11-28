«Чикаго»: «Перри совершил неприемлемый поступок, нарушив два условия – контракт и внутренние правила клуба, направленные на безопасное обеспечение рабочей среды»

«Чикаго» объяснил, почему поместил Кори Перри на драфт отказов.

«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

«После внутреннего расследования « » определил, что совершил неприемлемый поступок, нарушив сразу два условия – стандартного контракта игрока и внутренних правил «Чикаго», направленных на профессиональное и безопасное обеспечение рабочей среды.

В связи с этим Кори Перри отправлен на драфт отказов.

После того, как мистер Перри пройдет процедуру драфта отказов, контракт с ним будет немедленно расторгнут», – говорится в заявлении клуба НХЛ.

Кори Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата .

Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.

Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Коннора Бедарда.