«Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:2) и занял первое место в группе ЛЧ
«Манчестер Сити» победил «Лейпциг» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 13-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Лои Опенда. На 33-й бельгийский форвард сделал дубль.
На 54-й форвард «горожан» Эрлинг Холанд отыграл один гол. Филип Фоден на 70-й сравнял счет. Хулиан Альварес забил победный гол на 87-й.
«Манчестер Сити» набрал 15 очков в пяти матчах и обеспечил себе первое место в группе G.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Ортега, Уокер (Альварес, 54), Рубен Диаш (Аке, 46), Гвардиол (Серхио Гомес, 90), Аканджи, Льюис, Грилиш (Доку, 54), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд.
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Клостерманн, Лукеба, Симакан, Раум, Форсберг (Баумгартнер, 60), Симонс (Поульсен, 75), Шлагер (Кампль, 88), Зайвальд, Айдара (Карвалью, 74), Опенда (Шешко, 60).
- Предупреждение:
- Рубен Диаш (21).
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Что Сильва, что Фернандеш, что Феликс - как с одной португальской фабрики плохого настроения ))
Первый тайм был безобразен
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