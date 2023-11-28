Губерниев о Кубке мира по лыжам: «Наших спортсменов нет, зачем за ним следить. По большому счету лыжи умирают»

Теги Кубок мира Кубок мира по биатлону Дмитрий Губерниев чемпионат Норвегии Лыжи

Дмитрий Губерниев считает, что лыжный Кубок мира умирает без участия россиян.

«Наших спортсменов там нет, зачем за Кубком мира следить. Чемпионат Норвегии – он и есть чемпионат Норвегии. Конечно, одним глазом смотрю результаты и иногда гонки, но по большому счету лыжи умирают.

Биатлон в рейтинге рухнул, если говорить про Кубок мира, у лыж вообще все плохо. Хотят соревноваться узким кружочком, пусть соревнуются, никаких проблем нет. Мы будем развивать спорт у себя», – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.

На данный момент Кубок мира по лыжным гонкам транслируется на «Матч ТВ».

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43 комментария

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штрафной круг
Интересно лыжи в курсе, что они умирают?
+34
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+28
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Ксения Бьорндален
"А еще Европа этой зимой замерзнет", - немного подумав, добавил Майонез
+28
-6
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starichok77
в лыжах не только норвежцы есть, там и финны и шведы и американцы и немцы..., биатлон наш в последнее десятилетие уже не был так силен, так что и без нас мир как то обходится..., а Дима ещё забыл добавить, что доллар и евро вот вот рухнут под натиском рубля))
+17
-1
+16
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Sergey Raukh
ты даже не представляешь, насколько биатлон и лыжи стали интереснее на AnySpaceTV с Максимом.😀
+17
-3
+14
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Rygeek
В биатлоне на КМ призовой фонд даже повысился на 300 тыс евро, да и в лыжном кубке вполне весело бегут-с.)
+12
-1
+11
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Viks
Зывывания Губашлёпа о смерти лыж и биатлона несколько преувеличены.
+10
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Насонов Дмитрий
Господя, какая чушь.
+14
-5
+9
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KMR
Ну все по схеме. Биатлон умер,лыжи умерли,фк умерло, хоккей помирает.
Да, и весь мир ищет РПЛ на сопках и и флешп леерах
+9
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+8
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Viks
Биатлон в рейтинге рухнул" --- Ха-ха-ха? В рейтинге Губашлёпа?
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Виктория Обер
Да все у них загнивает. Еще лет 70 назад вообще заявили, что Запад загнивает. Загнивает и загнивает, загнивает и загнивает...
+9
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Антон Александров
Горнолыжный спорт тоже на последнем издыхании. Да нет, умер уже совсем без россиян
+9
-2
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evgeniy
Очередное переобувание. То "пустите Дуньку в Европу", то "узкий кружочек".
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Viks
«Наших спортсменов нет, зачем за ним следить. --- Это как бы сказал спортивный журналист, комментатор или домохозяйка, которая при просмотре спорта ищет только знакомый флаг?
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Sergey Raukh
биатлон рухнул в рейтинге??? 😀😀😀 На КМ вряд ли, в россии скорее всего!
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leon01
коньки умирают.лыжи умирают...и даже футбол помирает без наших....так пустите их и ...пусть уже помрут
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Vicing Charlsson
Не нравится не смотри, нам нравится и смотрим и КМ и ЧМ.
+10
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну как-нибудь без твоего майонезного мнения люди разберутся, за чем им следить. Если в лыжах действительно наших не хватает, то вот биатлон прекрасно без России обойдется
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peantros1963
Ответ Виктория Обер
Да все у них загнивает. Еще лет 70 назад вообще заявили, что Запад загнивает. Загнивает и загнивает, загнивает и загнивает...
200 лет назад практически. Первым про "загнивающий Запад" написал славянофил Степан Шевырёв. Правда, умер в Париже.))
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MrGreen73
Лыжи до отстранения нашей сборной уже начали загибаться, там причин предостаточно, но смотреть КМ все равно интересно.
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Михаил
Одним глазом смотрит лыжи, другим биатлон, третьим футбол, четвёртым хоккей, профи
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Больное животное
Чемпионат Норвегии? Шведки такие: "Ну-да, ну-да, пошли мы нафиг")))
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Dinamik1
Зато они губера не слышат.
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Биатлонная зима
А , что биатлон не умирает, если наши на КМ не выступают, в прочем, как и в лыжах, фигурке…..
Губер похоже притормозил ходя с палками
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Polina Nurgatina
если так говорит, значит не смотрел
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Ivan Ivanych
Насчёт лыж не знаю, но НАШ биатлон уже давно в предсмертных конвульсиях находится, судя по результатам,организации и т.д.
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рашит мухаметшин
а зачем смотреть на ваших спортсменов?
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Грюденфельдер
В лыжах всегда был свой кружек , лукавит Губерниев. Дома лыжи гнобит , иногда справедливо. Теперь на международные переключился. Комментируй свои старты и успокойся. Мы с лыжами разберёмся.
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Александр Скворцов
Ответ штрафной круг
Интересно лыжи в курсе, что они умирают?
Лыжи были, есть и будут!
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_Lena_
Ответ Больное животное
Чемпионат Норвегии? Шведки такие: "Ну-да, ну-да, пошли мы нафиг")))
Так он и сказал что одним глазом смотрит. Шведок не увидел, зато норвежек во 2-3 десятке разглядел.
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Насонов Дмитрий
Ответ Роман Гущин
Не умирает, конечно, но ловлю себя на мысли, что всё меньше слежу за лыжниками; вот раньше там действительно завязывались интереснейшие сюжеты.
Ну это логично, если ты болельщик сборной России. Но для всего остального мира отсутствие России особой погоды не делает.
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F242
На самом деле в мужских дистанциях, всем остальным странам даже стало интересно. Создается иллюзия борьбы и типа первое место рядом. Если раньше русские и СанСаныч в частности раздавали так, что только несколько норгов как собаки довисали на нем имея отличную базу и к финишу , при какой нибудь неурядице вылавливали рыбку, то сейчас они тупо катаются зная, что один из них точно выдаст финиш и пахать сильно не обязательно.
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Роман Гущин
Не умирает, конечно, но ловлю себя на мысли, что всё меньше слежу за лыжниками; вот раньше там действительно завязывались интереснейшие сюжеты.
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Глеб Вихрев
АГА еще чемпионат Швеции и США -Франция недалече -это называеться хорошая рожа при плохой игре
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александр
Года два назад такие слова он говорить боялся.Риторика его круто поменялась.
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андрэ
ну и ты на пенсию иди
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murzzzzzilka
Ответ Sergey Raukh
ты даже не представляешь, насколько биатлон и лыжи стали интереснее на AnySpaceTV с Максимом.😀
Только никто особо не смотрит у нас в стране. Неинтересно.
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