Антон Заболотный прокомментировал ряд конфликтных ситуаций в игре ЦСКА – «Зенит».

В конце матча футболисты обеих команд несколько раз устраивали разборки, требовавшие вмешательства судей.

«Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе.

Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз, не знаю», – сказал форвард .

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