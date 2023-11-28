Алина Загитова поучаствует в новогоднем представлении «История игрушек» в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поучаствует в шоу «Новогодняя история игрушек».

Интерактивное представление будет проходить с 30 декабря по 5 января на «ЦСКА-Арене» в Москве. Организаторы анонсировали спортивно-цирковую программу в жанре экстремального и пластического шоу.

«В этот раз мы узнаем множество тайн фабрики новогодних игрушек, в компании фантастической звезды фигурного катания Алины Загитовой и зажигательной команды ведущих- иллюзионистов и погрузимся в секреты работы конвейера по созданию и исполнению самых заветных желаний и обязательно поможем главным героям в устранении волшебного «конфуза». <...>

Встреча же с персонажем Алины Загитовой станет образцовым путеводителем по исполнению спортивной мечты, которая непременно вдохновит зрителей», – говорится в сообщении на сайте шоу.