Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Иньеста, Хави, Роналдиньо – в топ-5, Зидан – 6-й, Роналдо – 17-й

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Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 100 лучших игроков XXI века. Первую строчку в рейтинге занял нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, ранее игравший за «Барселону» и «ПСЖ». В первую тройку также попали Криштиану Роналду и Андрес Иньеста. 

Топ-25 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси;

2. Криштиану Роналду;

3. Андрес Иньеста;

4. Хави;

5. Роналдиньо;

6. Зинедин Зидан;

7. Тьерри Анри;

8. Мануэль Нойер;

9. Кака;

10. Луис Суарес;

11. Карим Бензема;

12. Дани Алвес;

13. Златан Ибрагимович;

14. Лука Модрич;

15. Самюэль Это’О;

16. Уэйн Руни;

17. Роналдо;

18. Филипп Лам;

19. Серхио Рамос;

20. Томас Мюллер;

21. Стивен Джеррард;

22. Арьен Роббен;

23. Эшли Коул;

24. Жерар Пике;

25. Неймар. 

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269 комментариев

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Тёма Тёма
Начинаем срач! 😂😂😂
+68
-4
+64
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Алексей Баришполь
Прошу фанатов и болельщиков Ливерпуля меня заранее извинить. Вот я активно и осознанно смотрю футбол примерно с 2002 года. Примерно одинаково восхищался победами Ливерпуля в 2005 и Челси в 2012 соответственно. И у меня следующий вопрос: даже если не учитывать успешность клубной карьеры, а брать в расчет только индивидуальные навыки и влияние на свои команды, чем Стивен Джеррард лучше Фрэнка Лэмпарда?
+40
-2
+38
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rigobersong
Забавно читать комментарии, что Эшли Коул высоко. Он на протяжении 12 лет был лучшим ЛЗ в мире, абсолютный топ на своей позиции:)
+46
-16
+30
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Тёма Тёма
Ответ Тёма Тёма
Начинаем срач! 😂😂😂
Но. Всё по делу. Может, кроме пары позиций. Неймару поделом. Меньше карнавалить у сестры надо.
+28
-6
+22
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Alex B 10
Все правильно - Лео номер 1
+48
-27
+21
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alexis2020
Ответ Sergey Kuznetsov
Нойер, Суарес и Алвес высоковато забрались
Ну Суарес заслуживает в десятке быть, Нойер тоже впринципе
+21
-6
+15
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Spartakus1984
Ответ Зверёк
Комментарий скрыт
Какой нафиг Криш)))
+25
-11
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Peter Parker
Ответ Sergey Kuznetsov
Нойер, Суарес и Алвес высоковато забрались
Почему? Нойер сильнейший и знаковейший вратарь 21 века, который повлиял на развитие амплуа, так еще и выиграл почти все что можно. Алвес вообще один из самых титулованных футболистов по числу трофеев. А вот, например, Кака точно уж высоковато, все таки он поиграл не так так долго и стабильно на высоком уровне.
+16
-2
+14
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10ztv
Ибрагимович лучше Роналдо, Модрича, Руни, Рамоса? У него 0 зм 0 лч 0 весомых достижений за сборную.
+16
-3
+13
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Iman Asanakunov
Где Итальянские игроки Пирло ,Неста ,Мальдини ,Буффон ,Канноваро который брал золотой мяч ,Дельпиеро ,Инзаги ??
+13
-2
+11
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Артём Поддубный
ахах, после топ 2 начинается сплошной смех. очередной неадекватный рейтинг.
+41
-30
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The Best 20
да Месси лучший игрок в истории футбола!
+12
-2
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Любезный Коссутий
Месси первый, Роналду второй - все справедливо.
+17
-8
+9
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The Best 20
роналду всегда был и будет в тени Месси, это факт.
+16
-8
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FOOTBALL Live
и опять Месси сделал больно поклонницам роника)) 😁
+10
-2
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The Best 20
чемпион мира Месси,обладатель 8 золотых мячей, 6 золотых бутс, олимпийский чемпион и много ещё трофеев ,ну реально роналду сильно отстал от Лео Месси.
+11
-3
+8
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VERBLYUD
Ответ Born is the King
есть Плющенко но нет Лэмпарда и Сколза. Ну и Пике это здесь для смеха
Пике Великий игрок, выигрывал ЧМ, Евро и 4 ЛЧ, много лет играл на топ уровне.
+10
-3
+7
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Rio de Janeiro
Ответ Павел Судаков
Шевченко не хватает
Какой шевченка если тут даже Неймар на 25 месте
+11
-4
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Remix
