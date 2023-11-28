Фетисов о допуске россиян к турнирам: «Творящийся беспредел – упущение ООН. Она упустила момент, отдав все права МОК, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги»

Вячеслав Фетисов считает ситуацию с допуском россиян к турнирам упущением ООН.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

21 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже.

«Считаю, что ООН упустила этот момент, отдав все права олимпийскому комитету и международным организациям, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги.

Тот беспредел, который сейчас творится, – это именно упущение ООН. У меня в свое время был разговор с генсеком ООН на счет того, чтобы было министерство спорта ООН, которое бы и занималось урегулированием таких вопросов. Но тогда, к сожалению, не сложилось», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.