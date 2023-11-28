Гол Сулейманова на 93-й спас «Локо» от поражения (2:2) от «Балтики» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Теги Локомотив ФОНБЕТ Кубок России Балтика Тимур Сулейманов Тигран Аванесян онлайны Натан Гассама Футбол

«Локомотив» и «Балтика» сыграли 2:2 в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча Пути РПЛ.

На 16-й минуте форвард гостей Тимур Сулейманов открыл счет в матче. В середине второго тайма хозяева быстро забили два гола – на 65-й счет сравнял хавбек Тигран Аванесян, на 70-й команду вывел вперед защитник Натан Гассама. На 93-й минуте Сулейманов сделал дубль и спас «Локо» от поражения.

Ответная игра пройдет в середине марта в Москве.

Балтика – Локомотив 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
28 ноября, 18.15, «Стадион Калининград»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 16 Сулейманов, 1:1 – 65 Аванесян, 2:1 – 70 Гассама, 2:2 – 90 Сулейманов.
БалтикаДжанаев, Сото (Фернандес, 55), Жиров, Радмановач, Гассама, Маляров, Осипов (Бистрович, 46), Аванесян, Кузьмин (Мусаев, 46), Галоян (Дудиев, 86), Энрикес (Пряхин, 67).
ЛокомотивГильерме, Ненахов (Рыбчинский, 83), Морозов, Фассон, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов (Самошников, 66), Карпукас, Миранчук (Сарвели, 60), Пиняев (Глушенков, 66), Сулейманов.
Предупреждения:
Маляров (49), Ненахов (78), Мусаев (83).

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25 комментариев

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Вячеслав Припузов
Молодцы, прорвало Балтику, чувствуюется потенциал, который нужно успеть реализовать...
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Roman
До сих пор не понимаю почему Галактионов так упорно ставит Морозова и Ненахова в состав даже в кубке и очень мало шансов дает Погостнову и Сильянову/Самошникову
+6
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Локуся
Да почему локо отпускает игры последнее время ? где тренер а не физрук?
+6
-1
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Егор Беликов
Ответ Сергей Кравец
По факту нужно было забирать хотя бы в 1 мяч, ибо в Москве будет не то что не просто, а может быть вынос тела из турнира. А ведь всё могло бы быть совсем по-другому. Самое интересное в этой истории, Калининград снова смотрелся на уровне, но толку от этого вышло почти 0. А вообще по-хорошему здесь нужно обращать внимание совсем на другое: у Балтики Игнашевича 6 матчей в сезоне против московских команд и ни единой победы !!! Это ли не странно, учитывая, что Сергей Николаевич всю жизнь отработал в Москве? Я даже больше скажу: Москва фактически сделала его звездой и легендой России... Поэтому мне что-то подсказывает, что Серёга под руководством Балтики просто красиво всех водит за нос и красиво отдаёт дань уважения городу, который его сделал. Есть ощущение, что будь у руля Балтики любой другой наставник такого бы провала не было. Даже Калешин в свой первый стык с Локо забрал проход дальше. И почему- то нет уверенности, что если бы на этом месте был тогда Игнашевич случилось бы тоже самое. Так что я бы лучше посоветовал Калине избавиться от Игнашевича, ибо здесь скорее видится засланец, чем проводник в новую страницу Балтики! Уж хуже Балтике точно уже не будет. Да куда уж хуже, если на горизонте прямо сейчас 15-ое место в РПЛ и почти что вылет из кубка. За что тогда оставлять Игнашевича? За то что он для Калининграда делает шоу? Наверное болельщики Балтики ещё могут быть довольны, за то что их команду пока ни разу никто не разгромил. Может в этом и кроется основная миссия Игнашевича пребывания в Калининграде...))
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Амаль Мустафаев
Сулейманов - красавчик!!!!!!
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Umnik9
Сулейманов, круче Изидора, я так ждал его возвращения, еще раз убеждаюсь люди которые раздают людей из молодежки проф непригодны.
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Андрей Некто
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ну опять же к слову о судействе, такой же расклад, добавляется определенное количество минут, и забивается гол в доп время, только в матче с КС, судья дал переиграть 2 минуты перед тем как случился момент с пенальти, а тут судья свисти через 15 секунд после завершения добавленной пятиминутки, вот и думайте кто прав
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spawn0
Ответ Umnik9
Сулейманов, круче Изидора, я так ждал его возвращения, еще раз убеждаюсь люди которые раздают людей из молодежки проф непригодны.
В Нижнем он был одним из лидеров команды, значимый игрок, потенциал у него большой.
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Кирилл
Ответ Вячеслав Припузов
Молодцы, прорвало Балтику, чувствуюется потенциал, который нужно успеть реализовать...
У Балтики сейчас очень важные будут 2 матча: с Факелом на выезде и с Рубином дома.
В принципе, могут побеждать соперников и чуточку исправлять ситуацию в таблице перед весенней частью сезона.
+3
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Валерий Ролдугин
Ответ Локуся
Да почему локо отпускает игры последнее время ? где тренер а не физрук?
Я всегда говорил что из Галактионова тренер как из Рыбчинского футболист
+3
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ответ Локуся
Да почему локо отпускает игры последнее время ? где тренер а не физрук?
Черчесов на трибуне сидит 😏
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Разрушающий мифы
Ответ Егор Беликов
Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите ©
Так реально выглядит теория заговора)))
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Umnik9
Ответ Андрей Некто
ну опять же к слову о судействе, такой же расклад, добавляется определенное количество минут, и забивается гол в доп время, только в матче с КС, судья дал переиграть 2 минуты перед тем как случился момент с пенальти, а тут судья свисти через 15 секунд после завершения добавленной пятиминутки, вот и думайте кто прав
Вем дрочерам европейского футбола, особенно тем кто считает что там лучше чем у нас. Испания, добавленное врем каждый второй матч первый там 4 минут + 4 , врторй 5+ 6 минут к тайму и идите умойтесь.
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Forte Live
Сыровата Балтика. Это объективно. Тем не менее, есть позитивные ноты в игре. Есть структура, нет пока уровня исполнения.
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Арсений Чернобаев
когда балтика голы забивала у Игнашевича такое лицо было, будто он на локомотив ставку сделал🤣
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Вячеслав Припузов
Жаль, не додержали, ну все равно достойная игра Балтики, бились до конца ...
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инок
Всем хорошего Футбола!
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Forte Live
Ответ Pelerin
Джанаев как в замедленном повторе прыгал за мячом... итог вполне по игре.
Это его болезнь. Не успевает сработать ногами.
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krkich
Ответ Андрей Некто
ну опять же к слову о судействе, такой же расклад, добавляется определенное количество минут, и забивается гол в доп время, только в матче с КС, судья дал переиграть 2 минуты перед тем как случился момент с пенальти, а тут судья свисти через 15 секунд после завершения добавленной пятиминутки, вот и думайте кто прав
Судья должен свистнуть не раньше добавленного времени, это основной критерий. Но судья может добавить некоторое время, если были остановки игры.
В Самаре 1 минуту 3 секунды переиграли к моменту пенальти. Из них несколько секунд на доигрывание эпизода ушло, так как судья не сразу свистнул пенку
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Николай Кошкин
Блинство!(с)
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