Евгения Чикунова: «Я очень люблю фастфуд. Когда побила мировой рекорд, отметила это во «Вкусно и точка»

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что отметила мировой рекорд фастфудом.

«У меня скорее ограничения не в еде, а в весе. Я знаю свой стартовый вес и мне надо держаться его. Прям жесткого контроля нет, вся ответственность на мне, потому что в первую очередь результат нужен только мне и тренеры это понимают. Если я ем торт, то понимаю последствия.

У нас доверительные отношения с Виттой Владимировной (Новожиловой). После отпуска я, конечно, набрала три килограмма, но похудела и сейчас примерно в стартовом весе. Если честно, я ем все, что мне нравится. Обожаю лежать, смотреть сериалы и есть чипсы. Это просто мой гилти плеже. Буду откровенна, но я часто вот так лежу с газировкой.

Я очень люблю поесть фастфуд. Я стараюсь правильно питаться и редко позволяю себе читмил, но и особо себя не ограничиваю, поэтому у меня нет каких-то срывов. Когда побила мировой рекорд, отметила это ужином во «Вкусно и точка», – рассказала 19-летняя спортсменка.

В апреле Чикунова проплыла 200 метров брассом за 2 минуты 17,55 секунды – лучшим результатом в истории.