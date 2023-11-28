У Ротенберга и Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций ЕС позволит это (STT)

Теги СКА бизнес КХЛ Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Хартвалл Арена Политика Хоккей

Санкции, вероятно, позволят изъять арену в Хельсинки у Ротенберга и Тимченко.

По информации финского агентства STT, новые санкции против России, вероятно, будут включать в себя меры, с помощью которых «Хельсинки Холл», известный как «Хартвалл Арена», может быть экспроприирован.

Основным владельцем арены является компания Arena Events, принадлежащая Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

По информации агентства, в рамках подготовки 12-го пакета санкций Евросоюза обсуждался вопрос о том, чтобы владельцы, попавшие под санкции, могли продать замороженные активы.

Владельцам в виде исключения могут на полгода предоставить возможность продать активы. При этом вырученные от продажи деньги останутся замороженными.

В случае нежелания продать активы может быть предусмотрена возможность их изъятия. Отмечается, что, согласно конституции Финляндии, экспроприация собственности должна основываться на общественной необходимости. В этом случае владелец получит компенсацию, но в случае с ареной в Хельсинки средства будут заморожены.

Тимченко является председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.

Ранее сообщалось, что Ротенберг и Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза.

В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акции компании Романа Ротенберга

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77 комментариев

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radik_ar
хоть одна хорошая новость на сегодня)))
+77
-17
+60
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Александр Романов
Забрали бы у них лучше российское гражданство
+35
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edem_sandlar
Ответ Илья Семёнов
Найс европейская демократия работает. Можно так просто частную собственность отжать.
Главное, что российская демократия, кхе-кхе, не так работает
+44
-16
+28
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Space666
Ответ Machine Head
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ты сейчас серьёзно сидишь тут и защищаешь Путинских друзей которые пол нашей страны разворовали? Я сожалею что ты гражданин моей страны.
+33
-5
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Space666
Те кто в комментариях защищают Путинских друзей которые разворовали пол нашей страны предатели
+32
-5
+27
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Vladislav Zhalobkevich
В обиду не дадим! Всё компенсируем успешным бизнесменам-самородкам! Пусть подавятся своими санкциями!
+13
-2
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Илья Семёнов
Найс европейская демократия работает.
Можно так просто частную собственность отжать.
+41
-32
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Vladislav Zhalobkevich
Для тех кто беспокоится за бедняг, не отчаивайтесь. Их личный карман(называется почему-то "бюджет РФ") ~200 млрд. $. Найдут чем себя утешить.
+10
-2
+8
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Sergey
Ответ Machine Head
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Чего ты так переживаешь за собственность граждан Финляндии?
Тебе то что с того, что в этой Финляндии делается?
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Space666
Ответ Machine Head
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Кстати вот недавно Кадыров приказал отнять участки у тех кто за порядком на своём участке не следит, это защита частной собственности? Ты лучше об этом рассказывай побольше.
+8
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radik_ar
Ответ akakiysob10
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кремлебот тебя никто не оскорблял))
+11
-5
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Игорь Бобин
А самих этих персонажей нельзя забрать?
+8
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Vadim Medvedev
Ответ Илья Семёнов
Найс европейская демократия работает. Можно так просто частную собственность отжать.
не просто так, а за конкретные преступные деяния
+14
-8
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endrioo
Поэтому строят новую арену в Питере, чтобы на потеху себе и лучшему другу, главному бомбардиру НХЛ.
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sava k
А младшего Ротенберга нельзя изъять?
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Илья Семёнов
Ответ Space666
Где просто так? Или ты последние полтора, а то и больше по сути года спал в то время пока твоя страна всё больше и больше в яму катиться? Просто так ничего не арестовывают, как и ордены на арест не дают, всегда есть причина.
