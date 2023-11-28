Лига чемпионов. «Барселона» против «Порту», «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Ман Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» примет «Боруссию» Дортмунд
«Барселона» примет «Порту» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Также во вторник «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Лейпцигом», «Милан» будет противостоять «Боруссии» Дортмунд.
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.45, «Имтех Арена»
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Фейеноорд»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Стад де Сюисс»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
14 комментариев