КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», СКА против московского «Динамо»
«Амур» примет «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» сыграет с «Ладой», СКА будет противостоять московскому «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 28 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 28 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
8 комментариев