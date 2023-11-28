Кубок России. Пролог. Логинов, Поварницын, Резцова и Носкова выступят в лыжном спринте на 100 м

28 ноября пройдет пролог Кубка России по биатлону в виде лыжного спринта.

В системе прологов Кубка России будут соревноваться четыре команды: «Дети Александра Пака», «Короли тихого часа», «Чак-Чак Норрис» и «Одной правой».

по биатлону

Ханты-Мансийск

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

1/4 финала

Мужчины

Дмитрий Иванов – Александр Поварницын

Кирилл Бажин – Александр Корнев

Василий Томшин – Евгений Емерхонов

Денис Иродов – Александр Логинов

Женщины

Кристина Резцова –

Тамара Дербушева – Елизавета Каплина

Анастасия Батманова – Ирина Казакевич

– Анна Грухвина

Составы команд:

«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова (капитан), Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, , Роман Еремин, Александр Корнев, Даниил Серохвостов.

«Короли тихого часа»: (капитан), Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер.

«Чак-Чак Норрис»: Эдуард Латыпов (капитан), Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Василий Томшин, Анастасия Батманова, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Полина Шевнина.

«Одной правой»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов, Виктор Плицев.