Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 481 гол в лиге, до идущего 2-м среди россиян Федорова – 2
Евгений Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ).
В активе 37-летнего россиянина 19 (10+9) очков в 21 игре в текущем сезоне.
Малкину (481 гол в 1084 играх за карьеру в регулярках) осталось забросить 2 шайбы, чтобы догнать Сергея Федорова (483 в 1248), занимающего 2-е место по голам среди россиян в истории лиги.
Сегодня Евгений (17:20, 2:18 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери.
Овечкинубы с ним проконсультироваться,узнать как он готовиться к сезону в 37после многочисленных травм.