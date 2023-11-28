Джеймс Тони: «Усик – мусор. Боксеры моего поколения его бы просто уничтожили»
Джеймс Тони раскритиковал Александра Усика.
«Ох, Усик – мусор. Ему просто повезло. Он оказался в нужном месте в нужное время. Боксеры моего поколения его бы просто уничтожили.
Честно говоря, любого топового боксера современности уничтожили бы в мое время. Как и в 70-80-х годах», – сказал бывший чемпион мира по боксу Джеймс Тони.
Усик – Фьюри: «Пусть я маленький человек, но больший чемпион, чем ты»
Александр Усик: «Я не думаю о Фьюри. Сосредоточен на тяжелой подготовке»
Но по факту у меня даже разряда нету по боксу а Усик чуть ли не абсолют в супер тяжах
Ведь Тони поднимался в весе не ради величия, а потому что лень было гонять после макдональдса.
Слил свой талант и подгорает теперь)