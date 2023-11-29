НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом», «Тампа» в гостях у «Аризоны», «Эдмонтон» против «Вегаса», «Торонто» – «Флорида»

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«Нэшвилл» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» встретится с «Флоридой», «Тампа» в гостях у «Аризоны», «Эдмонтон» сыграет против «Вегаса».

Регулярный чемпионат

Торонто – Флорида
Дата проведения
29 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Айлендерс
Дата проведения
29 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Каролина
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Даллас
Дата проведения
29 ноября, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Сент-Луис
Дата проведения
29 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Питтсбург
Дата проведения
29 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Сиэтл
Дата проведения
29 ноября, 04.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Тампа-Бэй
Дата проведения
29 ноября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Вегас
Дата проведения
29 ноября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Анахайм
Дата проведения
29 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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18 комментариев

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Bedard
Бегунок и Мексиканец будут наказаны! 👊
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Вчера пока пытались догнать Колорадо много энергии потратили. Хватит ли сил сегодня на койотов? За Тампу!
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Беня_Финитас
Ответ Суворов Антон
Сегодня Джерси.. Непросто будет.. После шот_аутов Сорокина нам вколачивают обычно много.. Остаётся только надеяться на Бо, защиту, вратарский тандем и схемы тренера Ламберта..
все давно по системам работают , а вы всё по старинке с рулоном схем в тубусе бегаете .
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полюс74
джазменам победы!
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Malec 1990
"Анахайму"удачи!
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Cube Litening C:68X
Ответ e1ther - e1ther
запах то знакомый,а кто,не знаю)
Я узнал, но не скажу..😁 Из наших, канадофанов..
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Vince Nail
Ответ Bedard
Бегунок и Мексиканец будут наказаны! 👊
Как мама?
+1
-1
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