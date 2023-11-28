СКА одержал 9-ю победу подряд. Команда Ротенберга вышла на 4-е место Запада, опередив «Торпедо»

СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ.

Команда под руководством победила « » (5:3) в матче Фонбет чемпионата .

Ранее петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2), «Северстали» (5:2), «Локомотива» (2:1), ЦСКА (2:1), «Спартак» (3:2) и «Торпедо» (4:3 Б).

СКА опередил « » и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 балла в 35 играх чемпионата.