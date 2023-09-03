Плющенко заплатил Кондратюку 10 тысяч долларов за проигрыш в пари: «У нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться»

Евгений Плющенко заплатил Марку Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор.

В августе Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл пари на эту денежную сумму.

«Рассчитался с именинником! (изначально Плющенко написал «с изменником» – Sports.ru) Маркуша, с днем рождения! Здоровья и только побед!» – написал Плющенко в инстаграме.

«Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы только что его сейчас пока между собой озвучили, на камеру пока не будем озвучивать. Но мы скоро встретимся, а ты готовься. Тебе хорошего сезона, удачи, ты большой молодец», – сказал Плющенко Кондратюку на видео.

Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию. Сегодня ему исполнилось 20 лет.

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