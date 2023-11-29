Камила Валиева приняла участие в съемках сериала «Котострофа»
Камила Валиева снялась в комедийном сериале «Котострофа».
Фигуристку можно будет увидеть в пятой серии первого сезона.
Сериал представлен в онлайн-кинотеатре Wink.
«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить
Даааа, тоскливенько.
Или только Камиле запрещено где-то участвовать, сниматься, элементарно отдыхать??
Валиева у нас одна такая, кто реально может вообще без взрослых титулов остаться.
Ох и засосало же нашу Камилу в мир беспощадного шоубиза...
И потом, она фигуристка
Какой ещё девочке с открытым допинговым делом главный топ-менеджер страны дарил платочек? ФФКР мёдом поливает, участники командника молчат, тренерский штаб, видимо, тоже стелится по ряду причин и свои обычные методы «воспитания» к ней не применяет.
Вот девочку и понесло так, что даже катание на уровне 2010 года с двумя падениями начинает считать «гордостью». Она ещё не сформировалась как личность, когда на неё полилась похвала из рога проворовавшегося изобилия.
Но закончится все это грустно. С такими девочками истории всегда одинаковые, к сожалению.
Спасибо, не надо нам таких возвратов.
Одно жаль-уникальный талант, который мог войти в историю, закончит вот так вот...
Думаю, если её оправдают, она будет больше времени уделять тренировкам.