Сестра роналду сейчас подтянет, столько минусов мне поставит.
+7
-1
+6
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Александр Аствацатуров
Ребят ну Кака вообще не понимаю че тут делает. Он мощно отыграл только 2007 год. Больше ничего
+7
-1
+6
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Rahym Hommadow
Ответ Марио 9
Вечно запасной Иньеста на 3 месте, какой БРЕД 🤦‍♂️
согласен он должен быть 2 м 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤣
+8
-2
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GuruFutbola
Ответ mr kovalsky
Комментарий скрыт
Алвес второй после Месси по трофеям, а модрик после 27 вышел только на средний уровень, и сейчас уже в возрасте пенсионера который год не успевает даже играя за такой бус как мчк
+7
-1
+6
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VERBLYUD
Ответ Krauvec Cool
Величайший - Криштиану Роналду! Сииииииииии
🐔🐔🐔
+6
-2
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Ирка Филькина
Ответ rigobersong
0 голов на ЧМ:)
Газинский 1 гол на ЧМ
Во логика так логика
+6
-2
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Spartakus1984
Ответ Алексей Баришполь
Прошу фанатов и болельщиков Ливерпуля меня заранее извинить. Вот я активно и осознанно смотрю футбол примерно с 2002 года. Примерно одинаково восхищался победами Ливерпуля в 2005 и Челси в 2012 соответственно. И у меня следующий вопрос: даже если не учитывать успешность клубной карьеры, а брать в расчет только индивидуальные навыки и влияние на свои команды, чем Стивен Джеррард лучше Фрэнка Лэмпарда?
Дело вкуса,не более
+4
0
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Rus Donskoy
сравнивать гения Месси с роналду это преступление!
+9
-5
+4
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dimonivanov
Ответ rigobersong
Забавно читать комментарии, что Эшли Коул высоко. Он на протяжении 12 лет был лучшим ЛЗ в мире, абсолютный топ на своей позиции:)
ну он сам виноват, закончил просто феерично, не попав в заявку Ромы. по сути перечеркнул многое.
+4
0
+4
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Rachid
Всему миру давно известно, что Месси - лучший футболист всех времен, остальные в списке - констатация факта наличия талантливых игроков:)
+12
-8
+4
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Сергей Лимонников
Ответ Тёма Тёма
Но. Всё по делу. Может, кроме пары позиций. Неймару поделом. Меньше карнавалить у сестры надо.
Ней мог бы быть великим футболером, но по хорошему и сюда не лолжен был попадать
+7
-3
+4
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rigobersong
Администрация вообще следит что на ветках происходит?:)) Каждый 2й аккаунт который защищает роналду создан в ноябре 2023!:)👍👀 Причем все прекрасно понимают, что за персонажи за ними стоят:))
+5
-1
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Альберт Акчурин
Ответ Артём Поддубный
ахах, после топ 2 начинается сплошной смех. очередной неадекватный рейтинг.
У вас сливочных всегда все не слава богу) рейтинг судей позже будет представлен
+3
0
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Бьорн Дэли
С Месси понятно, он номер 1 во всей истории и тут не подкопаешься.
У игрока выиграно все что можно, он самый успешный, самый титулованный и самый результативный игрок в истории - 1045 игр, 830 голов, 370 ассистов.
Роналду в современности второй, это тоже факт ибо он во всей истории топ 4,5.
Зизу я бы повыше поставил.
+9
-6
+3
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Бред Роналду лучше
Как он может быть лучше, если отстает от Месси на 10 трофеев, 3 ЗМ, 2 ЗБ и 1 ЧМ?
+4
-1
+3
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fussballer
Ответ Артём Поддубный
ахах, после топ 2 начинается сплошной смех. очередной неадекватный рейтинг.
В целом согласен. Лео и Рон выделяются сильно на общем фоне. А остальное на тонкого.
+3
0
+3
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Trey4rch
Ответ real-man
То что Зидана с Рональдиньо поставили ниже Хави и Иньесты говорит о неадекватности рейтинга
С чего это? Зубастик отыграл на уровне топа всего несколько лет, Зидан чуть больше, а испанцы и выиграли больше и топовый уровень держали десяток лет
+3
0
+3
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Shumi-jr
Ответ rigobersong
Да ничего ты в жизни не видел:))
Это ты ничего в жизни не видел.
Сидишь на спортсе круглые сутки…
+2
0
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Станислав Л
это и так было известно
+4
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zaebarca
Ответ real-man
То что Зидана с Рональдиньо поставили ниже Хави и Иньесты говорит о неадекватности рейтинга
За стабильность. Зидан футболист двух веков, в 21-м только 6 лет отыграл, а Роналдиньо после 2006 снизил требования к себе и пошёл на спад. Так что спорно, но объяснимо.
+2
0
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ман сити фейк
Ответ Бьорн Дэли
С Месси понятно, он номер 1 во всей истории и тут не подкопаешься. У игрока выиграно все что можно, он самый успешный, самый титулованный и самый результативный игрок в истории - 1045 игр, 830 голов, 370 ассистов. Роналду в современности второй, это тоже факт ибо он во всей истории топ 4,5. Зизу я бы повыше поставил.
Зизу по вступлением 21 веке должен быть ниже десятки.
+3
-1
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Peter Parker
Ответ Артём Поддубный
Есть Нойер, но нет Касильяса? Нет Буффона.
Вратарей в таких обычно рейтингах встречаешь еще реже, чем защитников. Конечно, по уму, Буффон и Икер заслуживают место в списке. Но я подчеркну, что при общем заслуженном уровне всех троих, Нойер выделяется вкладом в амплуа. Джиджи и Касильяс настоящие легенды, но они не изменили представление о вратарях так, как это сделал Ману.
+2
0
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alexmixer9
Ответ Rio de Janeiro
Какой шевченка если тут даже Неймар на 25 месте
Даже)))))
Что он тут вообще делает?
+2
0
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Артём Поддубный
Ответ Peter Parker
Почему? Нойер сильнейший и знаковейший вратарь 21 века, который повлиял на развитие амплуа, так еще и выиграл почти все что можно. Алвес вообще один из самых титулованных футболистов по числу трофеев. А вот, например, Кака точно уж высоковато, все таки он поиграл не так так долго и стабильно на высоком уровне.
Есть Нойер, но нет Касильяса? Нет Буффона.
+3
-1
+2
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Бьорн Дэли
Ответ Алексей Баришполь
Прошу фанатов и болельщиков Ливерпуля меня заранее извинить. Вот я активно и осознанно смотрю футбол примерно с 2002 года. Примерно одинаково восхищался победами Ливерпуля в 2005 и Челси в 2012 соответственно. И у меня следующий вопрос: даже если не учитывать успешность клубной карьеры, а брать в расчет только индивидуальные навыки и влияние на свои команды, чем Стивен Джеррард лучше Фрэнка Лэмпарда?
Никто не скажет, вкусовщина.
+2
0
+2
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MustangGT
Ответ Rus Donskoy
сравнивать гения Месси с роналду это преступление!
Так это только вы сравниваете. Ну и журналисты. Мы давно уже не сравниваем потому как Криша сравнивать просто не с кем!
+3
-1
+2
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fussballer
А где Кокорин?
+4
-2
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sd4fmwrvz8
Ну что хейтеры-Месси скажете ?😁это вам не в чемпионате верблюдов каждый гол праздновать вашего кумира,хотя второе место тоже не плохо для него как для футболиста без каких либо заслуг на чемпионатах мира
+8
-6
+2
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Timur_A
Ответ Алексей Баришполь
Прошу фанатов и болельщиков Ливерпуля меня заранее извинить. Вот я активно и осознанно смотрю футбол примерно с 2002 года. Примерно одинаково восхищался победами Ливерпуля в 2005 и Челси в 2012 соответственно. И у меня следующий вопрос: даже если не учитывать успешность клубной карьеры, а брать в расчет только индивидуальные навыки и влияние на свои команды, чем Стивен Джеррард лучше Фрэнка Лэмпарда?
Два крутых футболиста.
С обширными и несовпадающими наборами достоинств.
Но, с похожими наборами недостатков.
Поэтому в сборной, играя вместе, проваливались.
Соперники использовали их недостатки.
Разница между их клубными успехами в том, что недостатки одного прикрывали Клод Макелеле, Майкл Эссьен и Оби Микел (как правило, вдвоём), а недостатки другого прикрывал ,в лучшем случае, Лукас Лейва в одиночку, а чаще всего никто.
+2
0
+2
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Spartakus1984
Ответ ман сити фейк
Зизу по вступлением 21 веке должен быть ниже десятки.
Кстати да,нет в списке к примеру Мальдини но есть Зидан,хотя пик игры обоих пришелся все же на конец 20 го века а не 21,хотя он с 2001г в Реале,может я и ошибаюсь на счёт него
+1
0
+1
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Бьорн Дэли
Ответ Spartakus1984
Пеле лучший в 20 веке,Месси в 21.Все справедливо.
Народ признал Диего в 20 веке.
+2
-1
+1
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Ирка Филькина
Ответ Марио 9
Нет даже Лэмпарда и Джерарда, рейтинг полный бред
Джеррард есть
+1
0
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