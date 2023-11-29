НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом», «Тампа» в гостях у «Аризоны», «Эдмонтон» против «Вегаса», «Торонто» – «Флорида»
«Нэшвилл» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» встретится с «Флоридой», «Тампа» в гостях у «Аризоны», «Эдмонтон» сыграет против «Вегаса».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 29 ноября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 29 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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