Джеймс Тони раскритиковал Александра Усика.

«Ох, – мусор. Ему просто повезло. Он оказался в нужном месте в нужное время. Боксеры моего поколения его бы просто уничтожили.

Честно говоря, любого топового боксера современности уничтожили бы в мое время. Как и в 70-80-х годах», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

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