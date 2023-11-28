«Манчестер Юнайтед» может пригласить Карло Анчелотти.

Контракт 64-летнего тренера с « » действует до конца текущего сезона. Сообщалось, что мадридский клуб намерен продлить соглашение с Анчелотти до 2026 года – «сливочные» уверены, что тренер согласится подписать контракт, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии.

Журналистка COPE Аранча Родригес рассказала, что в назначении заинтересован « ». Руководство клуба недовольно развитием команды под руководством Эрика тен и готово пригласить итальянского специалиста.

После 13 проведенных туров «Юнайтед» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

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