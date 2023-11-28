«МЮ» может пригласить Анчелотти. Клуб недоволен работой тен Хага (COPE)

Теги Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» может пригласить Карло Анчелотти.

Контракт 64-летнего тренера с «Реалом» действует до конца текущего сезона. Сообщалось, что мадридский клуб намерен продлить соглашение с Анчелотти до 2026 года – «сливочные» уверены, что тренер согласится подписать контракт, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии.

Журналистка COPE Аранча Родригес рассказала, что в назначении Анчелотти заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба недовольно развитием команды под руководством Эрика тен Хага и готово пригласить итальянского специалиста. 

После 13 проведенных туров АПЛ «Юнайтед» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. 

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51 комментарий

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Lindeman
Не думаю, что Анчелотти согласится на эту авантюру
+29
-3
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Kirkorofff
Не надо папа
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Даня Кашеваров
Очередная утятина
+14
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Nicolas Erfe
Да быть того не может. Это ж тот самый Тен Хаг, за которого все заступились в конфликте с Роналду, когда тот обвинил тренера в плохих результатах. Не верю, он святой.
+20
-7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Nicolas Erfe
Да быть того не может. Это ж тот самый Тен Хаг, за которого все заступились в конфликте с Роналду, когда тот обвинил тренера в плохих результатах. Не верю, он святой.
Это ж тот самый Роналду, что спасал МЮ своими покерами и пента-триками от поражений в матчах всех уровней, от МС/Ливерпуля до Брайтона/Брентфорда🙏
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Quintin07
Ответ Today I feel Qatari
За 7хага заступается только клубный спортдир Мерто, с которым они вместе пилят на трансферах посредственностей из голландской лиги. А так адекватные люди все понимают. Сейчас в МЮ заходит новое руководство, уже будет новый исполнительный директор и очевидно что Мерто и его лысое протеже летят на мороз. Хорошо туда бы еще антони с маунтом отправить или отдать их хагу в качестве неустойки
давно нужно было начать со спортдира а потом уже тренер и состав. причем спортдир и тренер должны мыслить в одной парадигме, пример Сити, Ливерпуль, Арсенал.
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Leon Petov
Ответ Master Slova
твой сарказм не уместен, три победы подряд в АПЛ
Вау, целых 3 победы над Эвертоном, Фулхемом и Лутоном. Вернулись, чтобы править
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kaviknat
Ответ Lindeman
Не думаю, что Анчелотти согласится на эту авантюру
Дело даже не в том, согласится папа Карло или нет. Все инсайдеры заявляют, что к тен Хагу нет вопросов со стороны руководства и тут оппа такая новость на фоне возможного продления контракта Анчелотти и Реала
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Григорий Шишин
Какому то журналюшке опять что то приснилось. Ещё бредовей выглядит на фоне совсем недавних слов руководства по поводу поддержки Хага. Да тут ещё и шесть побед в последних 7-ми матчах... Словом - проходная чепуха! 👎
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Master Slova
у Анчи химия только с Реалом, в остальных случаях это результаты с Наполи, Эвертоном, то есть середнячковые результаты
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Today I feel Qatari
Ответ Nicolas Erfe
Да быть того не может. Это ж тот самый Тен Хаг, за которого все заступились в конфликте с Роналду, когда тот обвинил тренера в плохих результатах. Не верю, он святой.
За 7хага заступается только клубный спортдир Мерто, с которым они вместе пилят на трансферах посредственностей из голландской лиги. А так адекватные люди все понимают. Сейчас в МЮ заходит новое руководство, уже будет новый исполнительный директор и очевидно что Мерто и его лысое протеже летят на мороз. Хорошо туда бы еще антони с маунтом отправить или отдать их хагу в качестве неустойки
+6
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Harut Hovsepyan
Ответ Lindeman
Не думаю, что Анчелотти согласится на эту авантюру
Если согласится - снова закурит, никакие жвачки не помогут!))
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alexmixer9
Ответ Master Slova
у Анчи химия только с Реалом, в остальных случаях это результаты с Наполи, Эвертоном, то есть середнячковые результаты
Милан такой ну да ну да)
Ну а с Наполи классический клоун де лаурентис был у которого раз в жизни палка со Спалетти стрельнула
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Alex Pog
Ответ kaviknat
Дело даже не в том, согласится папа Карло или нет. Все инсайдеры заявляют, что к тен Хагу нет вопросов со стороны руководства и тут оппа такая новость на фоне возможного продления контракта Анчелотти и Реала
чтоб точно продлили Антчелотти.
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Konstantin
Ответ Andrew Weird
А они не боятся, что он потребует вдруг вернуть Роналду?)
В Реале же он не потребовал
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ManchesteR
Руководство МЮ сейчас думает кто из них доживет до конца сезона с приходом Рэтклиффа, а не об этом.
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Рашпель793
Если бы даже правдой было, вряд ли бы Папа Карло на такое подписался.
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Максим Семин
Но зачем? Не вижу логики ни для кого. Накупили игроков под ТХ, и менять на Карло, который скорее для работы с пачкой звёзд, чем для выстраивания команды на годы
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Andrew Weird
А они не боятся, что он потребует вдруг вернуть Роналду?)
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Natan Pilkin
Напоминает анекдот

