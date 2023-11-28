Алина Загитова поучаствует в новогоднем представлении «История игрушек» в Москве

Теги сборная России женское катание ЦСКА-Арена Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поучаствует в шоу «Новогодняя история игрушек». 

Интерактивное представление будет проходить с 30 декабря по 5 января на «ЦСКА-Арене» в Москве. Организаторы анонсировали спортивно-цирковую программу в жанре экстремального и пластического шоу.

«В этот раз мы узнаем множество тайн фабрики новогодних игрушек, в компании фантастической звезды фигурного катания Алины Загитовой и зажигательной команды ведущих- иллюзионистов и погрузимся в секреты работы конвейера по созданию и исполнению самых заветных желаний и обязательно поможем главным героям в устранении волшебного «конфуза». <...>

Встреча же с персонажем Алины Загитовой станет образцовым путеводителем по исполнению спортивной мечты, которая непременно вдохновит зрителей», – говорится в сообщении на сайте шоу.

Материалы по теме

141 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
"волшебный конфуз" - это уже феерично звучит)
+40
-24
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биатлонная зима
Алина живи на полную катушку
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джаспер
Алина очень позитивная, дети её любят. Любое мероприятие с участием Алины ждёт успех, как бы это кого-то не расстраивало😁
+53
-40
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Smaragd
Отличная новость!
+37
-25
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana-shu
Хорошо , что у Алины что то новое. И хорошо что не Навка чес. Хоть какое то разнообразие.
+40
-29
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Новогодних мероприятий много будет для детворы и их родителей. В новом одном из них и Алина будет участвовать. Кто посетит поделится своими впечатлениями и ощущениями. Надеюсь, что праздничная атмосфера и хорошее настроение будут обеспечены.
+35
-24
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На Пекин
Что-то новенькое, повеяло новогодним настроением.
+37
-26
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Алину с новым проектом! Пусть участие в шоу порадует ее и нас, ее поклонников!
+54
-43
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна У.
Для тех, кому надоели шоу, будет выбор куда пойти. Алина молодец!
+43
-32
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тихонида
Это гораздо круче, чем играть роль подружки невесты у Навки.
Здесь Алина будет главным действующим лицом на очень крутом и современном шоу!!
+67
-57
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RMandYNWA
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Но написать комментарий все равно решили )
Тут же Загитова, как не написать 😂
+37
-27
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ожидается интересное Новогоднее шоу! Удачи!
+39
-30
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lubov Anikina
Успехов новому шоу. Не сомневаюсь, что оно будет успешным и красивым!
+45
-36
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ Тайга86
Комментарий скрыт
А что у нас кто-то в чужом белье ходит из фигуристок?
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белая_и_пушистая
Ответ Максим Столбов
Ждём новых культовых словечек от безызбежной Загитовой)
Ждите и записывайте , когда в жизни больше ничего интереснее этого не происходит )
+46
-38
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
В этот Новый год будет новое шоу с Загитовой, интересно, что же это, пока известно только, что не на льду, удачи и успешных выступлений Алине.
+47
-39
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я
Ответ Ритт
Комментарий скрыт
Боже, какие подробности. Смотрите? Значит, нравится. Тогда к чему эти колкости.
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белая_и_пушистая
Там , где Алина , всегда успех . Не сомневаюсь , что будет зажигательно и феерично . Будет куда сходить в новогодние праздники
+58
-50
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
steelhard
Ответ Anneta28
Про санитаров наброс старый и скучный. Добавьте креатива.
Достаточно вашего ответа на него
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana-shu
Ответ KMR
Там уже солдаут по билетам или есть ещё? )
Вы про Навка шоу? Это в другой теме.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ Тайга86
Ну не знаю, думаю стоит подождать НГ...захотят ли закрыть)
Ну если у вас это главная новогодняя тема, то продолжайте. Хорошего вам настроения и успехов на бельевом поприще.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Петрова
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Неудивительно, вы многое не можете нормально прочесть
+28
-21
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Ответ Юра Плисецкий
Похоже это будет объективно лучшим новогодним шоу. Очень интересная прграмма заявлена.
Точно что-то свежее ).
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ Lana74
Комментарий скрыт
Во встрече с вами не примет участие.
+20
-14
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И это все о нем
Интересный формат, что-то новенькое, посмотрим какую роль отвели Алине! Удачи!
+26
-20
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana-shu
Ответ Lrs Pshn
да, Авер не работает с людьми без чувства юмора, без самоиронии, умеющими только в пафос и надувание губок
Правда? Смотрите внимательней.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ Тайга86
Комментарий скрыт
И отлично. На этом тему белья , поднятую вами, считаю закрытой.
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я
Ответ Ритт
Комментарий скрыт
Ну, это уже не вам решать. Есть люди покомпетентнее.
+18
-12
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zima 19
Алину с новым проектом!
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Конкурсы, а главное, розыгрыши будут? Алина в них как раз поднаторела🤓
+39
-34
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Charliz
Комментарий удален модератором
Лучше расскажите, чего вы там на совещании у себя в палатке порешали, как теперь будете Алиненка отмазывть, после того, как оказалось, что история с Сабиной оказалась не постановкой?
+45
-40
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поговорим
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Кататься будет с Соловьевым в «Аленьком цветочке» на Рождество, в Краснодаре выступления 6, 7 января.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ Тайга86
Комментарий скрыт
Главное, чтобы не в белых из-под черных, которые всем фигурнокатательным сообществом обсуждались после выступления одной из фигуристок в Казани.
+23
-18
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВИван
Очень интересно!
+27
-22
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оксана Давыденко
Удачи, Алина!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ Lrs Pshn
ну если вам так легче, то да, в Москве, в новом проекте)
Не легче и не тяжелее, а объективно : в Москве, в новом проекте.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RMandYNWA
Ответ Максим Столбов
Ждём новых культовых словечек от безызбежной Загитовой)
Ждите )
Вы правильно написали, слово «культовый» очень подходит Алине.
Фигуристка #1 ))
+33
-29
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fillette
Ответ Лесной эльф
Главное,что проект новый, и он в Москве. Кататься или не кататься будет-потом увидите. Кстати , она там ,видимо, одна из фигуристок, а не одна из.
Ну, зря вы так. Может, кому-то подружкой главной героини кататься - большая честь. Причем, еще непонятно, каким
по счету составом )).
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Долгова
Ответ ezhik38
Команда врачей должна там дежурить ))
На таких мероприятиях всегда есть врачи, а в данном представлении будет самое большое количество трюков, которые максимально зрелищно исполнят лучшие артисты спортивно - циркового и экстремального жанра.
+20
-16
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вера Цура
Новый проект, в формате шоу, обещает быть чудесным. Там, где Алина- всегда успех, волшебство и магия!
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Похоже это будет объективно лучшим новогодним шоу. Очень интересная прграмма заявлена.
+32
-28
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Gladkia
Заинтриговала Алина, грядет что- то интересное и необычное ,но просто уверена, что будет очередной успех тк там где Алина, он- гарантирован! Удачи, прекрасного новогоднего настроя и ..перевоплощения, ждем!
+54
-50
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Веселый грибочек
Ответ Белая_и_пушистая
Там , где Алина , всегда успех . Не сомневаюсь , что будет зажигательно и феерично . Будет куда сходить в новогодние праздники
+++++++ Именно так. Хорошо Вы написали. Где Алина, там успех. Интересное шоу намечается, повезет тем, кому удастся сходить. Успеха Алине! 🍀🍀🍀
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ Александр Шульгин
Так значит кататся в Москве не будет правильно я понял или нет. Это не понятно из новости. Раз тут есть кто понял прошу разъяснить. Одно дело это если она будет кататся иное дело есл не будет.
Главное,что проект новый, и он в Москве. Кататься или не кататься будет-потом увидите. Кстати , она там ,видимо, одна из фигуристок, а не одна из.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cheffcheck
Ответ Ритт
Комментарий скрыт
Аналитик вы наш))))
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Anneta28
Лучше расскажите, чего вы там на совещании у себя в палатке порешали, как теперь будете Алиненка отмазывть, после того, как оказалось, что история с Сабиной оказалась не постановкой?
они уже толдычат, что такого чата не существует и это не Сабина писала (как и на красный не загитова ехала, ха-ха, пук среньк)
+26
-23
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Петрова
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Я поняла, что нет, издание Вечерняя Казань, что будет.Посмотрим
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ Ритт
Комментарий скрыт
Некоторых и до вложиков не допускают. Вот ведь незадача. Остается только в пенсионные передачи забегать на огонек.
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лесной эльф
Ответ fillette
Ну, зря вы так. Может, кому-то подружкой главной героини кататься - большая честь. Причем, еще непонятно, каким по счету составом )).
Вы правы. Каждому своё: слесарю-слесарево, а кесарю-кесарево.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Петрова
Ответ missis-Zima
А вы как собирались слово осознавать писать?) оно так и пишется) Учите,так хоть сами ошибки не делайте)
Столько грамматических ошибок во многих печатных СМИ, а вы тут время зря тратите
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий