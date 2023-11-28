Кубок России. Пролог. Логинов, Поварницын, Резцова и Носкова выступят в лыжном спринте на 100 м
28 ноября пройдет пролог Кубка России по биатлону в виде лыжного спринта.
В системе прологов Кубка России будут соревноваться четыре команды: «Дети Александра Пака», «Короли тихого часа», «Чак-Чак Норрис» и «Одной правой».
Кубок России по биатлону
Ханты-Мансийск
Пролог
Лыжный спринт, 100 м
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
1/4 финала
Мужчины
Дмитрий Иванов – Александр Поварницын
Кирилл Бажин – Александр Корнев
Василий Томшин – Евгений Емерхонов
Денис Иродов – Александр Логинов
Женщины
Кристина Резцова – Екатерина Носкова
Тамара Дербушева – Елизавета Каплина
Анастасия Батманова – Ирина Казакевич
Ксения Довгая – Анна Грухвина
Составы команд:
«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова (капитан), Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Даниил Серохвостов.
«Короли тихого часа»: Александр Логинов (капитан), Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер.
«Чак-Чак Норрис»: Эдуард Латыпов (капитан), Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Василий Томшин, Анастасия Батманова, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Полина Шевнина.
«Одной правой»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов, Виктор Плицев.
Будем посмотреть!!!