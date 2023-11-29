«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 5:4 после 2:4. Лазар забросил победную шайбу на 59:37

«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 5:4 после 2:4.

«Девилс» сделали камбэк в 3-м периоде в матче регулярного чемпионата с « » (5:4).

После 40 минут игры клуб с Лонг-Айленда вел со счетом 4:2, но в заключительной 20-минутке пропустил 3 безответные шайбы.

Автором победного гола стал форвард , отличившийся на 59:37.

Первой звездой матча был признан форвард « » , набравший 3 (1+2) очка.

«Девилс» с 21 очком в 20 играх занимают текущее 6-е место в Столичном дивизионе, «Айлендерс» (22 в 21) – 5-е.