У Ротенберга и Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций ЕС позволит это (STT)
Санкции, вероятно, позволят изъять арену в Хельсинки у Ротенберга и Тимченко.
По информации финского агентства STT, новые санкции против России, вероятно, будут включать в себя меры, с помощью которых «Хельсинки Холл», известный как «Хартвалл Арена», может быть экспроприирован.
Основным владельцем арены является компания Arena Events, принадлежащая Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
По информации агентства, в рамках подготовки 12-го пакета санкций Евросоюза обсуждался вопрос о том, чтобы владельцы, попавшие под санкции, могли продать замороженные активы.
Владельцам в виде исключения могут на полгода предоставить возможность продать активы. При этом вырученные от продажи деньги останутся замороженными.
В случае нежелания продать активы может быть предусмотрена возможность их изъятия. Отмечается, что, согласно конституции Финляндии, экспроприация собственности должна основываться на общественной необходимости. В этом случае владелец получит компенсацию, но в случае с ареной в Хельсинки средства будут заморожены.
Тимченко является председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.
Ранее сообщалось, что Ротенберг и Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза.
В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акции компании Романа Ротенберга
Можно так просто частную собственность отжать.
Тебе то что с того, что в этой Финляндии делается?
На фоне тайных тюрем, постоянных интервенций и воровства активов Сирии, Венесуэлы, Афганистана и иже с ними, которые также ведут к многочисленным смертям среди мирного населения все это конечно пустяк. Но уж настолько очевидный, Пропаганда в 90-х была настолько термоядерной, что я будучи ребенком и сам во многом верил в либерализм, западные ценности и так далее. Интересно, что в голове у тех, кто верит в это вранье до сих пор, когда все настолько очевидно?
Родился в маленьком городе, где нет ничего для заработка? Переезжай туда где есть этот заработок.
В Питере и Москве ОФИЦИАНТЫ легко могут зарабатывать 100-150, летом все 200+
Если тебе нормально работать за 30к в своём городке, условные вагоны грузить, то это лишь твой выбор.
Если брать уровень жизни НЕ УМИРАЮЩИХ городов, то там уровень услуг для жизни много выше, чем в обожаемой тобой Европе)
От банкинга до такси и курьерских услуг.
Так что если хочешь, то в РФ всегда можно заработать легальные хорошие деньги.
Дальше вопрос, на каких условиях.
Если за 1 евро, то да, это отжать. Как Россия уже отжала самолёты и пару заводов.
Если по рыночной или с дисконтом и последующей заморозкой активов - это уже не отжать.
И не забываем, что санкции вводят не просто так, и логика: мы бомбим, кого хотим, а вы с нами по правилам, здесь не работает.
1) если обворовали плохого человека то могут обворовать и хорошего
2) Тимченко и Ротенберги возместят свои потери за ващ счет - уж будьте уверены