КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», СКА против московского «Динамо»

Теги Ак Барс Металлург Мг Сибирь Северсталь Лада Нефтехимик СКА Амур результаты матчей КХЛ Динамо Адмирал Хоккей

«Амур» примет «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» сыграет с «Ладой», СКА будет противостоять московскому «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Адмирал
Дата проведения
28 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Сибирь – Северсталь
Дата проведения
28 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Ак Барс – Лада
Дата проведения
28 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Металлург Мг
Дата проведения
28 ноября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

СКА – Динамо Москва
Дата проведения
28 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

8 комментариев

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Александр Трофимов
За Сибирь и Динамо, Удачи и Победы.
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Ветер
В Питере, за ледовое побоище сегодня. Ну а завтра, посмотрим на зарубу в Москве. Интересного футбола - хоккея всем.
+3
-2
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йозе марино
комплекс провинциала в полном его проявлении представлен в комментарии ниже моего))
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