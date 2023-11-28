«МЮ» может пригласить Анчелотти. Клуб недоволен работой тен Хага (COPE)
«Манчестер Юнайтед» может пригласить Карло Анчелотти.
Контракт 64-летнего тренера с «Реалом» действует до конца текущего сезона. Сообщалось, что мадридский клуб намерен продлить соглашение с Анчелотти до 2026 года – «сливочные» уверены, что тренер согласится подписать контракт, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии.
Журналистка COPE Аранча Родригес рассказала, что в назначении Анчелотти заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба недовольно развитием команды под руководством Эрика тен Хага и готово пригласить итальянского специалиста.
После 13 проведенных туров АПЛ «Юнайтед» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.
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