"Вы не поняли, здесь написано, что дедушка заболел, а не сошёл с ума"
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STER
Ответ Master Slova
у Анчи химия только с Реалом, в остальных случаях это результаты с Наполи, Эвертоном, то есть середнячковые результаты
Челси, псж, Бавария?
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АРТУР АЛИЕВ
Им не жалко взрослого человека?
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Quintin07
Ответ Today I feel Qatari
Ну так в МЮ сейчас спортдир и тренер тоже мыслят в одной парадигме лол. Правда это парадигма заключается в том, на каком антони они будут пилить сотни лямов в следующее трансферное окно. Посмотрим каких своих людей притащит Рэтклифф, но хуже тандема Мерто-хаг уже вряд ли будет
в Арсенале был такой испанец Саньели, который на трансфере Пепеги видимо нагрел лапу, хорошо что больше его нет.
и опять МЮ с приходом Рэтклиффа ожидает перестройка, очередная.
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Andartan
У Анчи и не получится
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Slafko
ахаха ну да, вижу как у него загорелись глаза, наконец-то вызов подумал он
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Nicolas Erfe
Ответ Master Slova
твой сарказм не уместен, три победы подряд в АПЛ
да ладно? целых три? это ж 9 очков. Получается, что до этих 3 побед у МЮ было 15 после 10 игр? это прогресс, несомненно 9 очков за три игры против 15 за 10. Про ЛЧ будем вспоминать?
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Master Slova
Ответ Nicolas Erfe
Да быть того не может. Это ж тот самый Тен Хаг, за которого все заступились в конфликте с Роналду, когда тот обвинил тренера в плохих результатах. Не верю, он святой.
твой сарказм не уместен, три победы подряд в АПЛ
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corazón blanco
Сомневаюсь, что Карло согласится на такую авантюру, да и он больше работает с готовыми уже коллективами, а в Юнайтед проблемы по большей части в руководстве клуба.
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кроссовер Айверсона
Ответ Lindeman
Не думаю, что Анчелотти согласится на эту авантюру
на Эвертон же согласился
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Nicolas Erfe
МЮ пора бы спустить с небес, они уже давно середняк и никто из топовых тренеров в такой бардак не пойдет. У Анчелотти выстроенный как часы Реал, и только травмы омрачают идилию.
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Марио 9
Анчелотти вот вот продлит контракт с Реалом
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ХавиГави_Паратрупер
Да-да, сейчас бы звать в эти авгиевы конюшни человека, который всегда строил игру от сильных сторон своих топовых исполнителей, то есть, грубо говоря, «не мешал» и системником никогда не был. Эвертон тому подтверждение.
Да и кто в МЮ «на классе» будет играть? Спиннер? Или истеричный «капитан»? Или Нойер в тёмном?🤓
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Отец Абду
Ответ Kirkorofff
Не надо папа
Папа вам не мама:)
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МеняИгнорируетСпортс
Жесть они в агонии. Советую им присмотреться к опытному менеджеру с характером, который научит этих инфантильных игроков биться до последнего. К Жозе Моуриньо. Ну или на крайний случай к человеку, который способен выстраивать систему в клубе. К Дэвиду Мойесу.
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#SharkTeam
Итальянец с агентами пытается развести Реал. Сомневаюсь что Перес на это поведется
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Нефанатик
Новости от агентов Анчелотти что бы Реал его продлил
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Drob003
Анчелотти пора бы уже сборную Бразилию идти спасать
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rembrandao
Только наконец пошли победы, и тут утки по поводу смены тренера полетели, очень логично.
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Ibra Meji
Готовы пригласить... но есть нюанс.
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Стахович
Почему недоволен?А что случилось?)
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