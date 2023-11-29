«Барса» впервые при Хави вышла в 1/8 финала ЛЧ. До этого 2 раза играли в плей-офф ЛЕ

Теги Порту Барселона Хави Лига чемпионов УЕФА Жоау Канселу Жоау Феликс Пепе Акино онлайны Футбол

«Барселона» обыграла «Порту» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Команды быстро обменялись голами в середине первого тайма: Пепе Акино забил на 30-й минуте, Жоау Канселу – на 32-й. На 57-й Жоау Феликс вывел каталонцев вперед.

«Барса» впервые при тренере Хави вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого команда дважды оказывалась в плей-офф Лиги Европы.

«Порту» и «Шахтер» в 6-м туре определят, кто из них выйдет из группы.

Барселона Испания – Порту Португалия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30 Пепе, 1:1 – 32 Жоау Канселу, 2:1 – 57 Жоау Феликс.
БарселонаПенья, Араухо, Мартинес, Кунде, Жоау Канселу (Бальде, 82), Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья (Ямаль, 90), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75), Левандовски.
ПортуДиогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 67), Пепе, Фабиу Кардозу (Намасо, 90), Сануси, Эуштакиу (Нико Гонсалес, 81), Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон (Франсишку Консейсау, 81), Галено (Тони Мартинес, 90).
Предупреждения:
Фабиу Кардозу (36), де Йонг (37), Жоау Мариу (57), Жоау Феликс (59), Пепе (74).

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298 комментариев

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falkao2013
Я бы на месте Хави прямо сейчас заменил поляка. Так ходить пешком и смотреть футбол в Барселоне можно было только одному человеку. Никакой остроты от Роберта.
+58
-1
+57
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ЭкспертДиванный
Ответ Стахович
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А ты за Реал да?😅😅😅
+54
-11
+43
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ЭкспертДиванный
Ответ Стахович
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Да все матчи Барса выигрывала за счет Эвребе
В Эль Кластко тоже
0:4,5:0,2:6,5:1 тоже благодоря Эвребе
+42
-12
+30
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D3SP7C1TO
9 игроков Барсы в своей штрафной, и всё равно игрок Порту спокойно разворачивается, подрабатывает под рабочую ногу и опасно бьёт. В то же время Педри с Рафиньей не могут реализовать дичайший привоз Кошты
Не верю, что пишу это, но если бы не Пенья, летели бы крупнее...
+27
-5
+22
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Экселлент
Какой же конченный Бревандовски
+12
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Кирилл
Ответ Стахович
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У Реала была "группа смерти", вы серьезно ?

