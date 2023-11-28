Паралимпийский пловец из Таиланда застрелил четырех человек на свадьбе

Теги происшествия Водные виды

Паралимпийский пловец Чатуронг Суксук из Таиланда застрелил свою невесту и еще троих человек во время свадьбы.

По информации BBC, 29-летний спортсмен незадолго до происшествия покинул церемонию в состоянии сильного алкогольного опьянения. Затем он вернулся с пистолетом и убил невесту, ее мать и сестру, а также одного из гостей, после чего покончил с собой. При этом мотивы остаются неизвестными.

Суксук – бывший военнослужащий. Отмечается, что в прошлом году он легально купил оружие и боеприпасы.

В тайских СМИ появилась информация, что пара поссорилась во время свадьбы. Также сообщалось, что Чатуронг неуверенно чувствовал себя из‑за разницы в возрасте с 44-летней невестой.

Чатуронг потерял ногу во время военной службы в подразделении легкой пехоты. В 2022 году он стал серебряным призером паралимпийских соревнований АСЕАН в Индонезии. 

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14 комментариев

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Тёма Тёма
Вот это «порвали два баяна»...
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Ебздрогыч
Действительно Суксук
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Роман Абрамов
Хороший тамада. И конкурсы интересные
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Barry
Просто невеста трансом оказалась
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Tpy6kaMerlina
Алкашня губит жизни во всех уголках земного шарика.
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gukmamop
Притягивание спорта вышло на новый уровень
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Всеволод Бобров
а зачем уточнили, что он военный? Как это относится к делу?
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Onion
И мать ее...
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Max9999
Невеста Суксука и теща суксука полегли низачто.
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fbd
Ответ Всеволод Бобров
а зачем уточнили, что он военный? Как это относится к делу?
Типа легально купил стволы, потерял из-за этого ногу. Ну и как одна из причин, почему его так переклинило
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Dimash Balatayev
Ответ Всеволод Бобров
а зачем уточнили, что он военный? Как это относится к делу?
"...потерял ногу во время военной службы".
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Всеволод Бобров
Ответ fbd
Типа легально купил стволы, потерял из-за этого ногу. Ну и как одна из причин, почему его так переклинило
а он разве участвовал в каких-то военных конфликтах?
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Всеволод Бобров
Ответ Dimash Balatayev
"...потерял ногу во время военной службы".
я подумал не на военных действиях, а просто несчастный случай
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fbd
Ответ Всеволод Бобров
а он разве участвовал в каких-то военных конфликтах?
Но ногу то потерять умудрился. Значит вряд ли тупо в части кайфовал.
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