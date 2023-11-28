Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России: «Безоговорочно. Петербургу еще далековато. «Зенит» станет командой № 1, если выиграет 10 чемпионств подряд»

Андрей Канчельскис назвал футбольной столицей России Москву, а не Петербург.

«Москва – футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города.

Про «Зенит» можно сказать по-другому – они станут командой номер один в России, если выиграют десять чемпионств подряд.

Я перед этим сезоном говорил, что « » снова станет чемпионом. Ну, ребят, вы хотя бы вспоминайте мои слова. Я бы на месте поставил задачу выиграть десять золотых медалей подряд, чтобы обогнать « ».

Тогда можно будет говорить, что «Зенит» is the best [лучший]», – сказал бывший игрок сборной России.

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