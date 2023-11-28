Фетисов о допуске россиян к турнирам: «Творящийся беспредел – упущение ООН. Она упустила момент, отдав все права МОК, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги»
Вячеслав Фетисов считает ситуацию с допуском россиян к турнирам упущением ООН.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
21 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже.
«Считаю, что ООН упустила этот момент, отдав все права олимпийскому комитету и международным организациям, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги.
Тот беспредел, который сейчас творится, – это именно упущение ООН. У меня в свое время был разговор с генсеком ООН на счет того, чтобы было министерство спорта ООН, которое бы и занималось урегулированием таких вопросов. Но тогда, к сожалению, не сложилось», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
А каким он был человеком в те годы, мы не очень знаем.
Да и человек в течение жизни меняется, особенно прикормленный властью.
Со слабой страной считаться никто не будет.
Это вам не Самаранч, который Брежневу пятки вылизывал.
Неуважаемые депутаты и чиновники, начните искать виноватых с себя.
Ладно литературу, мог бы хоть стенограммы выступлений царя читать, так бы к «беспределу» добавились хотя бы истории про то, как чинуши из МОК, надули нас и поводили за нос.
- Кто он?