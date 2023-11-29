«Барселона» гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Хави обыграла «Порту» в группе Н – 2:1. Теперь у нее 12 очков после 5 туров, у португальской команды и «Шахтера» – по 9, у «Антверпена» – 0. В заключительном туре каталонцы встретятся с бельгийской командой.

Также в 1/8 финала вышли две команды из группы Е – « » (11 очков) и « » (10). «Фейеноорд» с 6 баллами лишился возможности их догнать. Мадридцы и римляне встретятся в последнем туре.

Четвертой командой, вышедшей сегодня в плей-офф, стала « ». Дортмундцы, победив «Милан» на выезде (3:1), набрали 10 очков в группе F и ниже второго места, на котором сейчас «ПСЖ» (7), не опустятся. «Ньюкасл» и «Милан» с 5 очками идут за ними.

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