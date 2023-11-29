«ПСЖ» на 98-й спасся в игре с «Ньюкаслом» (1:1) – Мбаппе забил с пенальти. Парижане занимают 2-е место в группе перед 6-м туром
«ПСЖ» ушел от поражения от «Ньюкасла» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 24-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Александер Исак. На 98-й минуте пенальти реализовал форвард парижан Килиан Мбаппе.
«ПСЖ» набрал 7 очков и перед заключительным туром занимает второе место в группе. «Боруссия» (10 баллов) уже вышла в плей-офф.
У «Ньюкасла» и «Милана», которые сыграют друг с другом, по 5 очков.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра (Гонсалу Рамуш, 85), Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте (Витинья, 62), Ли Кан Ин (Асенсио, 82), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 62).
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.
- Предупреждения:
- Жоэлинтон (22), Угарте (36), Ли Кан Ин (54), Дембеле (58), Шкриньяр (60), Доннарумма (72), Альмирон (83), Поуп (90), Гонсалу Рамуш (90).
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Рикошет, что он вообще мог сделать?
Надеюсь мерзая черепаха промажет
На зарплате у шейхов катарских, ничего удивительного
Тут просто 3 причины не назначать пенальти
1) Удар в игрока был с близкого расстояния
2) Рука была после отскока от тела футболиста
3) Рука была в естественном положении
Мне кажется, судья просто поплыл из-за давления на него и побоялся не назначить этот пенальти.
Когда там матчи Аргентины в плей-офф смотрел 🤣
Ну и как бонус - хотя бы ЛЕ себе обеспечили )))