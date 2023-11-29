«ПСЖ» на 98-й спасся в игре с «Ньюкаслом» (1:1) – Мбаппе забил с пенальти. Парижане занимают 2-е место в группе перед 6-м туром

Теги ПСЖ Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Александер Исак онлайны Футбол

«ПСЖ» ушел от поражения от «Ньюкасла» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Александер Исак. На 98-й минуте пенальти реализовал форвард парижан Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» набрал 7 очков и перед заключительным туром занимает второе место в группе. «Боруссия» (10 баллов) уже вышла в плей-офф.

У «Ньюкасла» и «Милана», которые сыграют друг с другом, по 5 очков.

ПСЖ Франция – Ньюкасл Англия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Исак, 1:1 – 90, пенальти Мбаппе.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра (Гонсалу Рамуш, 85), Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте (Витинья, 62), Ли Кан Ин (Асенсио, 82), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 62).
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.
Предупреждения:
Жоэлинтон (22), Угарте (36), Ли Кан Ин (54), Дембеле (58), Шкриньяр (60), Доннарумма (72), Альмирон (83), Поуп (90), Гонсалу Рамуш (90).

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129 комментариев

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samatzakirzyanov
Как я понимаю, играли до гола ПСЖ, да?
+115
-7
+108
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ubAA
Даааа, такая дичь... просто левый пенальти, Ньюкасл должен был забирать , это просто жесть, такого продажного судью еще поискать надо, позорище
+67
-7
+60
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евГений
Опять левую пенку шейхам нарисовали

Рикошет, что он вообще мог сделать?
Надеюсь мерзая черепаха промажет
+65
-10
+55
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samatzakirzyanov
Ответ halamadrid9326
и какая же это пенальти? как можно так ошибаться в эпоху вар???
там угроза вроде была, что ПСЖ не выйдет из группы, вот и нарисовали пенальти
+56
-5
+51
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Верховный Лорд
Там хозяин уефа и хозяин хозяина уефа на стадионе сидят, какие у ньюкасла могли быть шансы?)
+35
-1
+34
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halamadrid9326
и какая же это пенальти? как можно так ошибаться в эпоху вар???
+38
-6
+32
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ALMANAC
Ответ samatzakirzyanov
Как я понимаю, играли до гола ПСЖ, да?
Ну не зря же сам Чиферинка на матч приехал, поболел за работодателей
+34
-4
+30
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Hans Castorp
В зависимости от ситуации и необходимости судьи трактуют как удобно. Сколько не смотрю , всегда вроде если отскочил от другой части тела в руку , то не пенальти , но если сильно захотеть можно и поставить, то же самое касается и опорная /не опорная рука
+23
-1
+22
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mmbjpdhncv
Ответ Его Величество Златан
Ньюкасл классный футбол показывает, хочется чтобы вышли из группы!
Что за футбол такой классный ? Вся команда в защите 98 минут?
+21
-3
+18
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Kubinec_
в какую же гавну ПСЖ играет шок. Энрике даже в медиалигу нельзя брать - физрук
+20
-2
+18
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Его Величество Златан
Ньюкасл классный футбол показывает, хочется чтобы вышли из группы!
+21
-6
+15
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felixdyadya
После сегодняшнего левого пеналя и хз откуда +8 минут ,нету смысла смотреть дальше футбол
+14
-1
+13
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Altim
Позорный ВАР. НИКОГДА ещё не ставили пенальти при новых трактовках, если мяч попадал в руку после отскока от тела. ПСЖ за уши притянули, чтобы два раза не проигрывали.
+14
-1
+13
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e_kot
УЕФА продажная, такой футбол нам не нужен
+14
-2
+12
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Artem Piatkov
Марчиняку не привыкать рисовать "левые" пенальти :))

На зарплате у шейхов катарских, ничего удивительного
+21
-10
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Forza
Естественно это вообще не пенальти ни в одной из вселенных. Мяч после удара в упор(!!!) Попадает в корпус футболиста, откуда отскакивает в локоть находящийся в естественном положении.
Тут просто 3 причины не назначать пенальти
1) Удар в игрока был с близкого расстояния
2) Рука была после отскока от тела футболиста
3) Рука была в естественном положении

Мне кажется, судья просто поплыл из-за давления на него и побоялся не назначить этот пенальти.
+11
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bororo
пеналь спорный. но дело в другом: откуда 8 минут-то?! игра практически без остановок была. там минуты 3, 4 было. ну мааксимум 5. абсурд. запороли такой шикарный матч Поупу. да и всей команде
+14
-3
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Эннер Валенсия
Ответ Trash Talking
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Левый пенальти. ПСЖ не заслужил плей-офф.
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e_kot
Ответ Trash Talking
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Срочно внести в правила понятия "по совокупности" и "наныли"
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Number_2
Что не атака ПСЖ - требуют пенку... как это вымораживает!
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Его Величество Златан
Сколько псж уже понапропускал из за долларумы. С Навасом такой фигни не было )
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Jor Hakobyan
Ответ che kaif
Allez🇨🇵
🤣 Allez good bye👋
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+9
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kov_entry
Обокрали англичан, обокрали.
+8
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Evergreen
Если это пенальти, то тогда в штрафной надо бить не по воротам, а по толпе игроков соперника – отскочет, отлетит, попадет в руку – профит, пенка
+9
-2
+7
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Aviator92
Ответ Елена Готье
Оборонялся Ньюкасл хорошо, но в целом, этот автобус чреват подобными инцидентами. Три спорных момента, не могли не закончиться пенальти.
Ньюкасл автобус поневоле. Куча игроков в лазарете плюс азартный Тонали. И в календаре ни одной проходной игры, чтобы дать лидерам передышку. В ЛЧ - группа смерти, в Кубке лиги - два Манчестера и Челси
+6
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Английский_пациент
Какой же постыдный пенальти
+8
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felixdyadya
у НК конечно ситуация с травмами серьезная ,усилить игру с банки некем .если выйдут с группы будет чудо .пс за НКасл
+7
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Илья Лисицкий
какой стыд, не хочу оскорбить людей , но люди, как вы можете за так клубы как псж и сити болеть , это же не клубы , а денежные проекты! мне просто стрёмно на это смотреть.
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Старик Стариканов
Марчиняк такой Марчиняк,хотя чего же ожидать этот чудак судил финал ЧМ,там то на него и вышли шейхи ПСЖ.Гонорар отработал на славу
+10
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slatar99
8 минут добавлены и пенальти в стиле «ну, ребятам очень нужно!» Прямо ностальгию по судейству на ЧМ ощутил…

Когда там матчи Аргентины в плей-офф смотрел 🤣
+16
-11
+5
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Майрамбек Абдыкадыров
Лысый и в финале ЧМ чудил))
+6
-1
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Алекс с 13 региона
Ответ KING_OF_RUSSIA
Причем здесь мог или не мог? Рука увеличивает площадь тела, в таком случае рекошет в руку - это пенка. Если оценивать матч до пенки, то к судье вообще 0 претензий, скорее даже наоборот - псж получил 2 желтые просто так
ты ку-ку?! пенальти дают за игру рукой! а не случайное попадание рикошетом от груди с 5 см! это позор! и тебе позор!
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GibsonFlyingV
кто понял,зачем марчиняк добавил 8 минут?ну и чеферин в присутствии своего хозяина - тут уж все понятно
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Alexander p.
псж не может? Судья поможет!
+5
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Сергей Григорьев
как можно такое ставить????? мяч случайно попал в руку, это не пенальти!!!!!
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Илья Лисицкий
Ответ TiGra
Хоть и болею за МЮ и, соответственно, к Сити отношусь не очень, но не понимаю в упор, чем болеть за Сити постыднее, чем за Реал или Баварию.
сити 3 раза за 7 лет финансовый фейр плей нарушил, таких клоунов ещё поискать надо, и группу лч посмотрите 7 или уже 8 лет подряд сити подогревает себе удобную группу в лч.
+4
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Думан
Баркола точно футболист?
+5
-2
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serbolthwatson
Безотносительно вопроса о пенальти (более чем сомнительным, учитывая, что у ПСЖ не было возможности получить мяч и без отскока от локтя, но нормальной интерпретации, что есть естественное положение, а что нет, у нас до сих пор не хватает), кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, нахрена, а главное зачем этот гениальный клуб отпустил Верратти перед сезоном с тренером, вся игра которого основана на владении? Решили, что Угарте – готовый управляющий темпом? Даже звучит смешно
+4
-1
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felixdyadya
Ответ PSG Forever
Жаль что только ничья, ПСЖ должен был громить этот кастл, что в англии что во Франции сорокам сильно везло, отскакивали как могли. Все те кто орут с пеной у рта, "левый пеналь" "судья куплен" и т.п. бред, судья чуть ли не всю команду парижан наградил ЖК, не поставил ЧИСТЫЕ 2 ПЕНАЛЬТИ, но вы жалкие существа умеете где не надо для себя включать режим крота. Смотрите не потопитесь в собственной желчи))
Иди спать утром в школу
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AlexMa1n888
Ответ ubAA
Даааа, такая дичь... просто левый пенальти, Ньюкасл должен был забирать , это просто жесть, такого продажного судью еще поискать надо, позорище
Странный реф , если честно. Из всех 3 моментов - эта на пенку меньше всего тянула
+4
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Павел Антипин
Это отскок дамы и господа
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Dima91Caps
это тебе не пачки долларов собирать, с мячом потяжелее будет
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Boni R
это позор!! украли победу у Ньюкасла!!
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Роман Докукин
Барколя 🤦🏻‍♂️
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Harryck
Это дичь, а не пенальти. Ну кстати частично "ПСЖ" себе осложнил задачу, т.к. при их поражении "Боруссия" бы гарантировала себе первое место в группе и была бы менее мотивирована. Теперь на Signal Iduna парижанам будет точно сложнее.
+6
-4
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HRYNDEL
ПСЖ отборная помойка!!!
+3
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Алексей Иванов
Ответ Altim
Позорный ВАР. НИКОГДА ещё не ставили пенальти при новых трактовках, если мяч попадал в руку после отскока от тела. ПСЖ за уши притянули, чтобы два раза не проигрывали.
Согласен, умышленной руки не было. такие пенальти по новым правилам не ставят
+3
-1
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Его Величество Златан
Ответ mmbjpdhncv
Что за футбол такой классный ? Вся команда в защите 98 минут?
я написал это в начале матча, имея в виду не 1 игру
+3
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Yavich
Как же этот гол спас ситуацию для ПСЖ конечно. Теперь можно и на первое место выходить, надо только выиграть, а если бы проиграли Ньюкаслу, то даже победа в последнем туре не гарантировала бы плей-офф.

Ну и как бонус - хотя бы ЛЕ себе обеспечили )))
+3
-1
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Водяра
Ответ mmbjpdhncv
Что за футбол такой классный ? Вся команда в защите 98 минут?
Чувак бухает весь матч, извини его.
+2
-1
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