«Барселона», «Атлетико», «Боруссия» и «Лацио» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
«Барселона» гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.
Команда Хави обыграла «Порту» в группе Н – 2:1. Теперь у нее 12 очков после 5 туров, у португальской команды и «Шахтера» – по 9, у «Антверпена» – 0. В заключительном туре каталонцы встретятся с бельгийской командой.
Также в 1/8 финала вышли две команды из группы Е – «Атлетико» (11 очков) и «Лацио» (10). «Фейеноорд» с 6 баллами лишился возможности их догнать. Мадридцы и римляне встретятся в последнем туре.
Четвертой командой, вышедшей сегодня в плей-офф, стала «Боруссия». Дортмундцы, победив «Милан» на выезде (3:1), набрали 10 очков в группе F и ниже второго места, на котором сейчас «ПСЖ» (7), не опустятся. «Ньюкасл» и «Милан» с 5 очками идут за ними.
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Но игру, конечно, надо улучшать срочно для больших побед в сезоне…
Просто невероятный матч
Но с поляком в составе очень тяжело будет улучшить командную игру.
Я бы ох***нел если бы Хави из группы с Шахтёром и Антверпеном умудрился не выйти.
Да игра не яркая, команда стала более прагматичной, но это даёт результат.
Выйти из группы смерти многого стоит. В любом случае ребята молодцы, хоть впервые за долгое время порадовали своих болельщиков.
Главное чтобы против ПСЖ минимум ничья была, чтобы попасть в первую корзину и потом, хотя бы, до 1/4 смогли пробиться.
ПС: почему не Витовт?:)