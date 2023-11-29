Евгений Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (2:3 ОТ).

В активе 37-летнего россиянина 19 (10+9) очков в 21 игре в текущем сезоне.

(481 гол в 1084 играх за карьеру в регулярках) осталось забросить 2 шайбы, чтобы догнать (483 в 1248), занимающего 2-е место по голам среди россиян в истории лиги.

Сегодня Евгений (17:20, 2:18 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери.