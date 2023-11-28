Джеймс Тони: «Усик – мусор. Боксеры моего поколения его бы просто уничтожили»

Теги Джеймс Тони Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Джеймс Тони раскритиковал Александра Усика.

«Ох, Усик – мусор. Ему просто повезло. Он оказался в нужном месте в нужное время. Боксеры моего поколения его бы просто уничтожили.

Честно говоря, любого топового боксера современности уничтожили бы в мое время. Как и в 70-80-х годах», – сказал бывший чемпион мира по боксу Джеймс Тони.

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28 комментариев

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Алексей Толстюк
Ответ alexander bakulin
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Олимпийский чемпион, абсолют в крузервейте, держит 3 основных титула в супертяжах, дядь тип который отлетал от Лебедева не имеет права что-то рассказывать про Усика. Про нокаут от Дюбуа оставь лучше эту историю для своих собутыльников))
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Валерий Золотарев
И трава раньше была зеленее, и всё такое.
+17
-6
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⚽️Juve⚽️
После Тайсона и Льюиса , нормальных боксеров не было в супер тяжах
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Vicing Charlsson
Тони прав, он сам будучи прирождённым полутяжем просто деклассировал ОЧ и действующего ЧМ в крузерах Василия Жирова, в тяжах Эвандера Холифилда, Джона Руиса. Провел равные бои с тяжеловесами Хасимом Рахманом и Самюэлем Питером. Олдскулный боксер Филадельфийской школы бокса, легенда.
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Ват-сон
Ответ David Rigert
сам мусорина поганая.
что угодно, но нет, не мусор. боксер он выдающийся)
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трахтенберг месть коней
Ответ ⚽️Juve⚽️
После Тайсона и Льюиса , нормальных боксеров не было в супер тяжах
Холифилд пошел покурить?))
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человек умелый
Ответ Алексей Толстюк
Олимпийский чемпион, абсолют в крузервейте, держит 3 основных титула в супертяжах, дядь тип который отлетал от Лебедева не имеет права что-то рассказывать про Усика. Про нокаут от Дюбуа оставь лучше эту историю для своих собутыльников))
Тип на момент боя с Лебедевым имел за плечами 80 с лишним боёв и 22 года карьеры. У него в пиковой форме защиты поясов были каждые 3-4 месяца.
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человек умелый
Ответ AshAsh
у Тони травматическая деменция, он вряд ли вообще понимает о ком его спросили, гавкает по любому поводу "в мои то годы мы бы их всех огогого "
Тони один из ярчайших и сильнейших боксеров. И боксеры его времени были ого-го.
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rude.
Ответ AshAsh
у Тони травматическая деменция, он вряд ли вообще понимает о ком его спросили, гавкает по любому поводу "в мои то годы мы бы их всех огогого "
Ну Тони действительно был в полном порядке. И в его времена действительно были топовые дивизионы.
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Алексей Иванов
С дивана мне кажется что я бы побил Усика,на полном серьезе,вообще не какого страха он не вызывает и не впечатляет, мне кажется я бы его рубанул.
Но по факту у меня даже разряда нету по боксу а Усик чуть ли не абсолют в супер тяжах
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трахтенберг месть коней
Ответ ⚽️Juve⚽️
Ну холифилд слабее аксона и льюиса , он не та величина
Чушь. Единственный в истории четырехкратный чемпион
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GaasJT
Ответ ⚽️Juve⚽️
После Тайсона и Льюиса , нормальных боксеров не было в супер тяжах
Холифилд еще
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человек умелый
Ответ ⚽️Juve⚽️
После Тайсона и Льюиса , нормальных боксеров не было в супер тяжах
Тайсон выглядит зверем на фоне посредственностей. Усик вполне мог бы его перестучать
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Proper Chels
У бургермена подгорает, что белый чувак добился таких успехов в боксе за счет таланта и трудовой этики.
Ведь Тони поднимался в весе не ради величия, а потому что лень было гонять после макдональдса.
Слил свой талант и подгорает теперь)
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mootoo
уже попал на Миротворец небось
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Mezomorf
Ответ Алексей Толстюк
Олимпийский чемпион, абсолют в крузервейте, держит 3 основных титула в супертяжах, дядь тип который отлетал от Лебедева не имеет права что-то рассказывать про Усика. Про нокаут от Дюбуа оставь лучше эту историю для своих собутыльников))
Кто плюсует эту поверхностную чушь? Не принижая заслуг Усика, Тони правду говорит, то поколение боксёров было существенно сильнее, а сам Тони на пике из любого нынешнего крузера сделал бы отбивную.
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Алексей Толстюк
Ответ Mezomorf
Кто плюсует эту поверхностную чушь? Не принижая заслуг Усика, Тони правду говорит, то поколение боксёров было существенно сильнее, а сам Тони на пике из любого нынешнего крузера сделал бы отбивную.
Эта легенда работает примерно так же как и та в которой Марадона был лучше Месси.
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alexander bakulin
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Чигорин
Балаболить можно что угодно, когда нельзя проверить утверждение...
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