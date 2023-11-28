Паралимпийский пловец из Таиланда застрелил четырех человек на свадьбе

Паралимпийский пловец Чатуронг Суксук из Таиланда застрелил свою невесту и еще троих человек во время свадьбы.

По информации BBC, 29-летний спортсмен незадолго до происшествия покинул церемонию в состоянии сильного алкогольного опьянения. Затем он вернулся с пистолетом и убил невесту, ее мать и сестру, а также одного из гостей, после чего покончил с собой. При этом мотивы остаются неизвестными.

Суксук – бывший военнослужащий. Отмечается, что в прошлом году он легально купил оружие и боеприпасы.

В тайских СМИ появилась информация, что пара поссорилась во время свадьбы. Также сообщалось, что Чатуронг неуверенно чувствовал себя из‑за разницы в возрасте с 44-летней невестой.

Чатуронг потерял ногу во время военной службы в подразделении легкой пехоты. В 2022 году он стал серебряным призером паралимпийских соревнований АСЕАН в Индонезии.