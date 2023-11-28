Гол Сулейманова на 93-й спас «Локо» от поражения (2:2) от «Балтики» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» и «Балтика» сыграли 2:2 в 1-м матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча Пути РПЛ.

На 16-й минуте форвард гостей открыл счет в матче. В середине второго тайма хозяева быстро забили два гола – на 65-й счет сравнял хавбек , на 70-й команду вывел вперед защитник . На 93-й минуте Сулейманов сделал дубль и спас «Локо» от поражения.

Ответная игра пройдет в середине марта в Москве.

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