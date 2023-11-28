Лига чемпионов. «Барселона» против «Порту», «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Ман Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» примет «Боруссию» Дортмунд

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«Барселона» примет «Порту» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также во вторник «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» будет противостоять «Боруссии» Дортмунд.

Лига чемпионов

Групповой этап

5-й тур

Шахтер Украина – Антверпен Бельгия
Дата проведения
28 ноября, 20.45, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио Италия – Селтик Шотландия
Дата проведения
28 ноября, 20.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ Франция – Ньюкасл Англия
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити Англия – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фейеноорд Нидерланды – Атлетико Испания
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Янг Бойз Швейцария – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона Испания – Порту Португалия
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – Боруссия Д Германия
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

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14 комментариев

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Yavich
Ответ Tybalt
парижане в первый раз себя клоунами выставляют?
Ну чтобы из группы не вышли такого при шейхах не было )
+4
0
+4
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Yavich
Момент истины для ПСЖ. Если не победят, то позора не избежать )
+3
0
+3
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Азамат
Наконец то ЛЧ вернулся.В Париже и Милане будет жарко.
0
0
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Seventh
За Милан и Ньюкасл!
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0
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Tybalt
Ответ Yavich
Момент истины для ПСЖ. Если не победят, то позора не избежать )
парижане в первый раз себя клоунами выставляют?
+1
-1
0
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бек саидов
Ответ войд
Порту обязан побеждать бусных евролузеров)
задняя дырка плык-плык?😁
+2
-2
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бек саидов
Ответ Стахович
Против негрейризма,эвребизма,гомосексуализма!За Порту,короче!🇵🇹
против чакыризма , оливеризма ,лаосизма , мансаноизма и тебасизма.Вообщем, против пересизма.
+2
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