Артур – главный претендент на уход из «Зенита». Вингер интересен «Фламенго» и «Крузейро» («Чемпионат»)
«Зенит» готов расстаться с Артуром Гимараэсом.
По информации «Чемпионата», бразильский вингер является главным претендентом на уход из «Зенита». Клуб предпочитает продавать игроков, но готов рассмотреть вариант с арендой Артура – многое будет зависеть от мнения главного тренера Сергея Семака.
Сообщается, что интерес к Артуру проявляют «Фламенго» и «Крузейро» – бразильские клубы готовы арендовать хавбека.
Артур перешел в «Зенит» в январе за 15+3 млн евро. В составе клуба бразилец провел 11 матчей в Мир РПЛ, отметившись голом и 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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