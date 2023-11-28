Гол Сулейманова на 93-й спас «Локо» от поражения (2:2) от «Балтики» в первом матче 1/4 финала Кубка России
«Локомотив» и «Балтика» сыграли 2:2 в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча Пути РПЛ.
На 16-й минуте форвард гостей Тимур Сулейманов открыл счет в матче. В середине второго тайма хозяева быстро забили два гола – на 65-й счет сравнял хавбек Тигран Аванесян, на 70-й команду вывел вперед защитник Натан Гассама. На 93-й минуте Сулейманов сделал дубль и спас «Локо» от поражения.
Ответная игра пройдет в середине марта в Москве.
- Дата проведения
- 28 ноября, 18.15, «Стадион Калининград»
- Голы:
- 0:1 – 16 Сулейманов, 1:1 – 65 Аванесян, 2:1 – 70 Гассама, 2:2 – 90 Сулейманов.
-
Балтика –
Джанаев, Сото (Фернандес, 55), Жиров, Радмановач, Гассама, Маляров, Осипов (Бистрович, 46), Аванесян, Кузьмин (Мусаев, 46), Галоян (Дудиев, 86), Энрикес (Пряхин, 67).
-
Локомотив –
Гильерме, Ненахов (Рыбчинский, 83), Морозов, Фассон, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов (Самошников, 66), Карпукас, Миранчук (Сарвели, 60), Пиняев (Глушенков, 66), Сулейманов.
Статистика Фонбет Кубка России
На четвертьфиналах Кубка России будут запасные красные мячи на случай снегопада. Там играют мячами adidas, а не Nike, как в РПЛ
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
В принципе, могут побеждать соперников и чуточку исправлять ситуацию в таблице перед весенней частью сезона.
В Самаре 1 минуту 3 секунды переиграли к моменту пенальти. Из них несколько секунд на доигрывание эпизода ушло, так как судья не сразу свистнул пенку