Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России: «Безоговорочно. Петербургу еще далековато. «Зенит» станет командой № 1, если выиграет 10 чемпионств подряд»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия рейтинги Андрей Канчельскис Александр Медведев Футбол

Андрей Канчельскис назвал футбольной столицей России Москву, а не Петербург.

«Москва – футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города.

Про «Зенит» можно сказать по-другому – они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд.

Я перед этим сезоном говорил, что «Зенит» снова станет чемпионом. Ну, ребят, вы хотя бы вспоминайте мои слова. Я бы на месте Александра Медведева поставил задачу выиграть десять золотых медалей подряд, чтобы обогнать «Спартак».

Тогда можно будет говорить, что «Зенит» is the best [лучший]», – сказал бывший игрок сборной России. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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100 комментариев

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Циник Петербургский
Ответ Alex Slobodskikh
А почему именно 10?
Не волнуйтесь, как только (или если) Зенит возьмет 10 чемпионств подряд, Канчельскис придумает что-нибудь еще ;))
+36
-6
+30
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Owen_the_Simple
Ответ xomamb
Комментарий скрыт
Проблемы конкурентов - не проблемы чемпионов.
+33
-11
+22
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Owen_the_Simple
Ответ ViLLi
Мне почему-то кажется, что даже 10 подряд чашек не дадут Зениту той славы и той армии болел, которые есть у Спартака...
А какая слава есть у Спартака?
+36
-15
+21
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Никита Аксанов
Ответ Ааа Ссс
У одной команды Питера больше Еврокубков чем во всех клубов Москвы вместе взятых. Так что это вы позади Питера
Не надо армейский Кубок УЕФА делить между всей Москвой. Спартак, Динамо и Локомотив в жизни не приблизятся к евроуспехам Зенита и ЦСКА.
+26
-8
+18
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Назар Игорь
Чтобы обогнать Спартак Зениту надо выиграть не 10 раз подряд, а 7, у Спартака только 6 чемпионских титулов подряд. Канчельскис выдал желаемое за действительное.
+19
-4
+15
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lovkac
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
КУ и СК против КУ. 2-1
+24
-9
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Ааа Ссс
У одной команды Питера больше Еврокубков чем во всех клубов Москвы вместе взятых. Так что это вы позади Питера
+40
-27
+13
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schwein
Звучит как вызов.
Главное, чтобы через 4,5 года не переобулись и не потребовали 20 чемпионств подряд.
+12
0
+12
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Alex Slobodskikh
А почему именно 10?
+9
-1
+8
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schwein
Кстати, пока мне не подвезли стратегический запас эдодругин_форте, хотелось разобраться.
Спартак в 90-х взял 6 чемпионств подряд и это типа круто и показатель величия.
Если Зенит возьмет 6-й трофей, это же не будет считаться великим, правильно?
+10
-2
+8
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Owen_the_Simple
Ответ xomamb
Комментарий скрыт
Величие в каких единицах вы измеряете?
+8
-1
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fil_spb
Ответ Alex Slobodskikh
А почему именно 10?
Вот и у меня этот же вопрос. Причем я уже не в первый раз встречаюсь с этой цифрой в таком контексте. Спартак и 10 чемпионств. Такое ощущение, что некоторые кб и около кб позабыли о том, кто был чемпионом в 1995 году. Поэтому и возникает постоянно эта магическая десятка. А на деле как обычно лживое спартаковское мифотворчество.
+14
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Owen_the_Simple
Ответ xomamb
Комментарий удален модератором
Неожиданный поворот в дискуссии. Вроде, ничего не предполагало такого.
Ну будешь Соплемером тогда. Назвался груздем - полезай в кузов.
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Ааа Ссс
Ответ Abu Ibrahim
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Вся страна, ахахахахах.
Кто о чём, а спартачи опять про всю страну отвечают. А ты лично сам опрос проводил?? Например в моём городе никто опрос не проводил. Смените уже пластинку. Над вами уже смеются, а вы продолжайте всякий бред писать
+12
-5
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Циник Петербургский
Ответ Вячеслав Припузов
Мистер очевидность. Думаю это произойдёт, если в РПЛ будет играть больше питерских команд, чем московских, но я думаю у Газпрома денег не хватит для этого...
Пользователю petrgusev917.

