СКА одержал 9-ю победу подряд. Команда Ротенберга вышла на 4-е место Запада, опередив «Торпедо»

Теги СКА Торпедо КХЛ Динамо Роман Ротенберг Хоккей

СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Динамо» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2), «Локомотива» (2:1), ЦСКА (2:1), «Спартак» (3:2) и «Торпедо» (4:3 Б).

СКА опередил «Торпедо» и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 балла в 35 играх чемпионата.

10 комментариев

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Дмитрий Иванов
система работает
+6
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+6
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1905vb
Система РР в действии, поглотила теперь и динамиков…
😀
+4
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+4
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San9
СКА разбушевался) Молодцы
+3
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+3
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amadeus_amadeus
Потрясающий матч выдали команды
Выиграть Динамо, причем уверенно, с таким количеством удалений - это, конечно, сильно
Очень рад за игроков
+3
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+3
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rdyabin@icloud.com
СКА - ХОЗЯИН МОСКВЫ!
+4
-2
+2
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pizzatcarizza
Итак, во время этой победной серии СКА обыграло всех конкурентов по конференции. Вот вам и система хах.
Удивительно было наблюдать за их неудачами с учетом ресурсов, но судя по всему это был временный сбой.
Так даже интереснее на самом деле)
+3
-1
+2
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-ALF-
Перед физруком и папенькиным сынком пал очередной хоккейный гений.
Это уже превращается в систему))))
+2
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Максим Столбов
Когда это уже закончится...
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Sanan1908
Ждём пафосное интервью в стиле Йозе :)
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