Камила Валиева приняла участие в съемках сериала «Котострофа»

Камила Валиева снялась в комедийном сериале «Котострофа».

Фигуристку можно будет увидеть в пятой серии первого сезона.

Сериал представлен в онлайн-кинотеатре Wink.

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