"Группа смерти" - это Боруссия, ПСЖ, Ньюкасл и Милан.
А у Реала обычная группа, где есть два явных фаворита (Реал и Наполи) и две команды, борющиеся за ЛЕ.
И самая легкая группа, на мой взгляд, была у Сити с Лейпцигом, где уже сейчас известны оба участника плей-офф.
+15
-6
+9
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Бронислав Каминский
Клоунская защита где карликовый Кюнде в центре,а бугай Араухо на фланге ахаха
+16
-8
+8
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falkao2013
Удачи Барселоне и без травм самое главное! Решающий матч за выход из группы. Хотя за выход я менее переживаю, а вот за позицию в группе уже другой вопрос. Надеюсь трибуны будут гнать вперёд сегодня команду весь матч,а сами каталонцы покажут тот самый футбол,по которому все соскучились.
+15
-7
+8
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falkao2013
После пропущенного мяча команда заиграла активнее и в прессинге и во владении. Но всё равно в защите беспорядок. Нет той уверенности как прошлом году. Левандовски и Феликса можно менять в перерыве. И если с поляком всё понятно,у него спад после ЧМ ещё продолжается,то с Жоао вообще всё странно. Пришёл в команду мечты,начал круто играть и потух. Ну и очень слабый тайм от Гюндогана. Много брака от немца.
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svaz
я вот критикую хави, а вот не понял, что барса то сегодня в меньшинстве играет весь матч, поляк же забыл на матч выйти?
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Emin Aliev
Педри, Гюндонан, Де Йонг, Кансело, Араухо, конечно не МС, но состав минимум на топ 10 Европы, а у Хави эта команда борется за выход из самой слабой группы
+10
-4
+6
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Кирилл
Ответ Стахович
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Видимо, чемпионы Франции, вторая команда Бундеслиги, четвертые команды Англии и Италии для вас какая-то шутка раз это не "группа смерти" )
+8
-2
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BurBon
Ответ 10ztv
за выход тоже стоит переживать) Если барса сегодня проиграет, то не от неё будет зависеть выход из группы
Все так же будет зависеть от нее.
+6
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Анвар Масимов
Ответ Barcelona Forever
чисто на индивидуальном мастерстве игроков,тренера нет вообще
реал так 3 да взял , правда ещё и судьи помогали жестоко
+8
-2
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Бронислав Каминский
Пхахаха Хави кажись понял,что может выиграть и решил убрать одного из двух лучших.Ну осталось еще Канселу убрать
+8
-2
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Barcelona Forever
чисто на индивидуальном мастерстве игроков,тренера нет вообще
+7
-1
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A1190
Реалии таковы, что даже если из группы выйдут то скорее всего в 1/8 вылет, только условный жребий может спасти но 1/4 это предел - о какой победе говорит лапорта, я хз))
+11
-5
+6
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Артем Головачев
Ответ AnMe
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Сити и бавария в 1/8 не попадут на Барсу)
+5
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Бронислав Каминский
Рафинья шут гороховый.Сначала полкоманды обрезал своей дырявой диагональю,из-за которой Йонг карточку получил,потом не может просто мяч вынести от своей штрафной,ну и эпизод в атаке,где его просто на скорости защитник оттесняет от мяча
+7
-3
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Бронислав Каминский
Ответ ipolyakov16
Я вот думаю, может у Лёвы конфликт какой-то с другими игроками? Вообще на него не играют. Особенно Феликс. Неудивительно, что случайно попавшие к нему мячи Лёва практически никак не использует
Он просто мяч обработать не может в одно касание
+4
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ljolik888
Если не забивать в таком моменте , то не знаю когда вообще .
+4
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svaz
Ответ ipolyakov16
Я вот думаю, может у Лёвы конфликт какой-то с другими игроками? Вообще на него не играют. Особенно Феликс. Неудивительно, что случайно попавшие к нему мячи Лёва практически никак не использует
у него конфлик с мячом))
+4
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ДЖИН
Итальянский свистун всё свистел против Барсы, даже угловые. 🤣🤣
+6
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Velirpa
казанский Барс с успехом.
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D3SP7C1TO
Феликс ну наконец-то ёмаё
Какой же лучший сегодня Канселу
+4
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falkao2013
Феликс и Левандовски два минуса в атаке
+4
-1
+3
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falkao2013
Ответ fidelio
Гений что сказать... Он убирает совершенно гениального за 75 минут Феликса и на его место выпускает среднего даже по испанских меркам Торреса...Почему на поле бегает Левандовский? Талантливые Фермин Лопес и Марк Гуи снова не у дел
Ты хоть и троллишь Барселону,но должен знать,что Гиу только с молодёжного ЧМ вернулся,а Фермин не замена центрфорварда.
+3
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falkao2013
А также поздравляю всех болельщиков Барселоны с Днём рождения нашего любимого клуба! 124 года назад образовалась сине-гранатовая семья,которая и по сей день радует нас,а иногда и огорчает. Visca El Barcelona! Visca El Catalunya!🔵🔴
+7
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svaz
Ответ Headly
отличный футбол от хави. центр поля правда не могут перейти, но в целом всё прекрасно!
гюндоган у пепа претендент на зм, гюндоган у хави не пойми что
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falkao2013
Ответ Артак Симонян
поляк играет?)
Играет это слишком громко сказано
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falkao2013
Ответ ljolik888
Лучшая защита прошлого сезона превратилась в проходной двор . Спасибо Хави - лучше бы ты там ничего не менял .
Повёлся на скандалы Кунде. Моднику видите ли неуютно на фланге бегать.
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ljolik888
Левандовски молодец - первое полезное действие в матче на 35-й минуте . И то сделанное не на своей позиции .
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ScorpionN***
Ответ Бронислав Каминский
Клоунская защита где карликовый Кюнде в центре,а бугай Араухо на фланге ахаха
Карлик прыгает выше любого гиганта, а бугай бежит быстрее нападающих
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svaz
оставить поляка и убрать феликса))) сильный ход
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Сэмвел Тарли
Ответ Бронислав Каминский
Рафинья шут гороховый.Сначала полкоманды обрезал своей дырявой диагональю,из-за которой Йонг карточку получил,потом не может просто мяч вынести от своей штрафной,ну и эпизод в атаке,где его просто на скорости защитник оттесняет от мяча
Реально, надо продавать его
+3
-1
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ljolik888
Первый тайм . Лучшие на поле это - Конселу и Пенья ( в пропущенных мяче винить его никак нельзя ). Рафинья попадает в кадр и это уже не плохо если смотреть на Левандовского и Феликса . Полузащита вообще ниочем . С защитой Хави перемудрил и это ещё хорошое слово . Короче один один совсем не плохо.
+2
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Кирилл
Без МАТШа будет сложно против Порту..