ЦСКА - ВЭБ, государственный банк.
Динамо - ВТБ. Главным акционером является государство.
Спартак - государственные нефтяные предприятия, волшебным образом перешедшие в руки принципиальных и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ коммунистических политруков и названные Лукойлом. Качают "частную" нефть, разумеется )) Играют на стадионе Открытие. Названного в честь спонсора ФК Спартак - банка Открытие, на санацию которого потрачено из госбюджета народных денег...

Интересно, пользователь petrgusev917 так же тщательно следит за судьбой народных денег и постит про них на ветках всех остальных клубов? ;)
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ЛоуренсАравийский
Ответ Abu Ibrahim
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ты не поверишь, но даже в Москве есть люди коим плевать на Спартак
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Никита Аксанов
Ответ Алешка Терминатор
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Поэтому чемпионства Спартака в 90-х никто никогда всерьёз и не воспринимал.
+9
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Утренняя Аврора
Ответ ViLLi
Мне почему-то кажется, что даже 10 подряд чашек не дадут Зениту той славы и той армии болел, которые есть у Спартака...
Какая слава? Цирк.Некоторые любят цирк.Любят повеселиться😁😁😁😁😁
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Циник Петербургский
Ответ Вася Кукин
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"Кто про что, а вшивый про баню", "у кого что болит, тот о том и говорит" (народная мудрость).

В общем, когда Вы научитесь не судить о других по себе, тогда и будет Вам счастье ;)
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Плевал я
Ответ Алешка Терминатор
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А сторону чемпионств Спартака это работает?)
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Собиратель хаоса
Зенит уже номер один. Даже в этом сезоне, провалив осень, они как-то без напряга снова вышли на первое место и уверен, не упустят. А насчет футбольной столицы - по каким критериям это оценивать? Париж или Марсель? Мадрид или Барселона? Манчестер или Лондон?
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Дмитрий9779
У Спартака не 10 чемпионств подряд.
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Циник Петербургский
Ответ Спартак Уокер
Просто в Москве клубов как грибов в лесу ,и все более менее успешные ,а в Питере один Зенит за все питерские команды играет .
Характерно, что при этом у одного Зенита европейских трофеев в 2 (два) раза больше, чем у всех московских более-менее успешных клубов вместе взятых.
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Owen_the_Simple
Ответ sd4fmwrvz8
Если бы в Питере были несколько команд которые успешно выступали то еще да можно было что нибудь говорить на этот счет , а так одну команду всей страной кормят газовыми бабками , город одних команд зенит и ска
Если бы в Петербурге несколько команд всей страной кормили транспортными, банковскими и нефтегазовыми деньгами, но они бы выигрывали что-то раз в пять лет, то это позволило бы говорить о чём?
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Owen_the_Simple
Ответ Пользователь Huawei
Народная команда-это в первую очередь та, которую будут любить не за первые места, а просто потомучто она есть. Ну и конечно вне зависимости от результатов, популярность которой всегда будет на уровне. Вы не можете не согласиться, что возросшая за последние годы популярность Зенита связана исключительно с чемпионствами, тоесть напрямую с газпромом, не будет чемпионств-она схлынет, в то время как популярность Спартака остаётся на уровне при любых раскладах.
>та, которую будут любить не за первые места, а просто потомучто она есть

