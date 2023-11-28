Деньги от продажи «Челси» предлагали передать не Украине, а Израилю после атаки ХАМАС. Идею выдвинули Абрамович или израильтяне, но Великобритания отказала (The Telegraph)

Деньги от продажи «Челси» хотели передать не Украине.

По данным The Telegraph, предложение направить средства из фонда Романа Абрамовича Израилю обсуждалось после атаки ХАМАС.

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете. Великобритания и страны ЕС настаивают на том, что деньги должны быть потрачены исключительно на помощь Украине.

Источники The Telegraph, близкие к переговорам, расходятся во мнении относительно того, кто предложил передать средства Израилю, а не Украине.

Один из инсайдеров утверждает, что такую идею выдвинул сам экс-владелец лондонского клуба. Утверждается, что ранее он, например, предлагал оказать помощь жертвам февральского землетрясения в Турции за счет имеющихся средств.

Великобритания отклонила предложение. В британском правительстве считают, что таким образом бизнесмен, попавший под санкции, хотел избежать «порицания» в России.

Другие источники сообщают, что эта тема обсуждалась с подачи израильской стороны, а Абрамович был не в курсе.

«Во время государственных визитов израильтяне спрашивали британцев об этом. Речь шла о возможном рассмотрении выдачи лицензии на любые активы Абрамовича, не только «Челси», с последующей передачей их на восстановление Израиля, поскольку Абрамович – один из крупных спонсоров Израиля. Правительство Великобритании ответило категорическим отказом», – отметил инсайдер.

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