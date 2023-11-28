Деньги от продажи «Челси» предлагали передать не Украине, а Израилю после атаки ХАМАС. Идею выдвинули Абрамович или израильтяне, но Великобритания отказала (The Telegraph)

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Европейский союз Политика деньги Футбол

Деньги от продажи «Челси» хотели передать не Украине.

По данным The Telegraph, предложение направить средства из фонда Романа Абрамовича Израилю обсуждалось после атаки ХАМАС.

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете. Великобритания и страны ЕС настаивают на том, что деньги должны быть потрачены исключительно на помощь Украине.

Источники The Telegraph, близкие к переговорам, расходятся во мнении относительно того, кто предложил передать средства Израилю, а не Украине.

Один из инсайдеров утверждает, что такую идею выдвинул сам экс-владелец лондонского клуба. Утверждается, что ранее он, например, предлагал оказать помощь жертвам февральского землетрясения в Турции за счет имеющихся средств.

Великобритания отклонила предложение. В британском правительстве считают, что таким образом бизнесмен, попавший под санкции, хотел избежать «порицания» в России.

Другие источники сообщают, что эта тема обсуждалась с подачи израильской стороны, а Абрамович был не в курсе.

«Во время государственных визитов израильтяне спрашивали британцев об этом. Речь шла о возможном рассмотрении выдачи лицензии на любые активы Абрамовича, не только «Челси», с последующей передачей их на восстановление Израиля, поскольку Абрамович – один из крупных спонсоров Израиля. Правительство Великобритании ответило категорическим отказом», – отметил инсайдер.

«Челси» подозревают в обмане УЕФА и АПЛ в эпоху Абрамовича. Проверяем расследование английских медиа

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pizzatcarizza
Красиво его нагрели, как в девяностые) Иронично
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Еврея тянет к евреем, неудивительно:)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleex Trianon
это просто сюр! человек продал клуб, а деньгами после продажи распоряжаться не может
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
а чего не Палестине?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лучше направить эти деньги на проведение демократических выборов из двух и более кандидатов в санитарной зоне от Винницы до Кракова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Вот это поворот :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimDimich36
вот это поворот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Абрамович хотел хотя бы таким способом до своего замороженного бабла добраться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Гарипов
хитрые евреи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
- Алло, это Нетаньяху?
Есть тема как срубить 2,3 ярда.
Но мне откатик организуйте 20-25% )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max9999
Ага так они и отдали. Британцам самим пригодятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ytsvrvfk9f
Абрамович черт получается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OneLad
зачем вообще кому-то отдавать, подумали британцы, мы сами с усами- пейсами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleex Trianon
Ответ RussianKiwi
это урок остальным
арабам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий