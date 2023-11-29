НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом», «Тампа» в гостях у «Аризоны», «Эдмонтон» против «Вегаса», «Торонто» – «Флорида»

«Нэшвилл» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » встретится с «Флоридой», « » в гостях у «Аризоны», « » сыграет против « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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