Это как? Идёт человек, не интересующийся футболом по улице, и внезапно ощущает прилив любви к Спартаку потому. что он есть?
Если это всё не связано с результатами, то почему популярность московских клубов более-менее коррелирует с их титулованностью и последними успехами?
Зенит всегда был популярен, просто это в СМИ не принято было подсвечивать в связи с административным устройством советского и раннего постсоветского футбола и спортивных СМИ.
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Циник Петербургский
Ответ Ааа Ссс
Вся страна, ахахахахах. Кто о чём, а спартачи опять про всю страну отвечают. А ты лично сам опрос проводил?? Например в моём городе никто опрос не проводил. Смените уже пластинку. Над вами уже смеются, а вы продолжайте всякий бред писать
Мантры на то и мантры, чтобы их постоянно повторять ;) Пусть тешатся, не мешайте им ))
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Утренняя Аврора
А какая слава у Спартака? Цирк, да и только. Не спорю, некоторые люди любят цирк. Любят повеселиться.😁😁😁😁😁
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Циник Петербургский
Ответ Owen_the_Simple
Неожиданный поворот в дискуссии. Вроде, ничего не предполагало такого. Ну будешь Соплемером тогда. Назвался груздем - полезай в кузов.
Может, лучше "Слюнесоплёй"? Давайте быть точными в определениях ;)
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schwein
Ответ Lindeman
В ЛК шансы есть конечно, но только у Зенита, но он постоянный участник ЛЧ. В остальные команды не верю
Это было в прошлом. Когда нас вернут в еврокубки (пусть даже через 5 лет), наш рейтинг провалится в самый подвал и будем как раз через лигу конференций его обратно набирать.
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Любовь Мелехова
Ответ Caniball
А что значит футбольная столица?! И кто это выдумал?! Есть Питер, который 5 раз стал чемпионом подряд. Но чемпионства не равно столице. Есть Москва, где 4 сильных клуба, да - они каждый не были чемпионами 5,6 и 7 лет соответственно. Динамо не было миллион лет. По какому критерию определять столицу?!
У господина К. за завтраком котлета, вероятно, вместе с мухами была. А мясо и мухи должны быть отдельно. Аналогично и с футбольной столицей и числом чемпионств подряд.
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Owen_the_Simple
Ответ werter
Ну что ж, тогда признай, что вы глотаете пыль за такими грандами, как Гетеборг, Мехелен и прочие Стяуи. Нашел, чем мериться. У Ноттингем Форреста еврокубков больше, чем у Боруссии и ПСЖ.
Лучше так, чем полуобладания полуфиналами.
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schwein
Ответ Tigo_Volchara93
Футбольная столица…. Не футбольная столица… наш футбол мертв, и еще лет 10 будет таковым
На Московские клубы так или иначе тратится минимум 20 млрд государственных и нефтегазовых денег.
Как же так вышло, что футбол мертв? Кто же виноват?
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Owen_the_Simple
Ответ sd4fmwrvz8
Что бы обогнать Спартак зениту нужно что бы царь правил еще минимум несколько сроков
Нет. Достаточно не возвращать КПСС. А это очень просто. В любой другой ситуации любимый клуб четвёртого по численности населения города Европы без сильной финансовой поддержки не останется.
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fil_spb
Ответ Алешка Терминатор
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Да ну? А мне почему-то кажется, что самым слабым российский чемпионат был именно в 90-е. Страшное безденежье почти у всех, отъезд лучших отечественных игроков заграницу и отсутствие сильных легионеров. Нынешнее состояние РПЛ без проблем уложит на лопатки чемпионат 90-х годов. Роднит эти времена только то, что тогда Газпром тоже финансировал чемпиона - С̶к̶о̶н̶т̶о̶ ой, т.е. я хотел сказать Спартак. А с другой стороны не важно, мы уже выяснили что Сконто и Спартак 90-х это одно и то же.
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Назар Игорь
Ответ Работодатель
Ахахах, ща питерские объяснят нам, кто такой Канчельсксис🤣🤣перспективная ветка, судя по взрыву на севере от столицы
Не сердись, это просто нормальная реакция на глупость и недостоверную информацию.
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Owen_the_Simple
Ответ Заяцволк
Скорее он имел ввиду, что московские выигрывали 10 лет с 1996 по 2006, и Зениту нужно 10 подряд, чтобы Питер обогнал Москву )
"Я бы на месте Александра Медведева поставил задачу выиграть десять золотых медалей подряд, чтобы обогнать «Спартак"

