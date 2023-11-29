НБА. Внутрисезонный турнир. «Майами» примет «Милуоки», «Сакраменто» сыграет дома с «Голден Стэйт» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Голден Стэйт Хьюстон Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Во вторник, 28 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА состоятся восемь матчей.

«Майами» попытается прервать серию поражений в домашней встрече с «Милуоки», «Сакраменто» сыграет дома с «Голден Стэйт».

Регулярный чемпионат

Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Кливленд – Атланта
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Положение команд: Индиана – 4-0, Кливленд – 2-1, Филадельфия – 2-2, Атланта – 1-2, Детройт – 0-4.

Группа В

Майами – Милуоки
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Шарлотт
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Положение команд: Милуоки – 3-0, Нью-Йорк – 2-1, Майами – 2-1, Шарлотт – 1-2, Вашингтон – 0-4.

Группа С

Бостон – Чикаго
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Бруклин – Торонто
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Положение команд: Орландо – 3-1, Бостон – 2-1, Бруклин – 2-1, Торонто – 1-2, Чикаго – 0-3.

Западная конференция

Группа В

Даллас – Хьюстон
Дата проведения
29 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Положение команд: Новый Орлеан – 3-1, Хьюстон – 2-1, Денвер – 2-2, Даллас – 1-2, Клипперс – 1-3.

Группа С

Миннесота – Оклахома-Сити
Дата проведения
29 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
29 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Положение команд: Сакраменто – 3-0, Миннесота – 2-1, Голден Стэйт – 2-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-4.

Группа А

Положение команд: Лейкерс – 4-0, Финикс – 3-1, Юта – 2-2, Портленд – 1-3, Мемфис – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА

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7 комментариев

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Artur Prokopchuk
тот, кто составлял календарь матчей, конечно "гений". Ставить на короткий промежуток времени так много матчей двух команд - это сильно. Из-за этого складывается такое ощущение, что ГСВ и Кингз играют только друг с другом 😒
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