Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Иньеста, Хави, Роналдиньо – в топ-5, Зидан – 6-й, Роналдо – 17-й
Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 100 лучших игроков XXI века. Первую строчку в рейтинге занял нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, ранее игравший за «Барселону» и «ПСЖ». В первую тройку также попали Криштиану Роналду и Андрес Иньеста.
Топ-25 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси;
2. Криштиану Роналду;
3. Андрес Иньеста;
4. Хави;
5. Роналдиньо;
6. Зинедин Зидан;
7. Тьерри Анри;
8. Мануэль Нойер;
9. Кака;
10. Луис Суарес;
11. Карим Бензема;
12. Дани Алвес;
13. Златан Ибрагимович;
14. Лука Модрич;
15. Самюэль Это’О;
16. Уэйн Руни;
17. Роналдо;
18. Филипп Лам;
19. Серхио Рамос;
20. Томас Мюллер;
21. Стивен Джеррард;
22. Арьен Роббен;
23. Эшли Коул;
24. Жерар Пике;
25. Неймар.
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Во логика так логика
У игрока выиграно все что можно, он самый успешный, самый титулованный и самый результативный игрок в истории - 1045 игр, 830 голов, 370 ассистов.
Роналду в современности второй, это тоже факт ибо он во всей истории топ 4,5.
Зизу я бы повыше поставил.
Сидишь на спортсе круглые сутки…
Что он тут вообще делает?
С обширными и несовпадающими наборами достоинств.
Но, с похожими наборами недостатков.
Поэтому в сборной, играя вместе, проваливались.
Соперники использовали их недостатки.
Разница между их клубными успехами в том, что недостатки одного прикрывали Клод Макелеле, Майкл Эссьен и Оби Микел (как правило, вдвоём), а недостатки другого прикрывал ,в лучшем случае, Лукас Лейва в одиночку, а чаще всего никто.