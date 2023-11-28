Алина Загитова поучаствует в новогоднем представлении «История игрушек» в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поучаствует в шоу «Новогодняя история игрушек».
Интерактивное представление будет проходить с 30 декабря по 5 января на «ЦСКА-Арене» в Москве. Организаторы анонсировали спортивно-цирковую программу в жанре экстремального и пластического шоу.
«В этот раз мы узнаем множество тайн фабрики новогодних игрушек, в компании фантастической звезды фигурного катания Алины Загитовой и зажигательной команды ведущих- иллюзионистов и погрузимся в секреты работы конвейера по созданию и исполнению самых заветных желаний и обязательно поможем главным героям в устранении волшебного «конфуза». <...>
Встреча же с персонажем Алины Загитовой станет образцовым путеводителем по исполнению спортивной мечты, которая непременно вдохновит зрителей», – говорится в сообщении на сайте шоу.
Здесь Алина будет главным действующим лицом на очень крутом и современном шоу!!
Тут же Загитова, как не написать 😂
Вы правильно написали, слово «культовый» очень подходит Алине.
Фигуристка #1 ))
по счету составом )).