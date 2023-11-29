Камила Валиева приняла участие в съемках сериала «Котострофа»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева кино Фигурное катание

Камила Валиева снялась в комедийном сериале «Котострофа».

Фигуристку можно будет увидеть в пятой серии первого сезона. 

Сериал представлен в онлайн-кинотеатре Wink. 

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить

62 комментария

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alexnew
Как бы у нас чемпионат России "котострофой" не закончился.
+28
-5
+23
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несахар
Подготовка к чемпионату России идёт по плану полным ходом...
+20
-9
+11
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ретроградный меркурий
Валиева уже который старт валит программы, а фан-группа знай нахваливает - ты молодец, гордимся тобой, давай, ещё больше внесоревновательных активностей, поменьше тренировок. Ну ладно фанаты, но у неё самой-то должно быть какое-то самолюбие. Зачем позориться? Либо серьёзный спорт, либо съёмки, а когда и то, и другое, будет халтура и там, и тут
+20
-10
+10
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Александр Иванов
Съёмки-то летом были или в сентябре (если судить по этим кадрам). А то из заголовка можно подумать, что она сразу после московского этапа пошла на съёмки сериала.
+14
-4
+10
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alexnew
Ответ Velirpa
а ребенок набрал в весе, выглядит на 29.
На счет 29 не знаю, но лет 25 запросто можно дать.
+14
-5
+9
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Александр Иванов
Ответ несахар
Это она так готовилась к сезону. Неудивительно, что она не может произвольную чисто откатать
Лучше провалить ПП, чем сгореть от негативных эмоций, не вылезая с катка. Да и яндекс подсказывает: на VK Fest 28 июля она была в таком же наряде, с такой же прической и такими же щечками) Вот примерно в эти даты и были съёмки.
+9
-2
+7
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несахар
Ответ Velirpa
а ребенок набрал в весе, выглядит на 29.
Щас придёт Влад Большой и пояснит вам и за вес и за возраст
+12
-5
+7
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alexnew
"Котострофа". Наверное, про котов что-то?
+9
-3
+6
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
там роль эпизодическая,на несколько секунд
+9
-3
+6
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Velirpa
Ответ несахар
А лицо то округлилось. Колобок такой.
а ребенок набрал в весе, выглядит на 29.
+15
-9
+6
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Delirium
Ответ alexnew
Как бы у нас чемпионат России "котострофой" не закончился.
Судя по приложенным фото, съемки проходили несколько месяцев назад.
+8
-3
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Вертухай98
Ответ Anna Stefan
Просто вы не видели Косторную в возрасте Валиевой.
Видел. Она такой пухлой не была.
+5
0
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alexnew
Ответ RusVector
И даже без медали ОИ, Валиева, думаю зарабатывает куда больше Щербаковой! Спонсоры и люди у нее побогаче и повлиятельнее будут!
Сомнительно. По информации, которую тут приводили, Щербакова без лишнего шума зарабатывает не намного меньше Загитовой и заметно больше всех остальных.
+7
-3
+4
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ alexnew
Как бы у нас чемпионат России "котострофой" не закончился.
Не закончится. У нас есть Аделия (дай Бог ей здоровья) и...емае, а кто еще-то? Акатьева в травме. Садкова маленькая еще, Синицина-Яметова-Фролова-здесь понятно, наши крепкие середнячки. А, еще ж будет Муравьева, по обещаниям ТАТ в 100 раз сильнее.
Даааа, тоскливенько.
+5
-1
+4
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kristyfklvr
Реально конкретные персонажи, не упускающие ни одного поста с Камилой и приходящие накидывать свое г…. на вентилятор и которым Камила как кость в горле. Роль там на пару секунд и снималось все в июне-сентябре, а еще почему-то все забывают, что есть выходные дни , в которых она может где-то сняться/поучавствовать
Или только Камиле запрещено где-то участвовать, сниматься, элементарно отдыхать??
+8
-4
+4
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nina1212
Всем кто переживает, что съемка отвлекает от тренировок - Сериал уже вышел и его можно посмотреть, Камила в 5 серии, в начале, маленький эпизод. Понятное дело что сняли его давно.
+3
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Amneris
Ответ RusVector
Жаль у Щербаковой таких спонсоров нет, а то бы побежала сниматься впереди планеты даже в мультиках! ) А учитывая, какие там гонорары платят, думаю, не раздумывая, побежала бы!
Щербакова может уже просто на диване тюленем лежать, если пожелает. Она - олимпийская чемпионка и всем все давно доказала. Как и мультиквадистка Саша.

Валиева у нас одна такая, кто реально может вообще без взрослых титулов остаться.
+6
-3
+3
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несахар
Активности, активности, активности...
Ох и засосало же нашу Камилу в мир беспощадного шоубиза...
+11
-8
+3
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ alexnew
"Котострофа". Наверное, про котов что-то?
очередной глупый сериал для семейного просмотра
+6
-4
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alexnew
Ответ несахар
Несколько секунд в сериале считай минус квад в прокате
Не обязательно. Другое дело, что это все распыляет ментально прежде всего.
+4
-2
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Любитель_ФК
Ох, не нравится мне все это, все эти мероприятия, не к добру. Я уже писал недавно об этом, такое впечатление, что все идет к завершению карьеры. Камила, как бы заранее подготавливает базу для продолжения дальнейшей жизни, только уже не в спорте. Она сама понимает, что с каждым месяцем становится все труднее и труднее поддерживать форму на должном уровне. Она уже давно не лидер, еще с прошлого сезона это стало понятно. Понятно ей и понятно Тутберидзе, что Камила уже никогда не будет той Камилой, которая была в олимпийском сезоне, а проигрыш в Казани безквадовой Муравьевой подтвердил это предположение. Тутберидзе давно это стало понятно, поэтому она и особенно не препятствует всевозможным, подобным мероприятиям, явно мешающим тренировочному процессу. Но здесь и трудно что-то изменить, сама природа так распорядилась. Камила очень сильно изменилась внешне и это произошло бы в любом случае, ей просто реально тяжело кататься с таким весом. Такова жизнь у девушек фигуристок, спортивный век их короток, а продолжать спортивную карьеру и катать на уровне 5 - 8 мест не захочет топовая спортсменка, уж лучше шоу и сниматься в кино и это правильно.
+6
-4
+2
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Yamaha555
Ответ Jessi
А деньги честным спортсменам она возвращать собирается, призовые? Или отделается медалями?
Вы так за спортсменов беспокоитесь?))
+4
-2
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alexnew
Ответ Amneris
Наши топы будут держать ее на прикорме вне зависимости от решений CAS по ряду причин: она уже стала «политической» девочкой, олицетворяет всю бесчеловечность запада по отношению к маленьким детям на Олимпиаде. Контент просто прекрасно зашёл ввиду последующих событий. Так что без денег она не останется. А вот когда снова задружатся с западом, ее, конечно, сольют. Она уже будет слишком нафталиновой и душной для новых любовных отношений с Европой и Америкой.
Ну, если верить оценке Тутберидзе, то Россию через 6 лет допустят до международных турниров. Кто до тех лет доживет вообще из тех девочек, что сейчас катается и за какие сборные они вообще будут кататься?
+2
0
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Александр
Ответ Amneris
Ну, в 15 лет психика гибкая: ей с момента получения положительной пробы стали внушать, что она - «космос» во всех смыслах слова. Да и до этого же на весь мир прочили сразу две медали олимпиады. Какой ещё девочке с открытым допинговым делом главный топ-менеджер страны дарил платочек? ФФКР мёдом поливает, участники командника молчат, тренерский штаб, видимо, тоже стелится по ряду причин и свои обычные методы «воспитания» к ней не применяет. Вот девочку и понесло так, что даже катание на уровне 2010 года с двумя падениями начинает считать «гордостью». Она ещё не сформировалась как личность, когда на неё полилась похвала из рога проворовавшегося изобилия. Но закончится все это грустно. С такими девочками истории всегда одинаковые, к сожалению.
космосом она за долго до олимпиады стала...
+3
-2
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alexnew
Ответ Александр
космосом она за долго до олимпиады стала...
В олимпийский сезон так стали называть, насколько помню. :)
+2
-1
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alexnew
Ответ Александр
не суть важно, в пред ои сезон её инопланетянкой уже точно называли (что гармонировало с её показалкой Аватар), когда это перетекло в "космос" - уловить трудно...
Кто-то из комментаторов стал говорить, что это космос. Кто-то из болельщиков так в ответ назвал, так и пошло. По моим воспоминаниям никак не ранее весны предолимпийского сезона, но осенью ее уже точно так называли. :)
+1
0
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islay
Ответ ретроградный меркурий
Валиева уже который старт валит программы, а фан-группа знай нахваливает - ты молодец, гордимся тобой, давай, ещё больше внесоревновательных активностей, поменьше тренировок. Ну ладно фанаты, но у неё самой-то должно быть какое-то самолюбие. Зачем позориться? Либо серьёзный спорт, либо съёмки, а когда и то, и другое, будет халтура и там, и тут
а какой который старт валит то? Два старта было в этом сезоне, да не в форме пока, но есть возможность набрать КП шикарная, над ПП надо работать
+2
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alexnew
Ответ Вертухай98
Видел. Она такой пухлой не была.
Но у них и конституция разная.
+1
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B.Jones
Ответ Вертухай98
Видел. Она такой пухлой не была.
У Алёны свои тараканы.
И потом, она фигуристка
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B.Jones
Ответ Amneris
Щербакова может уже просто на диване тюленем лежать, если пожелает. Она - олимпийская чемпионка и всем все давно доказала. Как и мультиквадистка Саша. Валиева у нас одна такая, кто реально может вообще без взрослых титулов остаться.
Это не вопрос. Не будет настоящего титула, будет Басманный. Будут вместе дурью маяться
+3
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B.Jones
Ответ Ритт
Камила сказала как то в интервью, что в будущем хотела бы стать актрисой. И вот шаг зашагом идет к своей мечте. Учится в школе при Останкино, снялась в клипе Дмитриенко (очень мило получилось), а теперь вот и в эпизоде сериала снялась. Молодец. Жизнь спортом не заканчивается, а тем более у нее сейчас такая ситуация, что могут дисквалифицировать. Желаю в будущем полностью реализовать свою мечту и стать хорошей актрисой.
Вы наверное любитель тшт. А вот сама КВ, говорит что мечтает о марафоне ФК.
+1
0
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Anna Stefan
Ответ Вертухай98
Валиева с каждым соревнованием становится больше. Но прыгает лучше всех, падает тоже как и все. Но почему Косторная выглядит лучше, чем Валиева? Она же ее старше на 3 года.
Просто вы не видели Косторную в возрасте Валиевой.
+4
-3
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nina1212
Ответ Jessi
А деньги честным спортсменам она возвращать собирается, призовые? Или отделается медалями?
О каких деньгах вы все переживаете? Все участники командника получают свои призовые, и будут получать ежемесячно до конца жизни, как ОЧ! И это не зависит от исхода дела
+1
0
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несахар
А лицо то округлилось. Колобок такой.
+14
-13
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Александр
Ответ alexnew
"Котострофа". Наверное, про котов что-то?
про 1 рыжего кота... на кинопоиске описание есть...
+1
0
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Pema
Ответ alexnew
"Котострофа". Наверное, про котов что-то?
А роли котов люди исполняют? Камила в эпизоде будет кошкой?
+1
0
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Amneris
Ответ ретроградный меркурий
Валиева уже который старт валит программы, а фан-группа знай нахваливает - ты молодец, гордимся тобой, давай, ещё больше внесоревновательных активностей, поменьше тренировок. Ну ладно фанаты, но у неё самой-то должно быть какое-то самолюбие. Зачем позориться? Либо серьёзный спорт, либо съёмки, а когда и то, и другое, будет халтура и там, и тут
Ну, в 15 лет психика гибкая: ей с момента получения положительной пробы стали внушать, что она - «космос» во всех смыслах слова. Да и до этого же на весь мир прочили сразу две медали олимпиады.

Какой ещё девочке с открытым допинговым делом главный топ-менеджер страны дарил платочек? ФФКР мёдом поливает, участники командника молчат, тренерский штаб, видимо, тоже стелится по ряду причин и свои обычные методы «воспитания» к ней не применяет.

Вот девочку и понесло так, что даже катание на уровне 2010 года с двумя падениями начинает считать «гордостью». Она ещё не сформировалась как личность, когда на неё полилась похвала из рога проворовавшегося изобилия.

Но закончится все это грустно. С такими девочками истории всегда одинаковые, к сожалению.
+9
-8
+1
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Sgi
Ответ ретроградный меркурий
Валиева уже который старт валит программы, а фан-группа знай нахваливает - ты молодец, гордимся тобой, давай, ещё больше внесоревновательных активностей, поменьше тренировок. Ну ладно фанаты, но у неё самой-то должно быть какое-то самолюбие. Зачем позориться? Либо серьёзный спорт, либо съёмки, а когда и то, и другое, будет халтура и там, и тут
Берет пример у старших, увы
0
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ alexnew
Ну, Плющенко таки пару раз возвращался.
Особенно в последний раз он "вернулся". Его постановка "На ОИ через закрытые прокаты, мастер-класс, дорого" мы заценили, заценили. Особенно спектакль, разыгранный вместе с Яной.
Спасибо, не надо нам таких возвратов.
+2
-2
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несахар
Ответ Рустем Галеев
там роль эпизодическая,на несколько секунд
Несколько секунд в сериале считай минус квад в прокате
+11
-11
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alexnew
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Оттуда еще никто не возвращался, ибо там очень большие деньги за минимальные усилия, а зачастую и за просто приятное времяпровождение Одно жаль-уникальный талант, который мог войти в историю, закончит вот так вот...
Ну, Плющенко таки пару раз возвращался.
0
0
0
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несахар
Ответ Александр Иванов
Съёмки-то летом были или в сентябре (если судить по этим кадрам). А то из заголовка можно подумать, что она сразу после московского этапа пошла на съёмки сериала.
Это она так готовилась к сезону. Неудивительно, что она не может произвольную чисто откатать
+11
-11
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ несахар
Активности, активности, активности... Ох и засосало же нашу Камилу в мир беспощадного шоубиза...
Оттуда еще никто не возвращался, ибо там очень большие деньги за минимальные усилия, а зачастую и за просто приятное времяпровождение
Одно жаль-уникальный талант, который мог войти в историю, закончит вот так вот...
+3
-3
0
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Kareglazaya
Ответ несахар
Активности, активности, активности... Ох и засосало же нашу Камилу в мир беспощадного шоубиза...
Её можно понять: итоги допинговой истории будут известны только в январе, и может так получится, что не в пользу Камилы. Тогда она останется и без турниров, и без шоу (по крайней мере, без тех, которые ставились на гос. деньги). А значит, нужно искать какую-то "подушку безопасности".
Думаю, если её оправдают, она будет больше времени уделять тренировкам.
+4
-4
0
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N-fox
Ответ несахар
Подготовка к чемпионату России идёт по плану полным ходом...
Съемки были летом.
+2
-2
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Александр
Ответ alexnew
Кто-то из комментаторов стал говорить, что это космос. Кто-то из болельщиков так в ответ назвал, так и пошло. По моим воспоминаниям никак не ранее весны предолимпийского сезона, но осенью ее уже точно так называли. :)
это всё равно за долго до ои... и даже до чр...
0
0
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Александр
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Оттуда еще никто не возвращался, ибо там очень большие деньги за минимальные усилия, а зачастую и за просто приятное времяпровождение Одно жаль-уникальный талант, который мог войти в историю, закончит вот так вот...
большие деньги там только на главных ролях... а усилий там тоже не мало надо прикладывать...
0
0
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Ритт
Камила сказала как то в интервью, что в будущем хотела бы стать актрисой. И вот шаг зашагом идет к своей мечте. Учится в школе при Останкино, снялась в клипе Дмитриенко (очень мило получилось), а теперь вот и в эпизоде сериала снялась. Молодец. Жизнь спортом не заканчивается, а тем более у нее сейчас такая ситуация, что могут дисквалифицировать. Желаю в будущем полностью реализовать свою мечту и стать хорошей актрисой.
+1
-1
0
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Anna Stefan
Ответ Вертухай98
Видел. Она такой пухлой не была.
Была пухлее?
+2
-2
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Syndycate
Что за кипишь в комментариях, чую нотки зависти) Что так, ваших любимок кроме новогоднего голубого огонька и ледникового периода никуда больше не зовут?😂 Пхахах)
+5
-5
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