Вот прямо в тексте новости написано.
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Fatony
А если я болею за ЦСКА, мне надо на спартак нажимать?
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schwein
Ответ Пользователь Huawei
Народная команда-это в первую очередь та, которую будут любить не за первые места, а просто потомучто она есть. Ну и конечно вне зависимости от результатов, популярность которой всегда будет на уровне. Вы не можете не согласиться, что возросшая за последние годы популярность Зенита связана исключительно с чемпионствами, тоесть напрямую с газпромом, не будет чемпионств-она схлынет, в то время как популярность Спартака остаётся на уровне при любых раскладах.
А вы никак не связываете волну любви к Спартаку с чемпионствами Спартака, в том числе чемпионствами 90-х?
Или это конечно же другое?
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юра георгиевский
Ответ Любезный Коссутий
нужно больше бразилов, и дело в шляпе.
В нашем спартачке в старте выходит 8 легионеров, один чернее другого. Надо честно смотреть правде в глаза, а не прятаться за другие клубы.
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Mordegard Glezgorv
Я хоть и москвич, но не считаю свой город футбольным. Абсолютно нет. Это понятно хотя бы по посещаемости. За исключением Тушина у всех остальных огромные проплешины на стадионах. Да и на Открытии не каждый матч полная чаша. У народа такая прорва развлечений, что футбол занимает одно из последних мест. Большинство сверстников из моего окружения (25-30 лет) вообще не были на футболе ни разу
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Lindeman
Ответ schwein
Это вы зря. Лига конференций все еще нам под силу. С лигой Европы уже есть вопросики, скорее всего нет, а для ЛЧ просто без шансов. Там чемпионы имеют бюджеты в 4-5 раз больше Зенитовского.
В ЛК шансы есть конечно, но только у Зенита, но он постоянный участник ЛЧ. В остальные команды не верю
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schwein
Ответ werter
Ну что ж, тогда признай, что вы глотаете пыль за такими грандами, как Гетеборг, Мехелен и прочие Стяуи. Нашел, чем мериться. У Ноттингем Форреста еврокубков больше, чем у Боруссии и ПСЖ.
А у меня, например, как раз в этом вопрос. Величие Спартака заключается в 22 кубках, 21 из которых завоеваны либо в планово-директивной стране, либо в разрухе 90-х. Но это норм, Спартак великий, его все знают и любят.
У той же Стяуи 26 национальных титулов и да еще и КЕЧ сверху. Но Стяуа не великая, ее никто не знает и никто не любит.
У Ноттингема 2 КЕЧ, но он тоже не велик.
Как это работает?
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schwein
Ответ werter
Я говорю про вашу же логику, которая ставит любой еврокубок выше победы в национальном первенстве. По моей-то логике как раз всё наоборот. Выше национального первенства только ЛЧ (КЧ). ЛЕ (КУЕФА), КОК, Интертото и прочие - это безусловно круто и дает какие-то евроочки, но имеют (-ли) второстепенное утешительное значение (что выражается в финансах, например).
То есть Стяуа > Спартак, верно?
А как же тезис, который даже тут на ветке мелькал. Что сейчас ручная лига Газпрома, самая слабая за все время и эти чемпионства не считаются?
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xomamb
Ответ Owen_the_Simple
Величие в каких единицах вы измеряете?
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MAXIMum1
Ответ sd4fmwrvz8
Если бы в Питере были несколько команд которые успешно выступали то еще да можно было что нибудь говорить на этот счет , а так одну команду всей страной кормят газовыми бабками , город одних команд зенит и ска
А зачем городу ещё команды? Зачем распылять ресурсы? Чем больше база болельщиков, тем больше клуб заработает. И я абсолютно согласен с концепцией: Один город, одна команда. И так в каждом виде спорта. В низших лигах, без проблем, пусть будут.
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Cst Cap
Т.е. через 5 лет. Ок. (записывает мнение Канчельскиса в moleskine).
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юра георгиевский
Ответ Циник Петербургский
Не волнуйтесь, как только (или если) Зенит возьмет 10 чемпионств подряд, Канчельскис придумает что-нибудь еще ;))
А если одиннадцать раз подряд ...?!
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Любезный Коссутий
нужно больше бразилов, и дело в шляпе.
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Чернокожий
Не согласен с Андреем, в Спб Газпром и одна команда, конечно , зенит сильнее на протяжении долгого времени
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Marienburg
Мэтр поставил задачу. Работаем, братья
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