Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России: «Безоговорочно. Петербургу еще далековато. «Зенит» станет командой № 1, если выиграет 10 чемпионств подряд»
Андрей Канчельскис назвал футбольной столицей России Москву, а не Петербург.
«Москва – футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города.
Про «Зенит» можно сказать по-другому – они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд.
Я перед этим сезоном говорил, что «Зенит» снова станет чемпионом. Ну, ребят, вы хотя бы вспоминайте мои слова. Я бы на месте Александра Медведева поставил задачу выиграть десять золотых медалей подряд, чтобы обогнать «Спартак».
Тогда можно будет говорить, что «Зенит» is the best [лучший]», – сказал бывший игрок сборной России.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Главное, чтобы через 4,5 года не переобулись и не потребовали 20 чемпионств подряд.
Спартак в 90-х взял 6 чемпионств подряд и это типа круто и показатель величия.
Если Зенит возьмет 6-й трофей, это же не будет считаться великим, правильно?
Ну будешь Соплемером тогда. Назвался груздем - полезай в кузов.
Кто о чём, а спартачи опять про всю страну отвечают. А ты лично сам опрос проводил?? Например в моём городе никто опрос не проводил. Смените уже пластинку. Над вами уже смеются, а вы продолжайте всякий бред писать
ЦСКА - ВЭБ, государственный банк.
Динамо - ВТБ. Главным акционером является государство.
Спартак - государственные нефтяные предприятия, волшебным образом перешедшие в руки принципиальных и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ коммунистических политруков и названные Лукойлом. Качают "частную" нефть, разумеется )) Играют на стадионе Открытие. Названного в честь спонсора ФК Спартак - банка Открытие, на санацию которого потрачено из госбюджета народных денег...
Интересно, пользователь petrgusev917 так же тщательно следит за судьбой народных денег и постит про них на ветках всех остальных клубов? ;)
В общем, когда Вы научитесь не судить о других по себе, тогда и будет Вам счастье ;)
Это как? Идёт человек, не интересующийся футболом по улице, и внезапно ощущает прилив любви к Спартаку потому. что он есть?
Если это всё не связано с результатами, то почему популярность московских клубов более-менее коррелирует с их титулованностью и последними успехами?
Зенит всегда был популярен, просто это в СМИ не принято было подсвечивать в связи с административным устройством советского и раннего постсоветского футбола и спортивных СМИ.
Как же так вышло, что футбол мертв? Кто же виноват?
Вот прямо в тексте новости написано.
Или это конечно же другое?
У той же Стяуи 26 национальных титулов и да еще и КЕЧ сверху. Но Стяуа не великая, ее никто не знает и никто не любит.
У Ноттингема 2 КЕЧ, но он тоже не велик.
Как это работает?
А как же тезис, который даже тут на ветке мелькал. Что сейчас ручная лига Газпрома, самая слабая за все время и эти чемпионства не считаются?