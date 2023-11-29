«Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:2) и занял первое место в группе ЛЧ

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Филип Фоден Эрлинг Холанд Хулиан Альварес онлайны Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лейпциг» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Лои Опенда. На 33-й бельгийский форвард сделал дубль.

На 54-й форвард «горожан» Эрлинг Холанд отыграл один гол. Филип Фоден на 70-й сравнял счет. Хулиан Альварес забил победный гол на 87-й.

«Манчестер Сити» набрал 15 очков в пяти матчах и обеспечил себе первое место в группе G.

Манчестер Сити Англия – РБ Лейпциг Германия 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Опенда, 0:2 – 33 Опенда, 1:2 – 54 Холанд, 2:2 – 70 Фоден, 3:2 – 87 Альварес.
Манчестер СитиОртега, Уокер (Альварес, 54), Рубен Диаш (Аке, 46), Гвардиол (Серхио Гомес, 90), Аканджи, Льюис, Грилиш (Доку, 54), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд.
РБ ЛейпцигБласвих, Клостерманн, Лукеба, Симакан, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 60), Симонс (Поульсен, 75), Шлагер (Кампль, 88), Зайвальд, Айдара (Карвалью, 74), Опенда (Шешко, 60).
Предупреждение:
Рубен Диаш (21).

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25 комментариев

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Roman
Какой же великий характер у Сити. Ну и Доку с Альваресом после замен развалили кабины
+15
-1
+14
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юрий геннадьевич
Можно вечно смотреть на две вещи : как горит огонь и как народ переобувается в комментариях
+13
0
+13
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bevooch
Я немного не то имел в виду, когда загадывал желание: чтобы Спартак играл как Сити...
+9
-3
+6
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sema mixajlov
Ответ Pelerin
Бернарду поучаствовал в потере и пешочком поплëлся к центру поля. Опять пропустили, теперь Сильве придëтся вернуться на свою половину. Как же ему лень и влом... Что Сильва, что Фернандеш, что Феликс - как с одной португальской фабрики плохого настроения ))
Бернарду как правило за 3 бегает
+3
0
+3
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Pelerin
Бернарду поучаствовал в потере и пешочком поплëлся к центру поля. Опять пропустили, теперь Сильве придëтся вернуться на свою половину. Как же ему лень и влом...

Что Сильва, что Фернандеш, что Феликс - как с одной португальской фабрики плохого настроения ))
+4
-1
+3
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obidnyi
да, сильны черти, что тут говорить
+3
0
+3
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С Победой,горожане!💙👏
Первый тайм был безобразен
+3
-1
+2
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ALMANAC
Кому-то это б###### понравилось, но Гвардиоле нет
+2
0
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#SharkTeam
Буки нагрели попанов, называется. Все таки хотелось 6 из 6
+4
-2
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Большое сердце Неймара
чемпионы закамбэчели
+2
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DonaldBrashear 2.0
Опенда просто сделал клоунов сегодня из Аканджи, Диаша и Гвардиола за одни тайм, крутой нападающий очень.
+4
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rigobersong
Сколько сегодня отгрузит Холанд?:)

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/d/72/56b9391c84b5983f176198c913795.jpeg
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Дима
и спорц не считает голевую Симонсу клоуны
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Achilles 21
а у сити на удивление и скамейки толковой нет,игру усиливать не кем, де брюйне травмирован,а так с ливерпулем некем было усиливать игру
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Андрей Кастуев
Ответ DonaldBrashear 2.0
Опенда просто сделал клоунов сегодня из Аканджи, Диаша и Гвардиола за одни тайм, крутой нападающий очень.
Аккуратнее с наблюдениями.) Аканджи с начала сезона играет на своём уровне - заща, купленного со скамейки Боруссии. Диаш клоунские ошибки допускает которую игру подряд. Гвардиол все ещё в адаптации, играет не слишком часто и не на главной-профильной позиции. Что не означает, что Опенда не хорош - очень приличен даже.
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Даши Будаев
Ответ Pelerin
Бернарду поучаствовал в потере и пешочком поплëлся к центру поля. Опять пропустили, теперь Сильве придëтся вернуться на свою половину. Как же ему лень и влом... Что Сильва, что Фернандеш, что Феликс - как с одной португальской фабрики плохого настроения ))
Бернарду уже мыслями в Саудовской Аравии, психологически потух. Есть сомнения, что он сможет вернуться на прежний уровень, хотя, безусловно, он один из самых работоспособных игроков Сити.
+1
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Андрей Катков
Ответ Даши Будаев
Бернарду уже мыслями в Саудовской Аравии, психологически потух. Есть сомнения, что он сможет вернуться на прежний уровень, хотя, безусловно, он один из самых работоспособных игроков Сити.
Если Пеп увидит 3% подобного в действиях Бернарду, то он как Каннселу окажется в Барселоне
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Goro Prince
комментатор опять дичь порит велком ту с рач тв
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