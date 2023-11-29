«Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:2) и занял первое место в группе ЛЧ

«Манчестер Сити» победил «Лейпциг» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Лои Опенда. На 33-й бельгийский форвард сделал дубль.

На 54-й форвард «горожан» отыграл один гол. на 70-й сравнял счет. забил победный гол на 87-й.

« » набрал 15 очков в пяти матчах и обеспечил себе первое место в группе G.

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