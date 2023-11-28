У Ротенберга и Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций ЕС позволит это (STT)

Санкции, вероятно, позволят изъять арену в Хельсинки у Ротенберга и Тимченко.

По информации финского агентства STT, новые санкции против России, вероятно, будут включать в себя меры, с помощью которых «Хельсинки Холл», известный как «Хартвалл Арена», может быть экспроприирован.

Основным владельцем арены является компания Arena Events, принадлежащая Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

По информации агентства, в рамках подготовки 12-го пакета санкций Евросоюза обсуждался вопрос о том, чтобы владельцы, попавшие под санкции, могли продать замороженные активы.

Владельцам в виде исключения могут на полгода предоставить возможность продать активы. При этом вырученные от продажи деньги останутся замороженными.

В случае нежелания продать активы может быть предусмотрена возможность их изъятия. Отмечается, что, согласно конституции Финляндии, экспроприация собственности должна основываться на общественной необходимости. В этом случае владелец получит компенсацию, но в случае с ареной в Хельсинки средства будут заморожены.

Тимченко является председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.

Ранее сообщалось, что Ротенберг и Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза.

В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акции компании Романа Ротенберга