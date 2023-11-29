«Барселона», «Атлетико», «Боруссия» и «Лацио» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

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«Барселона» гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Хави обыграла «Порту» в группе Н – 2:1. Теперь у нее 12 очков после 5 туров, у португальской команды и «Шахтера» – по 9, у «Антверпена» – 0. В заключительном туре каталонцы встретятся с бельгийской командой.

Также в 1/8 финала вышли две команды из группы Е – «Атлетико» (11 очков) и «Лацио» (10). «Фейеноорд» с 6 баллами лишился возможности их догнать. Мадридцы и римляне встретятся в последнем туре.

Четвертой командой, вышедшей сегодня в плей-офф, стала «Боруссия». Дортмундцы, победив «Милан» на выезде (3:1), набрали 10 очков в группе F и ниже второго места, на котором сейчас «ПСЖ» (7), не опустятся. «Ньюкасл» и «Милан» с 5 очками идут за ними.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

69 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Боруссия: "Не меня заперли с вами - это вас заперли со мной!"
+110
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Yuda Zalalov
Ответ madaev
Где там был пенальти в ворота ньюкасла ?
Вот именно, и где он 8 минут нашёл добавить в тайме без голов и с минимумом замен? Бензоколонка качает.
+52
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+48
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Harryck
Помню, что именно "Боруссию" большинство в этой группе списывали, а они чуть было первое место себе досрочно не обеспечили) крутая группа.
+37
-1
+36
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madaev
Где там был пенальти в ворота ньюкасла ?
+27
-4
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Бенисио Дель Пьеро
Вообще Дортмунд удивительная команда. Так бесхарактерно слить чемпионство и спустя пару месяцев выйти из такой группы, дав по носу всем фаворитам.
+23
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+21
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Кирилл
Ну наконец-то Барселона возвращается в лигочемпионскую весну !

Но игру, конечно, надо улучшать срочно для больших побед в сезоне…
+27
-10
+17
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Bazilic
Ответ GuruFutbola
Гегемон вернулся после небольшого спада, спасибо Маэстро)
Ну и Канселу
Просто невероятный матч
+14
-4
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Yuda Zalalov
Всех шмелей с победой и потрясающим выходом из группы смерти!
+7
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mr kovalsky
Ответ Талант Токторов
Комментарий скрыт
Написал первый коммент с 2019 го года и сразу в бан улетел. Лол
+8
-2
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Writer 1
Лацио с выходом. Саррибол переехал Селтик. Атлетико конечно выручил, не дав Фейноорду очки, но для Лацио это важно.
+6
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El Shininho
Ответ Кирилл
Ну наконец-то Барселона возвращается в лигочемпионскую весну ! Но игру, конечно, надо улучшать срочно для больших побед в сезоне…
Это еще мягко сказано.
Но с поляком в составе очень тяжело будет улучшить командную игру.
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Миндовг
Ответ poggrugrugr
Снимаю шлюпу перед Боруссрией. Просто красавцы! Но, наверное, как-то все завысили планку для Милана: бабок-то у команды на уровне топа нету. Сбитые летчики и молодняк. Топ-игроков они не могут себе позволить
Да это Пиоли гений их в прошлом году этих нунеймов Круничей вывел в полуфинал ЛЧ, теперь фаны Милана считаючт, что они лучший клуб в Мире должны постоянно в финале ЛЧ играть, а Боруссия для них какой-то середняк
+5
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poggrugrugr
Снимаю шлюпу перед Боруссрией. Просто красавцы! Но, наверное, как-то все завысили планку для Милана: бабок-то у команды на уровне топа нету. Сбитые летчики и молодняк. Топ-игроков они не могут себе позволить
+5
0
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Alexander p.
Ждём вылета псж
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Ник88
Вот, как всегда всё решается на поле, а то до старта ЛЧ Дортмунд в аутсайдеры группы записали, как говорится, пи#деть - не мешки ворочать
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Фарид Харисов
Ответ Кирилл
Ну наконец-то Барселона возвращается в лигочемпионскую весну ! Но игру, конечно, надо улучшать срочно для больших побед в сезоне…
Достижение хорошое, но это точно не возвращение в гонку. Предпосылок даже к попаданию в 1/2 мало.

Я бы ох***нел если бы Хави из группы с Шахтёром и Антверпеном умудрился не выйти.
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Дмитрий Миронов
Ответ Миндовг
Помню как тут местные эксперты после жеребьвки Дортмунд пророчили 4 место, а фаны Милана тут с пеной у рта кричали, что с ПСЖ буду за первое место бороться. И даже в таком состоянии, нверное худший Дортмунд за 10+ лет мордой об газон возил лучший Милан за последние 10+ лет. А потом чему тут удивляться этим постоянным рекордам Баварии в ЛЧ, если даже их боксерская груша дострочно выходит из сильнейшей группы.
Ага, фанаты Милана написали перед матчем что Дортмунд снесут на Сан Сиро
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WhitePeacock
Отдельно рад за Терзича
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Marslan Akmataliev
Дортмундцы большие молодцы.
Да игра не яркая, команда стала более прагматичной, но это даёт результат.
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S H A R K
Боруссия в ЛЧ совсем другая команда будто. Его уже перед 1-ым туром хоронили, даже я пессимистично относился к шансам на плейофф, хоть и говорил что это не исключено.
Выйти из группы смерти многого стоит. В любом случае ребята молодцы, хоть впервые за долгое время порадовали своих болельщиков.
Главное чтобы против ПСЖ минимум ничья была, чтобы попасть в первую корзину и потом, хотя бы, до 1/4 смогли пробиться.
+5
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Миндовг
Помню как тут местные эксперты после жеребьвки Дортмунд пророчили 4 место, а фаны Милана тут с пеной у рта кричали, что с ПСЖ буду за первое место бороться. И даже в таком состоянии, нверное худший Дортмунд за 10+ лет мордой об газон возил лучший Милан за последние 10+ лет. А потом чему тут удивляться этим постоянным рекордам Баварии в ЛЧ, если даже их боксерская груша дострочно выходит из сильнейшей группы.
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Maksim1302
Если ПСЖ выйдет в плей офф, хотелось бы посмотреть на игру против Барселоны
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Waldemar Welschinski
Ответ Harryck
Помню, что именно "Боруссию" большинство в этой группе списывали, а они чуть было первое место себе досрочно не обеспечили) крутая группа.
по праву -первое место!у ПСЖ в Дортмунде нет шансов
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Boni R
беспредел в Париже!!!! пенальти не было! позорище!!
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Alexander p.
Судья лучший игрок псж (ой то есть матча)
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Boni R
не одна из этих команд не раздражает.
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Макс Отицкий
Я вообще не поклонник Лацио, но очень хочется сказать приятных слов в адрес Иммобиле. Возможно, один из самых недооцененных игроков в истории футбола, без шуток.
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Waldemar Welschinski
Ответ Дмитрий Миронов
Данке
echte Liebe!
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Евгений Вырныгаев
Поздравляю фанов Барсы со снятием проклятья, хоть Барса и не играет как действующий чемпион, но выйти из группы точно заслужила. Но, как фан Реала, желаю вылетить раньше нас:)
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Серёга Соколов
Ответ Joy2being
Как же хорош в этом году Атлетико. Ждём дебютный Кубок ЛЧ и ЗМ для Мораты
Оч смешно....Если Гризмана кинули после ЧМ,то что говорить о Морате
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Kubinec_
Ответ scaryclown/
Хави уже в топ 3 лучших тренеров мира после Энрике и Пепа,со слабейшей Барселоной в 21веке выйти в плейооф.
)))))))))))
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José Capablanca
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вообще Дортмунд удивительная команда. Так бесхарактерно слить чемпионство и спустя пару месяцев выйти из такой группы, дав по носу всем фаворитам.
не говори,сам в ауе.спецом сегодня их матч смотрел и удивлялся.а я фанат Баварии)
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S H A R K
Ответ Marslan Akmataliev
Дортмундцы большие молодцы. Да игра не яркая, команда стала более прагматичной, но это даёт результат.
Между эффектом и эффективностью всё же лучше делать выбор в пользу эффективности. За красивую игру трофеи не дают.
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ДЖИН
Ответ den_K
Я, конечно, понимаю, что после двух лет отпуска выход в из группы для Барсы это праздник, но стоит же и на соперников смотреть я бы скорее удивился, если они с такой группой умудрились в ЛЕ вылететь. Хави и его неприкосновенность Левандовски уже порядком мешают команде понятное дело статус все дела, но если у Хави не хватает на это смелости, то зря он взялся тренировать Барсу вон Карло в Реале и Модрича и Кроса, когда надо сажает и ничего, а тут Лева ходит 80 минут по полю пешком и хоть бы что.
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den_K
Ответ ДЖИН
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Да того же Феликса зачем было убирать, отправил бы на скамейку лучше Леву, который ничего в этом матче не сделал. Да и вообще ощущение, что даже с приходом Роке Хави все равно будет играть с пешеходом у которого один хороший момент за весь сезон.
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ДЖИН
Ответ den_K
Да того же Феликса зачем было убирать, отправил бы на скамейку лучше Леву, который ничего в этом матче не сделал. Да и вообще ощущение, что даже с приходом Роке Хави все равно будет играть с пешеходом у которого один хороший момент за весь сезон.
Влять Роке ещё не пришёл. Уже ощущения. Да чтобих в Рому этих гениальных существ.
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poggrugrugr
Ответ Миндовг
Да это Пиоли гений их в прошлом году этих нунеймов Круничей вывел в полуфинал ЛЧ, теперь фаны Милана считаючт, что они лучший клуб в Мире должны постоянно в финале ЛЧ играть, а Боруссия для них какой-то середняк
Я бы тоже поставил команды на один уровень.
ПС: почему не Витовт?:)
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Миндовг
Ответ poggrugrugr
Я бы тоже поставил команды на один уровень. ПС: почему не Витовт?:)
Ну тоже нормальный мужик
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S H A R K
Ответ Joy2being
Как же хорош в этом году Атлетико. Ждём дебютный Кубок ЛЧ и ЗМ для Мораты
Скорее для Гризманна
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kaka10
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Waldemar Welschinski
Ответ S H A R K
Боруссия в ЛЧ совсем другая команда будто. Его уже перед 1-ым туром хоронили, даже я пессимистично относился к шансам на плейофф, хоть и говорил что это не исключено. Выйти из группы смерти многого стоит. В любом случае ребята молодцы, хоть впервые за долгое время порадовали своих болельщиков. Главное чтобы против ПСЖ минимум ничья была, чтобы попасть в первую корзину и потом, хотя бы, до 1/4 смогли пробиться.
полностью согласен-успехов шмелям....
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Дмитрий Миронов
Ответ Yuda Zalalov
Всех шмелей с победой и потрясающим выходом из группы смерти!
Данке
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madaev
Ответ Артём Иванов
когда мяч от тела футболиста попадает в его руку это пенальти
Что епт ? Как раз таки именно в этом случае никогда не ставится пенальти
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Waldemar Welschinski
Ответ madaev
Где там был пенальти в ворота ньюкасла ?
удачи Ньюкаслу и Дортмунду в последнем туре.
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The Best 20
все эти команды мне нравятся!!!
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Waldemar Welschinski
Ответ Ansu Fati
Че там по Милану? Зарубятся в последнем туре с Ньюкаслом за ЛЕ и могут пролететь мимо?))
было бы вполне справедливо,чтобы из группы вместе с Дортмундом вышел Ньюкасл-как такой расклад?
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Ansu Fati
Ответ kaka10
Комментарий удален пользователем
Че там по Милану? Зарубятся в последнем туре с Ньюкаслом за ЛЕ и могут пролететь мимо?))
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13ыйРычагЛапорты
Ответ GuruFutbola
Гегемон вернулся после небольшого спада, спасибо Маэстро)
Мачэстро чапэ
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Joy2being
Ответ GuruFutbola
Гегемон вернулся после небольшого спада, спасибо Маэстро)
Да, спасибо Сврри
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Leon Petov
Ответ иц а мен
скейтеры, что с лицом? Барселона идет за квадруплом
Как Ливерпуль пару лет назад?
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