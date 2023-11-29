Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 481 гол в лиге, до идущего 2-м среди россиян Федорова – 2

Теги Питтсбург Нэшвилл Евгений Малкин Сергей Федоров НХЛ Хоккей

Евгений Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ). 

В активе 37-летнего россиянина 19 (10+9) очков в 21 игре в текущем сезоне. 

Малкину (481 гол в 1084 играх за карьеру в регулярках) осталось забросить 2 шайбы, чтобы догнать Сергея Федорова (483 в 1248), занимающего 2-е место по голам среди россиян в истории лиги. 

Сегодня Евгений (17:20, 2:18 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери. 

13 комментариев
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VintDV
Чуток остался до Сергея. Главное травму не получить Малычу!!!!
+15
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Олег_Пенза
Ждём заветную 500-ю шайбу!
+13
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Мікалай Ланец
А вот Малкин в отлично форме.
Овечкинубы с ним проконсультироваться,узнать как он готовиться к сезону в 37после многочисленных травм.
+15
-5
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Кагов
Джино выходит в график 1+ очков за игру, у него таких сезонов 15, лучший среди наших
+6
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Сергей Нагорнов
Ответ vdvbill.e1.ru
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joe thornton 19
Ответ Мікалай Ланец
не дадут. ещё десяток - другой таких офисных стояний по 20+ минут и порежут айс- тайм. а в конце сезона намекнут, что если будет осенью в такой же форме, то поедет в Херши.
Это скорей тренеру тогда намекнут, что он поедет в Херши
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Горыныч79
Ответ Мікалай Ланец
не дадут. ещё десяток - другой таких офисных стояний по 20+ минут и порежут айс- тайм. а в конце сезона намекнут, что если будет осенью в такой же форме, то поедет в Херши.
Время на льду, может, и порежут - но на большинство и на пустые ворота будет выходить, а значит, свои шайб 15-20 будет забивать.
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vdvbill.e1.ru
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