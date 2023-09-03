Заболотный о стычках с игроками «Зенита»: «Колхоз какой-то. Ребята исподтишка действуют, сзади летят, тычут»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Антон Заболотный Матч ТВ Футбол

Антон Заболотный прокомментировал ряд конфликтных ситуаций в игре ЦСКА – «Зенит».

В конце матча футболисты обеих команд несколько раз устраивали разборки, требовавшие вмешательства судей.

«Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе.

Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз, не знаю», – сказал форвард ЦСКА.

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93 комментария

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Дурачок
Горло Ерохина исподтишка схватило руку Роши.
+271
-40
+231
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Кирилл
Ответ Дурачок
Горло Ерохина исподтишка схватило руку Роши.
Рошу даже не буду пытаться обелить - после матча он сам подошел к Ерохину и покрутил у своего виска, мол «кукухой поехал в моменте».

Но вот почему никто ничего не говорит про то, что Барриос и Вендел после забитого гола побежали зачем-то к Мендесу и начали его задирать, а не отмечать гол к своим или в центр поля быстрее мяч установить - это забавно очень )
+161
-21
+140
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Antonio Gaudi
Бразильцы конечно не святые, но после того позорной истерики, которую устроили игроки ЦСКА после чистейшего подката Эраковича, я бы на месте Заболотного ничего про колхоз бы не говорил.
Роша, который вообще без причины стал хватать Ерохина за горло - это что такое? Нужен был повод сорваться, но не нашлось на кого и пришлось срываться на стоящего рядом человека?
+146
-41
+105
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Evgeny Trifonov
Не тебе рот открывать, по стопам Соболева и Комличенко идёшь. За симуляцию в первом тайме без экзаменов в ГИТИС можно брать.
+83
-33
+50
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fil_spb
Колхоз это твоя позорная симуляция в 1 тайме и наглое выпрашивание пенки после чистейшего подката Эраковича.
+44
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Deep86
Заболотный бы лучше свой сольный номер с хватанием за лицо прокомментировал, актер-самоучка)
+33
-8
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Svensson 70
Ответ Давид Кочинян
Загорелые северяне почувствовали себя местными царьками лиги. Очень неприятные ребята 🤮
Весь матч в обороне сидели и скажем прямо -отскочили…Если бы не Акинфеев влетели бы крупно.
Во втором круге думаю что Зенит вас прибьет
+25
-7
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Miron_8383
А падать весь матч от малейшего касания это я так понимаю прогрессивно и по столичному?
Да и после драки кулаками не машут, у Кержакова хватило мозгов выдать нейтральные формулировки про эмоциональный момент, а "неколхозного" Забы ума только на играли лучше, потеряли очки, они нас задирали, плак плак...
Соболев после поражений от Зенита тоже любит про обижающих его бразилах говорить, не туда ты, Антоша, курс взял
+25
-10
+15
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Кирилл
Ответ Antonio Gaudi
Бразильцы конечно не святые, но после того позорной истерики, которую устроили игроки ЦСКА после чистейшего подката Эраковича, я бы на месте Заболотного ничего про колхоз бы не говорил. Роша, который вообще без причины стал хватать Ерохина за горло - это что такое? Нужен был повод сорваться, но не нашлось на кого и пришлось срываться на стоящего рядом человека?
А когда Алип зачем полез к Заболотному и начал его за майку дергать через Кержакова - это другое ?)

Все хороши были в матче и слава богу никто никого не избил )
+27
-16
+11
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Василиус
Постыдился бы после своей лютой симуляции
+13
-3
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amadeus_amadeus
О господи, что он несёт
Сам падает от каждого касания и валяется по полчаса
Болтун деревянный
+13
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+9
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unnamed01
это говорит чудак который взялся за лицо и упал в моменте когда по лицу не попали ногой ?) игра опасная , фол был согласен , но когда он картинно так упал , вот это колхоз
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Давид Agabekyan
То-ли дело Роша. В открытую за горло хватает
+15
-7
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Катя_СПб
"Я вспылил", а они исподтишка.....
+7
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unreality
Ответ Antonio Gaudi
Бразильцы конечно не святые, но после того позорной истерики, которую устроили игроки ЦСКА после чистейшего подката Эраковича, я бы на месте Заболотного ничего про колхоз бы не говорил. Роша, который вообще без причины стал хватать Ерохина за горло - это что такое? Нужен был повод сорваться, но не нашлось на кого и пришлось срываться на стоящего рядом человека?
У них выбора не было. Поняли, что их могут додавить, вот и начали. Считай вместо минимум 6 минут только одну сыграли)
+8
-2
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Gaiar
Ответ Кирилл
Рошу даже не буду пытаться обелить - после матча он сам подошел к Ерохину и покрутил у своего виска, мол «кукухой поехал в моменте». Но вот почему никто ничего не говорит про то, что Барриос и Вендел после забитого гола побежали зачем-то к Мендесу и начали его задирать, а не отмечать гол к своим или в центр поля быстрее мяч установить - это забавно очень )
Вендел побежал успакаивать. Это было видно. Только вот сам Забалотный как себя вел? Чего только стоит симуляция в первом тайме. Истинный колхоз!
+8
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NikoVinkovic
Ответ Кирилл
Рошу даже не буду пытаться обелить - после матча он сам подошел к Ерохину и покрутил у своего виска, мол «кукухой поехал в моменте». Но вот почему никто ничего не говорит про то, что Барриос и Вендел после забитого гола побежали зачем-то к Мендесу и начали его задирать, а не отмечать гол к своим или в центр поля быстрее мяч установить - это забавно очень )
Ну вот кстати да. Несмотря на то, что я болею за Зенит, Барриос заслужил на жёлтую как провокатор, ровно как заслужили по жёлтой те, кто на провокацию купился. Явно подошёл и подколол Мендеса, благо они говорят на одном языке, может быть в других обстоятельствах это и осталось бы незамеченным безобидным подколом, но в такой эмоциональный момент полыхнуло и по сути был задан тон всем этим разборкам в конце игры.
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Leonid73
Да ну! Не надо прибедняться. И сам не промах, и другие - могущие замутить, а Роша, - так вообще знатный провокатор-притвора.
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ИглесиасХулио
А как сам Заболотный держался за лицо, будто ему ударили с вертушки, хотя алип нежно по плечу его задел. Это не колхоз конечно
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Жан Поль Бельманда
Алипа зря придержали, он разнес бы этого мема
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dimon33379
так там полкоманды коней орать стало, что это пеналь,жестикулировать.а там чистейший подкат Эраковича. бразильцы, конечно, вызывающе порой себя ведут. Роша хватать за горло начал. Кукуяну раньше надо было по карточке дать, чтобы парни успокоились. А так ничего страшного, потолкались, эмоции. После игры руки пожали, молодцы.
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Dan Kennedy
Ответ Саша
а когда алипу чуть шею не сломаи это что
Столкновение Алипа и Виллиана это игровой эпизод, случайность. Таких эпизодов в футболе хватает.
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Владислав Булгаков
Ответ Evgeny Trifonov
Не тебе рот открывать, по стопам Соболева и Комличенко идёшь. За симуляцию в первом тайме без экзаменов в ГИТИС можно брать.
Да не симуляция это, стиль игры такой - манекен
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-4
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владимир семенов
Колхоз весь на лице Заболотного 🤸‍♂️
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mynicipal
Ну правильно Заболотному привычнее со стоящими манекенами толкаться
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