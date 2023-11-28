IFAB опробует 10-минутные удаления за грубые тактические фолы вроде нарушения Кьеллини на Сака в финале Евро-2020

Теги Чемпионат Украины по футболу высшая лига Португалия высшая лига Нидерланды Джорджо Кьеллини Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия Ла Лига дисквалификации судьи Евро-2020 Букайо Сака правила IFAB Футбол

В профессиональном футболе в ближайшее время могут появиться временные удаления.

The Telegraph сообщает, что Международный совет футбольных ассоциаций дал принципиальное согласие на тестирование мер в стиле регби в ведущих соревнованиях вроде АПЛ. Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне.

IFAB может ввести 10-минутные удаления за нарушения, которые по тяжести не заслуживают крайней меры (красной карточки), но слишком серьезны для предупреждения.

Это касается в том числе особо «циничных» тактических фолов. В качестве примера приводится нарушение Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020. Защитник сборной Италии помешал вингеру сборной Англии убежать от него по флангу, схватив сзади за футболку и свалив на газон.

Временные удаления позиционируются как аналог оранжевой карточки.

Ранее сообщалось, что IFAB может также разрешить судьям временно удалять футболистов за несогласие с их решениями.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

97 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikitosdaipoltos
Ответ Miron_8383
Нужно ещё удар по воротам с центра поля ввести, если вратарь время тянет И за частое выбивание мяча в аут в концовках давать давать угловой, а три таких угловых - пенальти А ещё...
...перекладина 150, а крестовина 300
+164
-1
+163
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Miron_8383
Нужно ещё удар по воротам с центра поля ввести, если вратарь время тянет
И за частое выбивание мяча в аут в концовках давать давать угловой, а три таких угловых - пенальти
А ещё...
+93
-9
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ tolobas
Муть какая-то
Почему же ?
Главное не забыть ещё выдать клюшки и коньки !
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem ofruss
Ответ Miron_8383
Нужно ещё удар по воротам с центра поля ввести, если вратарь время тянет И за частое выбивание мяча в аут в концовках давать давать угловой, а три таких угловых - пенальти А ещё...
а еще выпускать на поле колибри и ввести дополнительного игрока, и, если игрок, назовем его ловец, ловит колибри, получает 150 очков и его команда побеждает
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
Муть какая-то
+35
-9
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Михайлов
Смысл правил в том, чтобы предложить наказание, побуждающее соблюдение этих самых правил. Если за умышленный срыв атаки соперник получает желтую карточку и рад этому, то это означает что наказание недостаточно. Приведу аналогию: за уклонение от налогов штраф в размере этих самых налогов. Очевидно, что тут выгоднее уклоняться. Если за умышленный срыв атаки будут выдавать КК, то этот вид нарушений исчезнет как класс. Хуже ли станет футбол от этого? Как по мне, он только выиграет от этого.
Так что не нужны никакие 10-минутные удаления. Зачем эти полумеры, измените просто трактовку существующих правил
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
Ответ OldRedWhite
Почему же ? Главное не забыть ещё выдать клюшки и коньки !
и мячи поменять на регбийные
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Ответ Евгений Михайлов
Смысл правил в том, чтобы предложить наказание, побуждающее соблюдение этих самых правил. Если за умышленный срыв атаки соперник получает желтую карточку и рад этому, то это означает что наказание недостаточно. Приведу аналогию: за уклонение от налогов штраф в размере этих самых налогов. Очевидно, что тут выгоднее уклоняться. Если за умышленный срыв атаки будут выдавать КК, то этот вид нарушений исчезнет как класс. Хуже ли станет футбол от этого? Как по мне, он только выиграет от этого. Так что не нужны никакие 10-минутные удаления. Зачем эти полумеры, измените просто трактовку существующих правил
Штраф в размере этих самых налогов не освобождает от выплаты этих самых налогов.
Так что не знаю, какую выгоду ты тут увидел.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
Что за бредятина.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Судьи офсайды на ВАРе по 5 минут рассматривают, а теперь вообще у них не выполнимая задача будет определения грубого тактического фола и мелкого нарушения🤦🏻‍♂️🤣
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forza
Ответ Кокич
Штраф в размере этих самых налогов не освобождает от выплаты этих самых налогов. Так что не знаю, какую выгоду ты тут увидел.
Очевидную: если тебя не поймают, то ты просто не заплатишь налоги. А если все таки поймают, то ты просто доплатишь то, что должен был заплатить и так. В чем выгода платить изначально?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dahl
Хорошо. А как 10 минут отсчитывать? По «грязному» времени, или по чистому? И если по «грязному», то как бороться с затяжками? И что, если, допустим, остановка из-за травмы?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Мукунку хороший
Лучше 10 ударов плетью)
Саке?)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Единственное изменение, которое я бы внес в правила - это не каждый фол в штрафной влечет пенальти. Например за неумышленное попадание мяча в руку ставить штрафной. Или за фол на дальнем углу штрафной, в моменте который не несет никакой опасности. А то иногда тяжесть наказания в виде пенальти и почти неотвратимого гола вообще не соответствует нарушению
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
real-man
10 минут отдыха? Рамос будет играть до пенсии xD
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Если по такой очевидной вещи как игра рукой в штрафной судьи не могут определиться в трактовках, даже имея VAR, то при удалениях на 10 минут начнется дикий произвол.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Medvedev
Ответ artem ofruss
а еще выпускать на поле колибри и ввести дополнительного игрока, и, если игрок, назовем его ловец, ловит колибри, получает 150 очков и его команда побеждает
куницу
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andartan
Ответ Vadim Medvedev
куницу
И только бумерангом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
С таким составом IFAB скоро и радужные карточки придут в футбол.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
А если вратарь совершит такой фол, что делать? Полевой на 10 минут на раму или с пустыми воротами будут играть?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Лучше 10 ударов плетью)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forza
Ответ Евгений Михайлов
Смысл правил в том, чтобы предложить наказание, побуждающее соблюдение этих самых правил. Если за умышленный срыв атаки соперник получает желтую карточку и рад этому, то это означает что наказание недостаточно. Приведу аналогию: за уклонение от налогов штраф в размере этих самых налогов. Очевидно, что тут выгоднее уклоняться. Если за умышленный срыв атаки будут выдавать КК, то этот вид нарушений исчезнет как класс. Хуже ли станет футбол от этого? Как по мне, он только выиграет от этого. Так что не нужны никакие 10-минутные удаления. Зачем эти полумеры, измените просто трактовку существующих правил
На самом деле не све так очевидно. Например, пенальти - очевидно крайне суровое наказание. 80%+ гол. Кажется, что это должно означать, что играть нужно крайне аккуратно в штрафной, а фолить только ну совсем уж в крайних случаях. Тем не менее, все равно в штрафной происходит куча ну совсем необязательных фолов даже, не говоря уже просто о неаккуратной игре.

