Евгения Чикунова: «Я очень люблю фастфуд. Когда побила мировой рекорд, отметила это во «Вкусно и точка»

Теги плавание сборная России жен Евгения Чикунова Витта Новожилова Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что отметила мировой рекорд фастфудом.

«У меня скорее ограничения не в еде, а в весе. Я знаю свой стартовый вес и мне надо держаться его. Прям жесткого контроля нет, вся ответственность на мне, потому что в первую очередь результат нужен только мне и тренеры это понимают. Если я ем торт, то понимаю последствия.

У нас доверительные отношения с Виттой Владимировной (Новожиловой). После отпуска я, конечно, набрала три килограмма, но похудела и сейчас примерно в стартовом весе. Если честно, я ем все, что мне нравится. Обожаю лежать, смотреть сериалы и есть чипсы. Это просто мой гилти плеже. Буду откровенна, но я часто вот так лежу с газировкой.

Я очень люблю поесть фастфуд. Я стараюсь правильно питаться и редко позволяю себе читмил, но и особо себя не ограничиваю, поэтому у меня нет каких-то срывов. Когда побила мировой рекорд, отметила это ужином во «Вкусно и точка», – рассказала 19-летняя спортсменка.

В апреле Чикунова проплыла 200 метров брассом за 2 минуты 17,55 секунды – лучшим результатом в истории.

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27 комментариев

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Владислав Никонов
Ответ PkA46
Она хотела сказать в Макдональдсе?
хотела, но не смогла
+43
-3
+40
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Сергей Орлов
"Гилти плеже"? Что это за сблёв мочи?
+19
-6
+13
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KoolThing
Гилти плеже и читмил на спортсру одобряются.
+15
-4
+11
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PkA46
Она хотела сказать в Макдональдсе?
+22
-13
+9
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Аркус
Гилти плеже! Какая вода у неё в голове.
+12
-6
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Сергей
Зашла бы в пельменную лучше
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Финты Заболотного
Ответ Сергей Орлов
"Гилти плеже"? Что это за сблёв мочи?
Я аж лавандовым рафом подавился, сидя в коворкинге. Кринж, короче.
+5
0
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Bergkamp007
Это скрытая реклама "Вкус очка"
+4
-2
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WatrikVLZ
Это ей еще 19 лет, через годика 3-4 с газировкой и чипсами не по читмилишь без особых последствий.
+2
0
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Финты Заболотного
Я аж лавандовым рафом подавился, сидя в коворкинге. Кринж, короче.
"пока чилил в коворкинге")
+2
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Montenegro Serbian
Ну учитывая уровень энергозатрат у пловцов, периодически получать калории из меню фаст-фудов.....да ничего криминального.
Я когда бегом занимался (чисто для себя), тоже мог позволить себе есть почти всё что хочу и как с гуся вода, жирок не лип. Всё шло в топку.
А вот потом когда физ.активность урезалась, возникли проблемы)
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Замкнул в пустые
Я в эту тошниловку не хожу и точка
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Сергей
Ответ Иван Кужилин
Где шанс отравиться или съесть что-то не то примерно в тысячу раз больше чем в маке?
тёзка, ты не патриот
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Сергей Орлов
Ответ Родион Сухинин
густопсовый?)
Нет, но стримы поглядываю)
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Финты Заболотного
Ответ БезызбежноНаКрасный
"пока чилил в коворкинге")
Чилить в коворкинге - лютый факап. Так все дедлайны сорвать можно 😂😂
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Родион Сухинин
Ответ Сергей Орлов
"Гилти плеже"? Что это за сблёв мочи?
густопсовый?)
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Финты Заболотного
Спортс, опубликуйте вакансию зумера-переводчика! Чтоб дяди и тети за 30 могли спокойно читать новости и не лезли в Гугл за расшифровкой некоторых слов 😁
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Прокси
На мой взгляд в Бургер Кинге все вкуснее и ароматнее
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alkidamant
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Max9999
Я бы молочного коктейля щас бахнул.
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