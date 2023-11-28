В профессиональном футболе в ближайшее время могут появиться временные удаления.

The Telegraph сообщает, что Международный совет футбольных ассоциаций дал принципиальное согласие на тестирование мер в стиле регби в ведущих соревнованиях вроде . Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне.

может ввести 10-минутные удаления за нарушения, которые по тяжести не заслуживают крайней меры (красной карточки), но слишком серьезны для предупреждения.

Это касается в том числе особо «циничных» тактических фолов. В качестве примера приводится нарушение Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020. Защитник сборной Италии помешал вингеру сборной Англии убежать от него по флангу, схватив сзади за футболку и свалив на газон.

Временные удаления позиционируются как аналог оранжевой карточки.

Ранее сообщалось, что IFAB может также разрешить судьям временно удалять футболистов за несогласие с их решениями.

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