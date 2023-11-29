«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 5:4 после 2:4. Лазар забросил победную шайбу на 59:37

Теги Нью-Джерси Айлендерс НХЛ Кертис Лазар Джек Хьюз Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 5:4 после 2:4.

«Девилс» сделали камбэк в 3-м периоде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:4). 

После 40 минут игры клуб с Лонг-Айленда вел со счетом 4:2, но в заключительной 20-минутке пропустил 3 безответные шайбы. 

Автором победного гола стал форвард Кертис Лазар, отличившийся на 59:37.

Первой звездой матча был признан форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 3 (1+2) очка. 

«Девилс» с 21 очком в 20 играх занимают текущее 6-е место в Столичном дивизионе, «Айлендерс» (22 в 21) – 5-е. 

1 комментарий
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Антон Никитин
Типичные Айлендерс. Это уже который матч подобный матч в сезоне. Просто не хватает физухи на 60 минут
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