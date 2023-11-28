Фетисов о допуске россиян к турнирам: «Творящийся беспредел – упущение ООН. Она упустила момент, отдав все права МОК, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги»

Теги Вячеслав Фетисов МОК ООН Париж-2024 Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов считает ситуацию с допуском россиян к турнирам упущением ООН.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

21 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже.

«Считаю, что ООН упустила этот момент, отдав все права олимпийскому комитету и международным организациям, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги.

Тот беспредел, который сейчас творится, – это именно упущение ООН. У меня в свое время был разговор с генсеком ООН на счет того, чтобы было министерство спорта ООН, которое бы и занималось урегулированием таких вопросов. Но тогда, к сожалению, не сложилось», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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35 комментариев

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Melnikov1968
Фетисов знает ещё слова, кроме "беспредел"? Нельзя же, являясь депутатом ГД, иметь такой скудный словарный запас. Надо иногда и литературу читать.
+28
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Самая цитируемая и вообще недура
Хоть ООН призываете теперь, хоть дух Сталина- не поможет уже. Мы "в домике" на много лет.
+27
-2
+25
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КВАД
Тот беспредел, который сейчас творится - это упущение не ООН, а именно ваше, гражданин депутат Госдумы. Причём "упущение" - это ещё мягко сказано, и вообще не то слово.
+26
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Olga.t
Ответ Лжетрофеич
Очень обидно за Фетисова, был ведь когда-то приличным человеком
Спортсменом был хорошим, это да.
А каким он был человеком в те годы, мы не очень знаем.
Да и человек в течение жизни меняется, особенно прикормленный властью.
+11
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КВАД
Ответ Лжетрофеич
Очень обидно за Фетисова, был ведь когда-то приличным человеком
Когда?
+9
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Лека-Лека
Сами натворили такого беспредела, а теперь виноватых ищут.

Со слабой страной считаться никто не будет.
Это вам не Самаранч, который Брежневу пятки вылизывал.

Неуважаемые депутаты и чиновники, начните искать виноватых с себя.
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Atsuktuvas
То есть плохо, что политическая организация не надавила на спортивную и не заставила оставить "спорт вне политики" ? Забавно, что они сами иногда не понимают - какие логические конструкции строят.
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Татьяна Солотина
Про траты государственных денег от Фетисова звучит, как насмешка
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Вечно в бане
Ответ Melnikov1968
Фетисов знает ещё слова, кроме "беспредел"? Нельзя же, являясь депутатом ГД, иметь такой скудный словарный запас. Надо иногда и литературу читать.
Видимо, в литературе, которую читает Фетисов, синонимов слова «беспредел», не используют.

Ладно литературу, мог бы хоть стенограммы выступлений царя читать, так бы к «беспределу» добавились хотя бы истории про то, как чинуши из МОК, надули нас и поводили за нос.
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Лжетрофеич
Очень обидно за Фетисова, был ведь когда-то приличным человеком
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dpv
- Афоня, ты не знаешь, что там ООН про Гондурас решил?
- Кто он?
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Ваганов Фидаиль
Сами довели до лампочки наш спорт и сейчас ещё к учат других как жить и что делать!
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ta-tosha
Славик, зачем тебе этот загнивающий лгтбэшный запад? Еще заразу какую подхватишь
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Ветер
Ответ Melnikov1968
Фетисов знает ещё слова, кроме "беспредел"? Нельзя же, являясь депутатом ГД, иметь такой скудный словарный запас. Надо иногда и литературу читать.
Так спецом набрали таких: чтобы по фене ботали; когда надо, по команде гавкали; острых вопросов руководству никогда не задавали и нужную кнопку, вовремя нажимали.
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Yan D
Ответ Melnikov1968
Фетисов знает ещё слова, кроме "беспредел"? Нельзя же, являясь депутатом ГД, иметь такой скудный словарный запас. Надо иногда и литературу читать.
Попросил бы у Исинбаевой она бы ему хорошую книгу посоветовала.
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olvl
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хоть ООН призываете теперь, хоть дух Сталина- не поможет уже. Мы "в домике" на много лет.
Тоже уже не надеюсь(.
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Вадим Жданюк
Ответ Лжетрофеич
Очень обидно за Фетисова, был ведь когда-то приличным человеком
когда был приличным? когда будучи офицером, имея ништяки что просты работяги никогда и не мечтали, свалил на запад?
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Александр Трифон0в
Чиновников мало, для Фетисова это так выглядит и все на государственные деньги
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Блинчик
ООН-то тут причем? Вас Александра Вячеславовна прокляла. Надо вернуть ей украденное золото ОИ, падать ей в ноги и молить о прощении.
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Алар
Фетисов просто смешон! Он сам-то это понимает?
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Сергей
Почему один Славик последнее время отдувается за двух Славиков?
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Заборостроитель
Прав, Слава! Чем вообще занимается ООН, почему Бензя не справляется со своей работой, боевые комары зимой ведь спят. Можно и переключиться на наш спорт, или что он там в этих ваших ньюйорках харчуется без посылок от МИД?
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Ксения Бьорндален
Фетис с каждым интервью пробивает всё новое дно. Впрочем, оно и неудивительно: он же депутат Госдумы
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Свидетели Овцовы
Славик с утра с бодунища.
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Кенни Маккормик
Так не тратьте госденьги, делов-то. Я вот только за отмену финансирования профспорта - пускай ищут спонсоров, почему я должен из своих налогов медальки и мерсы для миллионеров-хоккеистов оплачивать?
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Yan D
Ответ ХавиГави_Паратрупер
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Yan D
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Вот поэтому я сейчас предпочитаю поезд. Тише едешь-дальше будешь.
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Осоавиахим
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хоть ООН призываете теперь, хоть дух Сталина- не поможет уже. Мы "в домике" на много лет.
Пусть напишет в Спортлото.
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Andrewxyz
От Славика уже тошнит.
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versa
Теперь уже ООН во всём виновато. Если настоящего виновника назвать, быстро из депутатов вылетишь.
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dimitrii36
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Израиль борется с тероризмом, он ли это, или ООН
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крокодил в ванной
Ответ КВАД
Когда?
Когда валил из страны за длинным долларом, не забывая поплевывать в обратную сторону. Для предателей приличным человеком может быть только предатель.
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Виктория Обер
ку-ку
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