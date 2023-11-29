«ПСЖ» на 98-й спасся в игре с «Ньюкаслом» (1:1) – Мбаппе забил с пенальти. Парижане занимают 2-е место в группе перед 6-м туром

«ПСЖ» ушел от поражения от «Ньюкасла» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте счет в матче открыл форвард гостей . На 98-й минуте пенальти реализовал форвард парижан .

« » набрал 7 очков и перед заключительным туром занимает второе место в группе. «Боруссия» (10 баллов) уже вышла в плей-офф.

У « » и «Милана», которые сыграют друг с другом, по 5 очков.

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