Артур – главный претендент на уход из «Зенита». Вингер интересен «Фламенго» и «Крузейро» («Чемпионат»)

«Зенит» готов расстаться с Артуром Гимараэсом.

По информации «Чемпионата», бразильский вингер является главным претендентом на уход из «Зенита ». Клуб предпочитает продавать игроков, но готов рассмотреть вариант с арендой Артура – многое будет зависеть от мнения главного тренера Сергея Семака .

Сообщается, что интерес к Артуру проявляют «Фламенго » и «Крузейро » – бразильские клубы готовы арендовать хавбека.

Артур перешел в «Зенит» в январе за 15+3 млн евро. В составе клуба бразилец провел 11 матчей в Мир РПЛ, отметившись голом и 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .