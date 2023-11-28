Губерниев о Кубке мира по лыжам: «Наших спортсменов нет, зачем за ним следить. По большому счету лыжи умирают»

Дмитрий Губерниев считает, что лыжный Кубок мира умирает без участия россиян.

«Наших спортсменов там нет, зачем за Кубком мира следить. Чемпионат Норвегии – он и есть чемпионат Норвегии. Конечно, одним глазом смотрю результаты и иногда гонки, но по большому счету лыжи умирают.

Биатлон в рейтинге рухнул, если говорить про Кубок мира, у лыж вообще все плохо. Хотят соревноваться узким кружочком, пусть соревнуются, никаких проблем нет. Мы будем развивать спорт у себя», – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.

На данный момент Кубок мира по лыжным гонкам транслируется на «Матч ТВ».