НБА. Внутрисезонный турнир. «Майами» примет «Милуоки», «Сакраменто» сыграет дома с «Голден Стэйт» и другие матчи
Во вторник, 28 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА состоятся восемь матчей.
«Майами» попытается прервать серию поражений в домашней встрече с «Милуоки», «Сакраменто» сыграет дома с «Голден Стэйт».
Регулярный чемпионат
Внутрисезонный турнир
Восточная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Положение команд: Индиана – 4-0, Кливленд – 2-1, Филадельфия – 2-2, Атланта – 1-2, Детройт – 0-4.
Группа В
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Положение команд: Милуоки – 3-0, Нью-Йорк – 2-1, Майами – 2-1, Шарлотт – 1-2, Вашингтон – 0-4.
Группа С
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Положение команд: Орландо – 3-1, Бостон – 2-1, Бруклин – 2-1, Торонто – 1-2, Чикаго – 0-3.
Западная конференция
Группа В
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Положение команд: Новый Орлеан – 3-1, Хьюстон – 2-1, Денвер – 2-2, Даллас – 1-2, Клипперс – 1-3.
Группа С
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Положение команд: Сакраменто – 3-0, Миннесота – 2-1, Голден Стэйт – 2-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-4.
Группа А
Положение команд: Лейкерс – 4-0, Финикс – 3-1, Юта – 2-2, Портленд – 1-3, Мемфис – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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