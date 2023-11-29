Генменеджер «Чикаго» о Перри: «Это не касается хоккеистов или их семей. Любой, кто утверждает обратное, – отвратителен»
Хоккеисты «Чикаго» не вовлечены в ситуацию с Кори Перри.
Об этом сообщил генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон.
«Блэкхокс» поместили 38-летнего нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.
Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис опроверг слухи об отстранении Кори Перри за связь с матерью Коннора Бедарда.
«Это не касается ни одного из хоккеистов или их семьей, и любой, кто утверждает обратное, совершенно неточен и откровенно отвратителен.
Я не могу вдаваться в подробности, потому что это индивидуальный вопрос.
Лиги и профсоюз хоккеистов НХЛ в курсе ситуации, они проинформированы. Это командный инцидент, решение клуба», – сказал Дэвидсон.
Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Договор хоккеиста с зарплатой четыре миллиона долларов действовал до завершения нынешнего сезона.
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