И тоже самое будет происходить и при удалениях за срывы атак. Все равно кто то где то кого то пихнет, придержит за майку, недотянется до мяча, а потом будет надеяться, что судья простит/незаметит.

Мне кажется серьезное ужесточение правил имело бы смысл только если бы судил ИИ и нам бы удалось вообше исключить человеческий фактор. Тогда да. Что всевидящее око сказало, то и правда. Может быть в таком случае, в какой то момент, тренеры бы начали уже всерьез перестраивать тактику и обьяснять уже конкретно игрокам, как можно, а как нельзя играть. А пока этого нет и судят кожаные так как чувствуют, все равно игроки будут фолить в надежде что пронесет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вазих Асадуллин
Ну тогда команда у которой будет удалён игрок, по-любому будет тянуть время.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Jones
Ответ Сергей Липатов
ну хз, решение не самое, но другого какбэ и не видно. кьелини надо было удалять за тот фол, и удалили бы, будь ето метров на 10-15 ближе к воротам и сколько разговоров было бы. а так, в целом, 10 минут посидел, подумал и играешь дальше. другое дело, что ето изменение прям фундаментального правила, наравне с аутом руками. но лично я, скорее, за
Это и не фундаментальное правило, карточки - довольно позднее изобретение. В регби за желтую и есть 10-минутное удаление, и дается она только за грязную игру без риска серьезной травмы или срыв опасной атаки. А в футболе ее очень быстро обесценили - судьи суют ее под нос всем подряд с целью самоутверждения или запугивания.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wild_pokemon
Когда кобелю нечего делать он яйца лижет
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svm199
Ответ nikitosdaipoltos
...перекладина 150, а крестовина 300
А в мои времена штанга - 50, перекладина - 100, крестовина - 150 были ))) но, поржал, спасибо )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Ифаб это та же контора, которая решила "улучшить" правило игры рукой, и сделала проблему там, где то этого все как-то решалось нормально без помощи этих бюрократов.
Если не путаю, в этой Ифаб сидят по одному представителю от четырех британских сборных, и еще один от Фифы. Британцы там сидят исторически.
По сути, это абсолютно некомпетентная и никчемная организация, которая что-то разумное сделала пару раз в своей истории, когда поправила правило офсайда и запретила киперам брать мяч в руки после паса от своего.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Can
Ответ Miron_8383
Нужно ещё удар по воротам с центра поля ввести, если вратарь время тянет И за частое выбивание мяча в аут в концовках давать давать угловой, а три таких угловых - пенальти А ещё...
если на поле выбежала кошка игра заканчивается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
А игрок вернется на поле, если за это время забьют? Будет статистика реализации численного преимущества вестись? И как тут определить, где цинично, а где нет? Субъективщина получается. Затяжек времени будет просто миллион. Одна команда просто тупо будет катать мяч 10 минут, пока игрок не вернется на поле
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mokka Keane
Ответ OldRedWhite
Почему же ? Главное не забыть ещё выдать клюшки и коньки !
Это что получается, и здесь Канада каждый раз ЧМ выигрывать будет?…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Липатов
ну хз, решение не самое, но другого какбэ и не видно. кьелини надо было удалять за тот фол, и удалили бы, будь ето метров на 10-15 ближе к воротам и сколько разговоров было бы. а так, в целом, 10 минут посидел, подумал и играешь дальше. другое дело, что ето изменение прям фундаментального правила, наравне с аутом руками. но лично я, скорее, за
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rundatgame
Больше споров с арбитрами, еще меньше чистого игрового времени.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Надо сначала фол атакующей команды надо приравнять к фолу защищающей. То есть тот кто атакует тоже старался чище играть. Мы видим защитников наказывают жёлтой а фол на атаке остаются без карточек.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Логичнее было бы удалить тогда Кьеллини за абсолютно заслуженный фол последней надежды, но судья испугался резонанса после полученной англичанами спорной пенки в полуфинале. И городить бы сейчас ничего не пришлось
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GibsonFlyingV
Ответ Кокич
Штраф в размере этих самых налогов не освобождает от выплаты этих самых налогов. Так что не знаю, какую выгоду ты тут увидел.
