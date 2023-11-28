IFAB опробует 10-минутные удаления за грубые тактические фолы вроде нарушения Кьеллини на Сака в финале Евро-2020
В профессиональном футболе в ближайшее время могут появиться временные удаления.
The Telegraph сообщает, что Международный совет футбольных ассоциаций дал принципиальное согласие на тестирование мер в стиле регби в ведущих соревнованиях вроде АПЛ. Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне.
IFAB может ввести 10-минутные удаления за нарушения, которые по тяжести не заслуживают крайней меры (красной карточки), но слишком серьезны для предупреждения.
Это касается в том числе особо «циничных» тактических фолов. В качестве примера приводится нарушение Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020. Защитник сборной Италии помешал вингеру сборной Англии убежать от него по флангу, схватив сзади за футболку и свалив на газон.
Временные удаления позиционируются как аналог оранжевой карточки.
Ранее сообщалось, что IFAB может также разрешить судьям временно удалять футболистов за несогласие с их решениями.
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И за частое выбивание мяча в аут в концовках давать давать угловой, а три таких угловых - пенальти
А ещё...
Главное не забыть ещё выдать клюшки и коньки !
Так что не нужны никакие 10-минутные удаления. Зачем эти полумеры, измените просто трактовку существующих правил
Так что не знаю, какую выгоду ты тут увидел.
И тоже самое будет происходить и при удалениях за срывы атак. Все равно кто то где то кого то пихнет, придержит за майку, недотянется до мяча, а потом будет надеяться, что судья простит/незаметит.
Мне кажется серьезное ужесточение правил имело бы смысл только если бы судил ИИ и нам бы удалось вообше исключить человеческий фактор. Тогда да. Что всевидящее око сказало, то и правда. Может быть в таком случае, в какой то момент, тренеры бы начали уже всерьез перестраивать тактику и обьяснять уже конкретно игрокам, как можно, а как нельзя играть. А пока этого нет и судят кожаные так как чувствуют, все равно игроки будут фолить в надежде что пронесет
Если не путаю, в этой Ифаб сидят по одному представителю от четырех британских сборных, и еще один от Фифы. Британцы там сидят исторически.
По сути, это абсолютно некомпетентная и никчемная организация, которая что-то разумное сделала пару раз в своей истории, когда поправила правило офсайда и запретила киперам брать мяч в руки после паса от своего.
сегодня у судьи глядя на эпизод есть 4 опции
играем, штрафной, жк, кк
появится пятая между жк и кк. принципиально ничего не изменится
в каждом дворе свои правила)