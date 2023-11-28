У CBF есть «юридические гарантии» перехода Анчелотти в сборную Бразилии летом 2024-го (TV Globo)
В Бразилии уверены, что Карло Анчелотти возглавит национальную команду.
Как сообщил журналист TV Globo Андре Ризек, в Бразильской конфедерации футбола не беспокоятся по поводу того, что главный тренер «Реала» может продлить контракт с клубом.
«Для CBF ничего не изменилось. CBF считает, что у нее есть юридические гарантии того, что Анчелотти будет тренером сборной с июня, что он не изменит свое решение.
Планы А, Б и В – это Анчелотти, и CBF считает, что ничто в мире не заставит тренера изменить решение», – сказал Ризек.
«Реал» намерен продлить контракт с Анчелотти до 2026 года. Вопрос хотят решить до Рождества
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Палмейрас 63
Фламенго 63
Ботафого 62
Атлетико 60
Гремио 59
Брагантино 59
Чемпионат Бразилии тебе трафик на сайте не сделает.
Из ЮА на ЧМ выходят 6 команд напрямую. 6!
7 идет в стыки.
Сейчас проиграли три игры сильным сборным - Колумбии и Уругваю в гостях, Аргентине дома. Дальше график легче. Его и без Анчелотти пройдут.
Вы сами в это верите? )
Если Диниз завалит весенние товарняки и летнюю Копу (если его до нее вообще допустят), то бразильская федерация просто сменит тренера на другого местного в лучших своих традициях.
Ренато Гаушу из Гремио, Абел Феррейра из Палмейрас (который уже почти местный), да хоть Тите на второй заход или Сколари на третий - найдут специалиста, который выведет на ЧМ. Не мытьем, так катаньем.
Вот на самом ЧМ без сыгранности с любым тренером будет туго. Но это уже другая история. ;)
Так-то у Бразилии хороший состав. Не звездный, как в 1994-2006. Но вполне себе хороший. Все игроки в топовых чемпионатах на ведущих ролях в своих клубах. Но пока не получается сыграться в сборной. Футбол Диниза специфичен, не факт, что он подходит для игр сборных команд (в клубе он намного лучше приживается, где больше времени на тренировки и сыгранность - последние результаты тому свидетельство).
Есть гарантии - покажите! Покажите контракт. Хотя бы предварительный.
Не можете показать - не болтайте.
Очевидно, что в свете новостей про продление Карло в Мадриде бразильские медиа и стоящие за ними футбольные чинуши пытаются поддавить так на Анчелотти.
Реальных рычагов воздействия у них нет. Иначе бы все давно объявили.
- нет, у нас есть кое что получше. Юридические гарантии контракта с будущим тренером
Возможно всё-таки стоит план Г иметь, а то можно и в Г оказаться