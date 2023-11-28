У CBF есть «юридические гарантии» перехода Анчелотти в сборную Бразилии летом 2024-го (TV Globo)

В Бразилии уверены, что Карло Анчелотти возглавит национальную команду.

Как сообщил журналист TV Globo Андре Ризек, в Бразильской конфедерации футбола не беспокоятся по поводу того, что главный тренер « » может продлить контракт с клубом.

«Для CBF ничего не изменилось. CBF считает, что у нее есть юридические гарантии того, что Анчелотти будет тренером сборной с июня, что он не изменит свое решение.

Планы А, Б и В – это Анчелотти, и CBF считает, что ничто в мире не заставит тренера изменить решение», – сказал Ризек.

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