Но, надеюсь, сегодня защита выйдет в сильнейшем составе и сыграет за себя и за Марка )
+5
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Tristan...
Ответ Стахович
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Унион предпоследняя команда Германии, алё
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fidelio
Гений что сказать...
Он убирает совершенно гениального за 75 минут Феликса и на его место выпускает среднего даже по испанских меркам Торреса...Почему на поле бегает Левандовский? Талантливые Фермин Лопес и Марк Гуи снова не у дел
+4
-2
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Эрик Оганезов
Ответ D3SP7C1TO
Как игроки Барсы так располагаются, что передачу некому отдать? Раз за разом Пенья пасует Кунде, тот херачит куда-то в сторону Левы - Рафиньи, естественно верх там снимают, и Порту идёт в атаку. Просто раз за разом, что это за позорище
тренер, нет руки тренера, не видишь они даже ворота не могут попасть
+3
-1
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Вадим Дзахоев
Ответ falkao2013
Я бы на месте Хави прямо сейчас заменил поляка. Так ходить пешком и смотреть футбол в Барселоне можно было только одному человеку. Никакой остроты от Роберта.
С начала второго тайма вплоть до замены Феликса думал, хватит ли духа у Хави заменить поляка. Нет, не хватило. А с ним Барса, считай, в 9 полевых играет. Обыграть никого не может, скорости нет, элементарно нормальный пас отдать не может, но все же смещается в глубину или на фланги «для развития атаки». Очень грустно на это смотреть
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Ansu Fati
Точку в матче должен поставить Френки и посвятить гол новорожденному сыну и жене
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Headly
судья клоун. стоял в метре от момента. левейшая желтая
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ljolik888
Левандовского кто нибудь на поле видит ? Или он в раздевалке остался ?
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falkao2013
Ответ King_X
Очень часто так, когда ярко начинает Потом раскисает В самой Барсе даж первые матчи Траоре были отличные, затем играл оч средне
Ну Траоре и игрок как таковой средний. Феликс же талантище,но что-то в психологии слаб.
+2
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Headly
отличный футбол от хави. центр поля правда не могут перейти, но в целом всё прекрасно!
+5
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10ztv
Мда уж хочется чтобы Хави уволили. За 2 с лишним года Барселона так и не заиграла стабильно
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falkao2013
Шахтёр победил и право на ошибку конечно есть,но воспользоваться им не надо)
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Mamontilo
Ответ Emin Aliev
Педри, Гюндонан, Де Йонг, Кансело, Араухо, конечно не МС, но состав минимум на топ 10 Европы, а у Хави эта команда борется за выход из самой слабой группы
Вы предлагаете Хави бороться за выход из другой группы?
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Eugene10
Ответ ipolyakov16
Я вот думаю, может у Лёвы конфликт какой-то с другими игроками? Вообще на него не играют. Особенно Феликс. Неудивительно, что случайно попавшие к нему мячи Лёва практически никак не использует
Так Левандовски все полученные мячи теряет
+2
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