Уклонение сперва нужно доказать и какое то время можно вести деятельность мимо фискального ока - вот в чем выгода
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dahl
Ответ Hitgoe Himgob
Начнется такая ж... Почему тут 10 минут, почему тут до конца матча. Не надо этого футболу
Двухминутные удаления успешно применяются в хоккее, 10-минутные – в регби. Но и там, и там, в отличие от футбола, ведётся контроль чистого игрового времени. Поэтому если хочется таким образом добавить гибкости судейским решениям, надо сначала ввести строгий контроль времени, а затем разобраться с красной и жёлтой карточками (прежде, чем вводить оранжевую).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Савинов
Ответ Miron_8383
Нужно ещё удар по воротам с центра поля ввести, если вратарь время тянет И за частое выбивание мяча в аут в концовках давать давать угловой, а три таких угловых - пенальти А ещё...
Гол пяткой за два считать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthas M
Отлично, футбол станет более динамичным,новые тактики будут пробовать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И здесь и там
Ответ trav
команда у которой удалили игрока просто будет стоять с мячом и всё во-вторых. как определить "грубый тактический фол"?
вопрос интерпретации стоит всегда - касается ли дело жёлтой, красной или оранжевый карточки. Споры будут, но это рабочий момент. А вот первый пункт с задержкой времени очень актуален. Временные удаления практикуются в видах спорта, где есть чистое время, пока в футболе не так действительно не понятно как можно бороться с затяжкой времени.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Чеховъ
Для этого нужно ввести чистое время.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forza
Ответ NikoVinkovic
Ну кагбэ если тебя поймают, то велика вероятность получить штраф или другое административное взыскание сверху обязательства таки заплатить должное.
Ты не правильно понял просто, что Евгений имел ввиду. Он не имел ввиду штраф в размере 100% суммы сверх налогов. Он имел ввиду штраф в виде выплаты налогов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
бред какой то , 90ая минута игрок фолит на оранжевую что бы сорвать атаку и потянуть время и его удаляют на 10 минут до конца матча. Чем это тогда от прямой красной отличается 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chilavert
Ответ Mr. Jones
Что значит оставить футболом? Его за последние десятилетия и так уже превратили в балет.
ну тоже верно, а то я думал что это я стал ретроматчи смотреть из 90 годов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alireal
Ответ real-man
10 минут отдыха? Рамос будет играть до пенсии xD
Вообще Серхио очень хорош для своих лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Medvedev
Ответ d.xoxlov
А кто будет определять циничность и тактическость нарушений? На усмотрение? А если сразу три подряд таких фола, 11 на 8 поиграют? И футболисту вернуться в игру – совсем не то же самое, что хоккеисту, например.
судья и будет
сегодня у судьи глядя на эпизод есть 4 опции
играем, штрафной, жк, кк
появится пятая между жк и кк. принципиально ничего не изменится
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Galaktika
чушь собачья, а не правила
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
бред какой-то. теперь скандалы еще по поводу "оранжевых" карточек будут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альмог Глаубер
Было бы неплохо, чтоб не только с грубыми тактическими фолами боролись, но и что-то сделали с тактикой мелкого фола, преступление против игры называть это вообще "тактикой". Например, как в баскетболе можно сделать: сколько-то таких фолов - игрок уходит с поля.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikitosdaipoltos
Ответ svm199
А в мои времена штанга - 50, перекладина - 100, крестовина - 150 были ))) но, поржал, спасибо )))
да тут дело скорее не во времени)
в каждом дворе свои правила)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergei Zakharov
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А игрок вернется на поле, если за это время забьют? Будет статистика реализации численного преимущества вестись? И как тут определить, где цинично, а где нет? Субъективщина получается. Затяжек времени будет просто миллион. Одна команда просто тупо будет катать мяч 10 минут, пока игрок не вернется на поле
Я думаю, пропишут регламент что цинично, а что нет. Катать мяч 10 минут и в полном составе можно, прессингующие команды я думаю справятся с этим. Ну и статистика пауер плей конечно будет, хотя 10 минут это сомнительно конечно - около 10% игрового времени все таки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий