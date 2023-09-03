Плющенко заплатил Кондратюку 10 тысяч долларов за проигрыш в пари: «У нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться»
Евгений Плющенко заплатил Марку Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор.
В августе Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл пари на эту денежную сумму.
«Рассчитался с именинником! (изначально Плющенко написал «с изменником» – Sports.ru) Маркуша, с днем рождения! Здоровья и только побед!» – написал Плющенко в инстаграме.
«Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы только что его сейчас пока между собой озвучили, на камеру пока не будем озвучивать. Но мы скоро встретимся, а ты готовься. Тебе хорошего сезона, удачи, ты большой молодец», – сказал Плющенко Кондратюку на видео.
Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию. Сегодня ему исполнилось 20 лет.
Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском
1) заплатил ли Марк налоги с этой суммы?
2) правомерно ли платить в долларах, если в России запрещены расчеты между гражданами РФ в иностранной валюте?
Вместо " блин" другое слово хотелось сказать
Благодаря спору,хороший подарок к ДР)
Похоже Маркушу выпустили на свободу) освободился от оков
Вообще я валяюсь с этого понтореза)) опять столько всего наворотил по глупости, и факт дарения зачем-то обнародовал, и инфошум с "изменником" запустил (!). Вот накой?? Ой недаром говорят - тупой друг опаснее умного врага. Или это опять авторский янкомаркетинг такой?))
Он изменил Плющу, или Саша выперла, тк изменил ей, или сама Саша сбежала, но выперла всё равно...