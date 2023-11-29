«Барса» впервые при Хави вышла в 1/8 финала ЛЧ. До этого 2 раза играли в плей-офф ЛЕ
«Барселона» обыграла «Порту» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды быстро обменялись голами в середине первого тайма: Пепе Акино забил на 30-й минуте, Жоау Канселу – на 32-й. На 57-й Жоау Феликс вывел каталонцев вперед.
«Барса» впервые при тренере Хави вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого команда дважды оказывалась в плей-офф Лиги Европы.
«Порту» и «Шахтер» в 6-м туре определят, кто из них выйдет из группы.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Голы:
- 0:1 – 30 Пепе, 1:1 – 32 Жоау Канселу, 2:1 – 57 Жоау Феликс.
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Барселона –
Пенья, Араухо, Мартинес, Кунде, Жоау Канселу (Бальде, 82), Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья (Ямаль, 90), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75), Левандовски.
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Порту –
Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 67), Пепе, Фабиу Кардозу (Намасо, 90), Сануси, Эуштакиу (Нико Гонсалес, 81), Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон (Франсишку Консейсау, 81), Галено (Тони Мартинес, 90).
- Предупреждения:
- Фабиу Кардозу (36), де Йонг (37), Жоау Мариу (57), Жоау Феликс (59), Пепе (74).
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В Эль Кластко тоже
0:4,5:0,2:6,5:1 тоже благодоря Эвребе
Не верю, что пишу это, но если бы не Пенья, летели бы крупнее...
"Группа смерти" - это Боруссия, ПСЖ, Ньюкасл и Милан.
А у Реала обычная группа, где есть два явных фаворита (Реал и Наполи) и две команды, борющиеся за ЛЕ.
И самая легкая группа, на мой взгляд, была у Сити с Лейпцигом, где уже сейчас известны оба участника плей-офф.
Какой же лучший сегодня Канселу
Но, надеюсь, сегодня защита выйдет в сильнейшем составе и сыграет за себя и за Марка )
Он убирает совершенно гениального за 75 минут Феликса и на его место выпускает среднего даже по испанских меркам Торреса...Почему на поле бегает Левандовский? Талантливые Фермин Лопес и Марк Гуи снова не у дел