«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 5:4 после 2:4. Лазар забросил победную шайбу на 59:37
«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 5:4 после 2:4.
«Девилс» сделали камбэк в 3-м периоде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:4).
После 40 минут игры клуб с Лонг-Айленда вел со счетом 4:2, но в заключительной 20-минутке пропустил 3 безответные шайбы.
Автором победного гола стал форвард Кертис Лазар, отличившийся на 59:37.
Первой звездой матча был признан форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 3 (1+2) очка.
«Девилс» с 21 очком в 20 играх занимают текущее 6-е место в Столичном дивизионе, «Айлендерс» (22 в 21) – 5-е.