Генменеджер «Чикаго» о Перри: «Это не касается хоккеистов или их семей. Любой, кто утверждает обратное, – отвратителен»

Хоккеисты «Чикаго» не вовлечены в ситуацию с Кори Перри.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон.

«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении за связь с матерью .

«Это не касается ни одного из хоккеистов или их семьей, и любой, кто утверждает обратное, совершенно неточен и откровенно отвратителен.

Я не могу вдаваться в подробности, потому что это индивидуальный вопрос.

Лиги и профсоюз хоккеистов НХЛ в курсе ситуации, они проинформированы. Это командный инцидент, решение клуба», – сказал Дэвидсон.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата . Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.