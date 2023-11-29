«Барса» впервые при Хави вышла в 1/8 финала ЛЧ. До этого 2 раза играли в плей-офф ЛЕ

«Барселона» обыграла «Порту» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды быстро обменялись голами в середине первого тайма: забил на 30-й минуте, – на 32-й. На 57-й вывел каталонцев вперед.

«Барса» впервые при тренере вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого команда дважды оказывалась в плей-офф Лиги Европы.

« » и «Шахтер» в 6-м туре определят, кто из них выйдет из группы.

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