Моя страна в яму катится? Хз о чем ты. С моей страной всё в порядке.
+7
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Лёха выдыхай
Ответ Илья Семёнов
Найс европейская демократия работает. Можно так просто частную собственность отжать.
Российская демократия зато не мелочится, сразу областями собственность отжимает)
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Sergey
Ответ radik_ar
сколько защитников то повылезало
Удивительно, но факт.)))
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Hola Hola
Ответ Space666
Те кто в комментариях защищают Путинских друзей которые разворовали пол нашей страны предатели
А сказать, что это воровство - это значит защитить друзей Путина? Или "грабь награбленное" - это уже норм? )
+5
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Антон Некрасов
Ответ radik_ar
хоть одна хорошая новость на сегодня)))
хорошая конечно , но для них это капля в море , в плане финансов
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MVL
Хроники оффшорной ротенбергии.
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Melnikov1968
Этим господам санкции только на пользу. А Ротенберга ещё гражданства финского лишить, до кучи.
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Russ Ivan
Это неизбежно ждёт абсолютно всех россиян, кто верил в сказки про белого бычка и вкладывал бабки в европейскую недвижимость и коммерцию...
+4
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Сергей
Давайте SMSками поддержим потерпевших
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Dr Gonzo
В независимости от отношения к Ротенбергам. Сколько лет лечили так называемым "уважением к праву собственности, другим правам человека". Европа из захолустья в центр мира превратилась благодаря грабежу других территорий. Похоже возвращаются так сказать к истокам. Хотя они от них в принципе и не отходили. Только на словах.
На фоне тайных тюрем, постоянных интервенций и воровства активов Сирии, Венесуэлы, Афганистана и иже с ними, которые также ведут к многочисленным смертям среди мирного населения все это конечно пустяк. Но уж настолько очевидный, Пропаганда в 90-х была настолько термоядерной, что я будучи ребенком и сам во многом верил в либерализм, западные ценности и так далее. Интересно, что в голове у тех, кто верит в это вранье до сих пор, когда все настолько очевидно?
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radik_ar
Ответ RWMen
У нас доить начнут сильнее, только и всего.
Ты наверное имел ввиду что нас доить сильнее начнут))
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Pertinax Gandi
Не изъять, а украсть. Но наш добрый государь, полагаю, им ущерб компенсирует из казны.
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Diyas
В ответ можно изъять финские активы, но вместо этого российские власти поднимут налоги и компенсируют им за счет народа. проверенный способ.
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RWMen
Ответ Ярик01
Точно просто так? А говорят о подготовке четкого юридического обоснования
Закон можно под задачу любой написать, не знал об этом?)
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Алексѣй Пестовъ
Хартвалл Арена была построена на деньги Ротенберга и Тимченко? Финская топ-арена была построена, оказывается, на наворованные деньги путинских дружков.
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Ильнур Хасанов
Не обеднеют, к тоже не потом и кровью он им достался.
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Ceasus
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Для тех кто беспокоится за бедняг, не отчаивайтесь. Их личный карман(называется почему-то "бюджет РФ") ~200 млрд. $. Найдут чем себя утешить.
Свои издержки они будут покрывать за счет россиян. Только идиот может этому радоваться
+2
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Ola BP
Ответ Space666
Только живём всё беднее и беднее, не забудь упомянуть
В России ты можешь быть бедным только по своему желанию.
Родился в маленьком городе, где нет ничего для заработка? Переезжай туда где есть этот заработок.
В Питере и Москве ОФИЦИАНТЫ легко могут зарабатывать 100-150, летом все 200+
Если тебе нормально работать за 30к в своём городке, условные вагоны грузить, то это лишь твой выбор.
Если брать уровень жизни НЕ УМИРАЮЩИХ городов, то там уровень услуг для жизни много выше, чем в обожаемой тобой Европе)
От банкинга до такси и курьерских услуг.
Так что если хочешь, то в РФ всегда можно заработать легальные хорошие деньги.
+1
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old folk
Ответ Илья Семёнов
Найс европейская демократия работает. Можно так просто частную собственность отжать.
Если прочитать новость полностью, речь идёт о возможности продать её в течение полугода.
Дальше вопрос, на каких условиях.
Если за 1 евро, то да, это отжать. Как Россия уже отжала самолёты и пару заводов.
Если по рыночной или с дисконтом и последующей заморозкой активов - это уже не отжать.
И не забываем, что санкции вводят не просто так, и логика: мы бомбим, кого хотим, а вы с нами по правилам, здесь не работает.
+2
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mclaren-honda
Ответ Илья Семёнов
Найс европейская демократия работает. Можно так просто частную собственность отжать.
"просто так"
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Garikus89
Забавно, что о судьбе простых россиян переживают либо новореги, либо древние и пустые аккаунты, при этом о законах вспоминают обычные аккаунты)
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akakiysob10
Мне кажется Ротенберг давно болт положил на эту арену
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RWMen
а разве гражданство финляндии не выводит младшенького из под санкций? Очень странно!
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Валентин и ыч
Ответ Russ Ivan
Это неизбежно ждёт абсолютно всех россиян, кто верил в сказки про белого бычка и вкладывал бабки в европейскую недвижимость и коммерцию...
это даже не всех ротенбергов ждет
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Всё знаю
Ответ Vladislav Zhalobkevich
В обиду не дадим! Всё компенсируем успешным бизнесменам-самородкам! Пусть подавятся своими санкциями!
Я же надеюсь, что это сарказм?)))
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Ярик01
Ответ Diyas
В ответ можно изъять финские активы, но вместо этого российские власти поднимут налоги и компенсируют им за счет народа. проверенный способ.
Изъять финские активы (а такие остались?) в пользу Ротенбергов или в пользу семейки Кадырова?
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RWMen
Ответ radik_ar
хоть одна хорошая новость на сегодня)))
У нас доить начнут сильнее, только и всего.
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gukmamop
Ответ Илья Семёнов
Это какие?
не там живут и не с теми общаются. твердо и четко
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Ротенберг
Ответ Ola BP
В России ты можешь быть бедным только по своему желанию. Родился в маленьком городе, где нет ничего для заработка? Переезжай туда где есть этот заработок. В Питере и Москве ОФИЦИАНТЫ легко могут зарабатывать 100-150, летом все 200+ Если тебе нормально работать за 30к в своём городке, условные вагоны грузить, то это лишь твой выбор. Если брать уровень жизни НЕ УМИРАЮЩИХ городов, то там уровень услуг для жизни много выше, чем в обожаемой тобой Европе) От банкинга до такси и курьерских услуг. Так что если хочешь, то в РФ всегда можно заработать легальные хорошие деньги.
А ещё полные пакеты еды и все дворы в авто)))
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Ceasus
Ответ Diyas
В ответ можно изъять финские активы, но вместо этого российские власти поднимут налоги и компенсируют им за счет народа. проверенный способ.
Ну это вот как раз то, за Гуриеву напихали за шиворот. Им плевать на всех Ротенбергов. Как покупали газ, так и будут
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Виталий Пучков
Ответ radik_ar
хоть одна хорошая новость на сегодня)))
В чем она хорошая???
1) если обворовали плохого человека то могут обворовать и хорошего
2) Тимченко и Ротенберги возместят свои потери за ващ счет - уж будьте уверены
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Hola Hola
Ответ edem_sandlar
Главное, что российская демократия, кхе-кхе, не так работает
Так в России ж нет демократии.
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Pertinax Gandi
Ответ old folk
Если прочитать новость полностью, речь идёт о возможности продать её в течение полугода. Дальше вопрос, на каких условиях. Если за 1 евро, то да, это отжать. Как Россия уже отжала самолёты и пару заводов. Если по рыночной или с дисконтом и последующей заморозкой активов - это уже не отжать. И не забываем, что санкции вводят не просто так, и логика: мы бомбим, кого хотим, а вы с нами по правилам, здесь не работает.
Мы бомбим Финляндию? Я что-то пропустил?
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Alexey Drugov
Ответ Илья Семёнов
Найс европейская демократия работает. Можно так просто частную собственность отжать.
Европейская демократия работает только для нормальных людей. В случае с питерским ворьем которое с 90х всю страну грабит работает российская "демократия")))
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Ola BP
Ответ Space666
Где просто так? Или ты последние полтора, а то и больше по сути года спал в то время пока твоя страна всё больше и больше в яму катиться? Просто так ничего не арестовывают, как и ордены на арест не дают, всегда есть причина.
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