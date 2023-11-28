«Чикаго»: «Перри совершил неприемлемый поступок, нарушив два условия – контракт и внутренние правила клуба, направленные на безопасное обеспечение рабочей среды»
«Чикаго» объяснил, почему поместил Кори Перри на драфт отказов.
«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.
«После внутреннего расследования «Чикаго» определил, что Кори Перри совершил неприемлемый поступок, нарушив сразу два условия – стандартного контракта игрока и внутренних правил «Чикаго», направленных на профессиональное и безопасное обеспечение рабочей среды.
В связи с этим Кори Перри отправлен на драфт отказов.
После того, как мистер Перри пройдет процедуру драфта отказов, контракт с ним будет немедленно расторгнут», – говорится в заявлении клуба НХЛ.
Кори Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.
Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Коннора Бедарда.
Средство защиты не надел и потом орудие труда не помыл?
пусть ещё Кессела с собой прихватит, жалко что Кейн уже подписался с Детройтом😁
норм формулировка сие действия🌚
Член засунул Коннорку что-л?
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Так чё там, небезопасный секс что ли был?
при СССР бывало что семейные измены разбирались в трудовых коллективах
и это, после развала СССР преподносилось как одни из отрицательных черт советского строя.
Тут, увольняют с работы, хотя люди не связаны семейными узами с другими людьми.
Вообщем, очередной пример двойных стандартов - там это плохо, а если мы, это хорошо.