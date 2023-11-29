Генменеджер «Чикаго» о Перри: «Это не касается хоккеистов или их семей. Любой, кто утверждает обратное, – отвратителен»

Теги Чикаго Кори Перри НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Хоккеисты «Чикаго» не вовлечены в ситуацию с Кори Перри.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон.

«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Коннора Бедарда.

«Это не касается ни одного из хоккеистов или их семьей, и любой, кто утверждает обратное, совершенно неточен и откровенно отвратителен.

Я не могу вдаваться в подробности, потому что это индивидуальный вопрос.

Лиги и профсоюз хоккеистов НХЛ в курсе ситуации, они проинформированы. Это командный инцидент, решение клуба», – сказал Дэвидсон.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.

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18 комментариев

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geath drips
Собрали целую пресс конференцию, чтобы сказать, что Пэрри не #### [водил в кино] маму Бедарда и не дать никаких других подробностей. Достойно!
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Бамбарбиякиргуда
Ответ Jeff Lebowski
Да, мутная история. Раз игроков и их семей не касается - остаётся тренер.
Ну да, мама, папа, Конор... Кори размениваться на старости лет не стал, походу, сразу тренера и распечатал.
+15
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a2wai
Ну если не мама Бедарда, то получается Перри тренера оттарабанил?
+14
-1
+13
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фк кабинет
Чикаго вообще мутная организация.Там же была история сексуального насилия в отношении подростков.
+10
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Einfach Safari
Ответ фк кабинет
Чикаго вообще мутная организация.Там же была история сексуального насилия в отношении подростков.
не подростков , а вполне уже взрослого хоккеиста, из-за этого Кеневелля выкинули из лиги, но , кажется, это только вершина айсберга
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RED_WINGS
Может он просто кому то е**** набил, причём ногами.
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Jeff Lebowski
Да, мутная история. Раз игроков и их семей не касается - остаётся тренер.
+4
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Cbj Fan
Думаю, что на сегодня Чикаго будет себя вести по-другому, нежели в первом скандале, так то, что это не касается игроков и их семьёй скорее всего правда. Другое дело как это повредило Бедарду и его семье.
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Alex Rastrelli
Проблемы индейцев мать Бедарда не обут!
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DevilsFan
Вообще, эти слухи отвратительны. Могу только догадываться, как себя сейчас чувствует Бедард.
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Кавабунга Шреддоголовый
Какая-то нездоровая аура в Чикаго, постоянно фигня какая-то. И потом, где доказательства?
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Почтенный эльф
Перри просто сказал Бедарду - "Я тебе в отцы гожусь!"
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Jeff Lebowski
Посмотрел интервью Давидзона энтого - двух слов без бумажки свзать не может. Видимо, такой же косноязычный, как некто Песков.
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hett
неужели собака🥺
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Fart1988 Анодин
Ответ Бамбарбиякиргуда
Ну да, мама, папа, Конор... Кори размениваться на старости лет не стал, походу, сразу тренера и распечатал.
сгорел сарай, гори и хата
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Jeff Lebowski
Ответ Бамбарбиякиргуда
Ну да, мама, папа, Конор... Кори размениваться на старости лет не стал, походу, сразу тренера и распечатал.
Да, и мы видим, что у Перри буй в опе и у тренера буй в опе - но есть нюанс...
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