Лига чемпионов. «Барселона» против «Порту», «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Ман Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» примет «Боруссию» Дортмунд

«Барселона» примет «Порту» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также во вторник «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» будет противостоять «Боруссии» Дортмунд.

Групповой этап

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?