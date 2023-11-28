Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 100 лучших игроков XXI века. Первую строчку в рейтинге занял нападающий сборной Аргентины и « » Лионель Месси, ранее игравший за «Барселону» и « ». В первую тройку также попали и Андрес Иньеста.

Топ-25 выглядит следующим образом:

1. ;

2. Криштиану Роналду;

3. ;

4. Хави;

5. Роналдиньо;

6. Зинедин Зидан;

7. Тьерри Анри;

8. Мануэль Нойер;

9. Кака;

10. Луис Суарес;

11. Карим Бензема;

12. Дани Алвес;

13. Златан Ибрагимович;

14. Лука Модрич;

15. Самюэль Это’О;

16. Уэйн Руни;

17. Роналдо;

18. Филипп Лам;

19. Серхио Рамос;

20. Томас Мюллер;

21. Стивен Джеррард;

22. Арьен Роббен;

23. Эшли Коул;

24. Жерар Пике;

25. Неймар.

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