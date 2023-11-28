У CBF есть «юридические гарантии» перехода Анчелотти в сборную Бразилии летом 2024-го (TV Globo)

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Футбол

В Бразилии уверены, что Карло Анчелотти возглавит национальную команду.

Как сообщил журналист TV Globo Андре Ризек, в Бразильской конфедерации футбола не беспокоятся по поводу того, что главный тренер «Реала» может продлить контракт с клубом.

«Для CBF ничего не изменилось. CBF считает, что у нее есть юридические гарантии того, что Анчелотти будет тренером сборной с июня, что он не изменит свое решение.

Планы А, Б и В – это Анчелотти, и CBF считает, что ничто в мире не заставит тренера изменить решение», – сказал Ризек.

«Реал» намерен продлить контракт с Анчелотти до 2026 года. Вопрос хотят решить до Рождества

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27 комментариев

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RealJon
кстати спортс, оффтоп, но могли бы уже писать о гонке за чемпионство в Бразили. аж 6 команд борются за чемпионство за 3 три тура до конца чемпионата
Палмейрас 63
Фламенго 63
Ботафого 62
Атлетико 60
Гремио 59
Брагантино 59
+35
-3
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vzi
Ответ RealJon
кстати спортс, оффтоп, но могли бы уже писать о гонке за чемпионство в Бразили. аж 6 команд борются за чемпионство за 3 три тура до конца чемпионата Палмейрас 63 Фламенго 63 Ботафого 62 Атлетико 60 Гремио 59 Брагантино 59
Зачем? Если можно вбросить очередной рейтинг от 442 и поднять бурление в комментах про Месси/Роналду. ;))
Чемпионат Бразилии тебе трафик на сайте не сделает.
+25
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The Best 20
поторопись Анчелоти пока Бразилия совсем не утонула
+7
-1
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RealJon
Ответ vzi
Зачем? Если можно вбросить очередной рейтинг от 442 и поднять бурление в комментах про Месси/Роналду. ;)) Чемпионат Бразилии тебе трафик на сайте не сделает.
нуу хотя бы иногда могли бы сделать исключение и сделать подарок для настоящих читателей )))
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Сергей Петлин
Ответ RealJon
нуу хотя бы иногда могли бы сделать исключение и сделать подарок для настоящих читателей )))
Настоящий читатель найдёт себе информацию сам. А здесь нужны битвы глоров рона/месси
+3
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Today I feel Qatari
У Манчини помню были юридические гарантии контракта со сборной России :)
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vzi
Ответ Сергей Петлин
Настоящий читатель найдёт себе информацию сам. А здесь нужны битвы глоров рона/месси
Тупо плюс )
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JuVero
Ответ RealJon
кстати спортс, оффтоп, но могли бы уже писать о гонке за чемпионство в Бразили. аж 6 команд борются за чемпионство за 3 три тура до конца чемпионата Палмейрас 63 Фламенго 63 Ботафого 62 Атлетико 60 Гремио 59 Брагантино 59
написано, причем давно висит в блогах, но вы заняты новостями и комментариями))
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Растиньяк
🙌🏼
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The Best 20
Ответ Игорь Новиков
Что за гарантии, если Анчелотти ведет переговоры о новом контракте с Реалом?) Штраф заплатит, если откажет бразильцам?
Комментарий удален пользователем
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vzi
Ответ The Best 20
поторопись Анчелоти пока Бразилия совсем не утонула
А куда она утонет?
Из ЮА на ЧМ выходят 6 команд напрямую. 6!
7 идет в стыки.
Сейчас проиграли три игры сильным сборным - Колумбии и Уругваю в гостях, Аргентине дома. Дальше график легче. Его и без Анчелотти пройдут.
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The Best 20
Ответ vzi
А куда она утонет? Из ЮА на ЧМ выходят 6 команд напрямую. 6! 7 идет в стыки. Сейчас проиграли три игры сильным сборным - Колумбии и Уругваю в гостях, Аргентине дома. Дальше график легче. Его и без Анчелотти пройдут.
да всякое может быть, с такой ужасной игрой ,не удивлюсь если Бразилия не попадёт на чемпионат мира, так как другие сборные очень выклвдыаются против них
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vzi
Ответ The Best 20
да всякое может быть, с такой ужасной игрой ,не удивлюсь если Бразилия не попадёт на чемпионат мира, так как другие сборные очень выклвдыаются против них
То есть Бразилия не опередит четыре команды из пяти (Венесуэлу, Боливию, Перу, Чили и Парагвай)?
Вы сами в это верите? )
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The Best 20
Ответ vzi
То есть Бразилия не опередит четыре команды из пяти (Венесуэлу, Боливию, Перу, Чили и Парагвай)? Вы сами в это верите? )
да ,я реально верю. так как те команды тоже будут побеждать.
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Аврал
Ответ vzi
А куда она утонет? Из ЮА на ЧМ выходят 6 команд напрямую. 6! 7 идет в стыки. Сейчас проиграли три игры сильным сборным - Колумбии и Уругваю в гостях, Аргентине дома. Дальше график легче. Его и без Анчелотти пройдут.
Да,у них забавный групповой турнир,десять команд из которых шесть проходит напрямую и одна через стыки.Хотя бразилы лажают конечно.Всегда говорили про три почти равноценных состава.)Где пацаны с пляжей?Видимо все в телефонах..)
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vzi
Ответ The Best 20
да ,я реально верю. так как те команды тоже будут побеждать.
Ок. Я слежу за сборной и в целом бразильским чемпионатом пристально. И могу сказать, что при всех проблемах с нынешним составом, со сменой поколений, сыгранностью, Бразилия точно будет на ЧМ.
Если Диниз завалит весенние товарняки и летнюю Копу (если его до нее вообще допустят), то бразильская федерация просто сменит тренера на другого местного в лучших своих традициях.
Ренато Гаушу из Гремио, Абел Феррейра из Палмейрас (который уже почти местный), да хоть Тите на второй заход или Сколари на третий - найдут специалиста, который выведет на ЧМ. Не мытьем, так катаньем.
Вот на самом ЧМ без сыгранности с любым тренером будет туго. Но это уже другая история. ;)
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vzi
Ответ Аврал
Да,у них забавный групповой турнир,десять команд из которых шесть проходит напрямую и одна через стыки.Хотя бразилы лажают конечно.Всегда говорили про три почти равноценных состава.)Где пацаны с пляжей?Видимо все в телефонах..)
Пацаны с пляжа на пляжах. ;)

Так-то у Бразилии хороший состав. Не звездный, как в 1994-2006. Но вполне себе хороший. Все игроки в топовых чемпионатах на ведущих ролях в своих клубах. Но пока не получается сыграться в сборной. Футбол Диниза специфичен, не факт, что он подходит для игр сборных команд (в клубе он намного лучше приживается, где больше времени на тренировки и сыгранность - последние результаты тому свидетельство).
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The Best 20
Ответ vzi
Ок. Я слежу за сборной и в целом бразильским чемпионатом пристально. И могу сказать, что при всех проблемах с нынешним составом, со сменой поколений, сыгранностью, Бразилия точно будет на ЧМ. Если Диниз завалит весенние товарняки и летнюю Копу (если его до нее вообще допустят), то бразильская федерация просто сменит тренера на другого местного в лучших своих традициях. Ренато Гаушу из Гремио, Абел Феррейра из Палмейрас (который уже почти местный), да хоть Тите на второй заход или Сколари на третий - найдут специалиста, который выведет на ЧМ. Не мытьем, так катаньем. Вот на самом ЧМ без сыгранности с любым тренером будет туго. Но это уже другая история. ;)
без Копа Америка никак не обойтись. это невозможно.
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vzi
Ответ The Best 20
без Копа Америка никак не обойтись. это невозможно.
Я имел в виду, что если Диниз завалит весенние товарняки (с Англией и Испанией), то на Копу сборную может повезти уже другой тренер. Не Диниз, а Анчелотти или кто-то другой.
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vzi
В целом комментарий тут один: бразильские медиа как всегда наводят тень на плетень.
Есть гарантии - покажите! Покажите контракт. Хотя бы предварительный.
Не можете показать - не болтайте.
Очевидно, что в свете новостей про продление Карло в Мадриде бразильские медиа и стоящие за ними футбольные чинуши пытаются поддавить так на Анчелотти.
Реальных рычагов воздействия у них нет. Иначе бы все давно объявили.
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SPB Patriot
Отдает желтухой
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Peter Parker
- у вас есть контракт с будущим тренером?
- нет, у нас есть кое что получше. Юридические гарантии контракта с будущим тренером
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Peter Parker
«###, буду», вот и всё гарантии
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Aleksey Yashin
"Планы А, Б и В – это Анчелотти"

Возможно всё-таки стоит план Г иметь, а то можно и в Г оказаться
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