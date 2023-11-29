НБА. Внутрисезонный турнир. «Майами» примет «Милуоки», «Сакраменто» сыграет дома с «Голден Стэйт» и другие матчи

Во вторник, 28 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА состоятся восемь матчей.

«Майами» попытается прервать серию поражений в домашней встрече с «Милуоки», «Сакраменто» сыграет дома с «Голден Стэйт».

Регулярный чемпионат

турнир

Восточная конференция

Группа А

Положение команд: – 4-0, – 2-1, – 2-2, – 1-2, – 0-4.

Группа В

Положение команд: – 3-0, – 2-1, – 2-1, – 1-2, – 0-4.

Группа С

Положение команд: – 3-1, – 2-1, Бруклин – 2-1, – 1-2, – 0-3.

Западная конференция

Группа В

Положение команд: Новый Орлеан – 3-1, Хьюстон – 2-1, Денвер – 2-2, Даллас – 1-2, Клипперс – 1-3.

Группа С

Положение команд: Сакраменто – 3-0, Миннесота – 2-1, Голден Стэйт – 2-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-4.

Группа А

Положение команд: Лейкерс – 4-0, Финикс – 3-1, Юта – 2-2, Портленд – 1-3, Мемфис – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА