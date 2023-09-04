Ничья ЦСКА и «Зенита», «Арсенал» обыграл «МЮ», Ферстаппен побил рекорд Феттеля, победы «Барсы», «Интера» и «Юве», конфликт тен Хага и Санчо, гол Кузяева и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ ЦСКА упустил победу над «Зенитом» – 1:1. Антон Заболотный забил на 4-й минуте после ошибки Алипа и Кержакова (защитник отдал в створ, а вратарь не сумел быстро вынести), Дуглас Сантос сравнял на 88-й. Марио Фернандес, которого освистали фанаты ЦСКА, устроил яркий забег мимо скамейки армейского клуба.

«Ростов» проиграл «Динамо» (1:2), «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:2), забив три в 1-м тайме и пропустив два во 2-м (у Дзюбы гол+пас), а «Оренбург» разгромил «Сочи» (3:0) и ушел с последнего места.

По итогам 7-го тура «Краснодар» оторвался от «Зенита» на 3 очка, от ЦСКА – на 6, от «Спартака» – на 7.

2. «Арсенал» взял верх над «Манчестер Юнайтед» (3:1) благодаря голам Деклана Райса (это дебютный мяч купленного за 100+5 млн фунтов хавбека) на 96-й и Габи Жезуса – на 101-й минутах! «Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» (3:0), первый гол за «красных» забил Доминик Собослаи. «МЮ» на 6 очков отстает от «Ман Сити» после 4 туров АПЛ, «Челси» – на 8. «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Арсенал» набрали по 10 баллов, они в 2 очках от лидера.

3. «Барселона» вырвала победу у «Осасуны» (2:1) благодаря голу Роберта Левандовского с пенальти на 86-й. Каталонцы заканчивали в большинстве после удаления защитника «Осасуны» Алехандро Катены. Матч «Атлетико» – «Севилья» был отменен из-за шторма.

4. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии-2023, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й. Нидерландец побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд, а «Ред Булл» выиграл 15 Гран-при подряд и улучшил предыдущий рекорд на 4 победы.

5. US Open. Фрэнсис Тиафу обыграл Ринки Хиджикату, Бен Шелтон вышел в 1/4 финала, победив Томми Пола.

Коко Гауфф выбила Каролин Возняцки, Сорана Кырстя прошла Белинду Бенчич, а Каролина Мухова обыграла Ван Синюй.

6. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что Джейдон Санчо не играл с «Арсеналом», так как не впечатлил его на тренировках. Футболист в ответ опубликовал пост, где заявил, что его делают «козлом отпущения», а причины его отсутствия в составе на самом деле иные.

7. Чемпионат мира по баскетболу-2023. Канада вырвала победу у Испании и вышла в 1/4 финала, США проиграли Литве, потерпев первое поражение на турнире.

8. Далер Кузяев забил 2-й гол за «Гавр», у российского хавбека 2 гола в 45 матчах за французский клуб. «ПСЖ» тем временем разгромил «Лион» в гостях – 4:1. Мбаппе сделал дубль, у Асенсио гол и пас.

9. КХЛ. ЦСКА обыграл «Адмирал», «Локомотив» проиграл «Торпедо». Иван Федотов остался в запасе ЦСКА, сменивший его Шарыченков отразил 29 из 30 бросков.

10. В Серии А «Интер» разгромил «Фиорентину» (4:0) с дублем Лаутаро, а «Ювентус» обыграл «Эмполи» (2:0) благодаря голам Данило и Кьезы.

11. Отставка Гильермо Абаскаля до зимы маловероятна. В «Спартаке» склоняются к российским тренерам, если это случится, пишет Metaratings.

12. Евгений Плющенко заплатил Марку Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор. В августе Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл пари.

13. Вильзон Изидор сообщил «Локо», что не хочет возвращаться в Россию. Он уехал во Францию без разрешения. Агент игрока заявил, что футболист просил отпустить его и сообщил «Локо» о беременности жены.

14. Эстония бойкотировала генассамблею Европейской конфедерации волейбола из-за участия России и Беларуси.

15. Семья Глейзеров снимет «МЮ» с продажи. Они хотят получить 7-10 млрд фунтов за клуб в 2025-м.

16. Серхио Рамос согласовал с «Севильей» краткосрочный контракт и вернется спустя 18 лет после ухода.

Цитаты дня.

Льюис Хэмилтон: «Победы Ферстаппена впечатляют не больше, чем Михаэля Шумахера, Феттеля, Алонсо»

Гендиректор «Спартака»: «У вас разные оценки после каждой игры. Выиграли у «Динамо»: «Спартак» летит». Проиграли лидеру РПЛ: «Спартак» ничего не создает». Команда сильная»

Агбонлахор о «Челси»: «Потратили миллиард фунтов на средних игроков. Мудрик абсолютно бесполезен – 0 голов за 19 матчей»

Елена Исинбаева: «Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами»

Заболотный о стычках с игроками «Зенита»: «Колхоз какой-то. Ребята исподтишка действуют, сзади летят, тычут»

Неймар: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал»

Семак о судействе в РПЛ: «Вопросов много, не вижу последовательности. ЭСК выгораживает судей, которым благоволят, и наказывает неугодных – о справедливости и речи нет»

Эрик тен Хаг: «Гол Гарначо не из офсайда. Должен быть пенальти на Хейлунде. Перед 2-м голом «Арсенала» – фол на Эвансе. Все было против «МЮ»

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