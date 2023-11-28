Кубок России. Пролог. Логинов, Поварницын, Резцова и Носкова выступят в лыжном спринте на 100 м

Теги сборная России сборная России жен результаты Кубок России Александр Логинов Кристина Резцова Александр Поварницын Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Дмитрий Иванов Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Анастасия Батманова Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Анна Грухвина Ксения Довгая Александр Корнев Денис Иродов Биатлон

28 ноября пройдет пролог Кубка России по биатлону в виде лыжного спринта.

В системе прологов Кубка России будут соревноваться четыре команды: «Дети Александра Пака», «Короли тихого часа», «Чак-Чак Норрис» и «Одной правой».

Кубок России по биатлону

Ханты-Мансийск

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

1/4 финала

Мужчины

Дмитрий Иванов – Александр Поварницын

Кирилл Бажин – Александр Корнев

Василий Томшин – Евгений Емерхонов

Денис Иродов – Александр Логинов

Женщины

Кристина Резцова – Екатерина Носкова

Тамара Дербушева – Елизавета Каплина

Анастасия Батманова – Ирина Казакевич

Ксения Довгая – Анна Грухвина

Составы команд:

«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова (капитан), Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Даниил Серохвостов.

«Короли тихого часа»: Александр Логинов (капитан), Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер.

«Чак-Чак Норрис»: Эдуард Латыпов (капитан), Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Василий Томшин, Анастасия Батманова, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Полина Шевнина.

«Одной правой»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов, Виктор Плицев.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
volga_olga
Забавно будет, наверное. Хорошо, что можно глянуть.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рыжая Белка
Прикольно. Составы непонятные и несбалансированные, но так ещё интереснее
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Моисеева
Ну наконец-то разродились чем-то интересненьким.
Будем посмотреть!!!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Пока только загадочная не известность, как испечётся первый "блин" этого новшества !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2533ПВ
Первый блин не будь комом,верю будет интересно,а самое главное все это можно посмотреть.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
volga_olga
Но все-таки стометровка для лыж это как-то совсем игрушечно. Придумали бы чуть посолидней дистанцию.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Афанасия
Не знаю, какой спринтер из Корнева, но поболею за него. И за Грухвину
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий К
Стоило ещё пару команд выставить: " Новенькие" и " Нас никуда не взяли", был бы шанс показать себя.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luna02
Странно,что нет Эдика,Дани и др. быстрых ребят. Буду болеть за Диму,но разве он спринтер? Удачи ему... Кандидатуры Пащенко,Латыпова( из этой команды) ,по-моему,были бы логичнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
starichok77
кто "отец" этой идеи? неужель снова Губер? названия команд интригующие, это вам "не кушай Собчак сладкий чак-чак"))), или "дети капитана Гранта"))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рыжая Белка
Ответ Анатолий К
Стоило ещё пару команд выставить: " Новенькие" и " Нас никуда не взяли", был бы шанс показать себя.
"Нас никуда не взяли" - это гениально!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий