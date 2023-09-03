Заболотный о стычках с игроками «Зенита»: «Колхоз какой-то. Ребята исподтишка действуют, сзади летят, тычут»
Антон Заболотный прокомментировал ряд конфликтных ситуаций в игре ЦСКА – «Зенит».
В конце матча футболисты обеих команд несколько раз устраивали разборки, требовавшие вмешательства судей.
«Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе.
Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз, не знаю», – сказал форвард ЦСКА.
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Но вот почему никто ничего не говорит про то, что Барриос и Вендел после забитого гола побежали зачем-то к Мендесу и начали его задирать, а не отмечать гол к своим или в центр поля быстрее мяч установить - это забавно очень )
Роша, который вообще без причины стал хватать Ерохина за горло - это что такое? Нужен был повод сорваться, но не нашлось на кого и пришлось срываться на стоящего рядом человека?
Во втором круге думаю что Зенит вас прибьет
Да и после драки кулаками не машут, у Кержакова хватило мозгов выдать нейтральные формулировки про эмоциональный момент, а "неколхозного" Забы ума только на играли лучше, потеряли очки, они нас задирали, плак плак...
Соболев после поражений от Зенита тоже любит про обижающих его бразилах говорить, не туда ты, Антоша, курс взял
Все хороши были в матче и слава богу никто никого не избил )
Сам падает от каждого касания и валяется по полчаса
Болтун деревянный