Плющенко заплатил Кондратюку 10 тысяч долларов за проигрыш в пари: «У нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться»

Теги Евгений Плющенко сборная России фото мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Евгений Плющенко заплатил Марку Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор.

В августе Кондратюк исполнил 10 тройных акселей подряд и таким образом выиграл пари на эту денежную сумму.

«Рассчитался с именинником! (изначально Плющенко написал «с изменником» – Sports.ru) Маркуша, с днем рождения! Здоровья и только побед!» – написал Плющенко в инстаграме.

«Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться. Мы только что его сейчас пока между собой озвучили, на камеру пока не будем озвучивать. Но мы скоро встретимся, а ты готовься. Тебе хорошего сезона, удачи, ты большой молодец», – сказал Плющенко Кондратюку на видео.

Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию. Сегодня ему исполнилось 20 лет.

Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском

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123 комментария

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Мурманчанин37
Жду феноменального расследования от принципиальной Лены Родиной:
1) заплатил ли Марк налоги с этой суммы?
2) правомерно ли платить в долларах, если в России запрещены расчеты между гражданами РФ в иностранной валюте?
+65
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+58
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AnnaZ
Кому изменил Маркуша? Ракете?
+39
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Кошка Матраскина
Бли-и-н, бли-и-н! Как это все показушно, даже деньги крупным планом сняли
Вместо " блин" другое слово хотелось сказать
+40
-8
+32
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Alexander2022
У одного из главных "патриотов" подсчёты во вражеской валюте))
+28
-5
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Николай Криницкий
Токсичная семейка совсем берега попутала, одной рукой клянчит и получает у государства многомиллионные гранты, а а другой прос. игрывает тысячи долларов в глупых спорах. Надеюсь, после этого кринжа, они больше ничего не получат.
+20
-4
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S Olga
Ответ AnnaZ
Кому изменил Маркуша? Ракете?
Судя по всему, Плющенко. В последнем шоу он не участвовал.
+16
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Мурманчанин37
Ответ Alexander2022
У одного из главных "патриотов" подсчёты во вражеской валюте))
"Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу" (с)
+15
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Аленка_76
Марка с Днем рождения!
Благодаря спору,хороший подарок к ДР)
+13
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flyhigh
Ответ Кошка Матраскина
Бли-и-н, бли-и-н! Как это все показушно, даже деньги крупным планом сняли Вместо " блин" другое слово хотелось сказать
Вот дааа
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Юра Плисецкий
Марк, не забудь заплатить налоги. Тебя спалили.
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Kontiolahti
Ой Господи какой позор. Марк по-моему закончился и как фигурист, и как человек. Ладно ещё что-то там сделать на спор, в конце концов мотивы могут быть разные. Но эти фото с деньгами, это уже полное рудковсконизирование…
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ретроградный меркурий
Ответ Леди Брэкнелл
Только у нас в стране стыдно быть богатым. Почему он должен стесняться своих денег? Он их не крал.
Поражаюсь вашей наивности. Состояние семьи Рудковских на 80% состоит из денег Батурина. Весь продюсерский бизнес Рудковской, сеть салонов-бутиков - все это построено на деньги Батурина, как и их особняк в Горках. Плющенко, конечно, хорошо зарабатывает, но не настолько, чтобы вести показушный образ жизни олигарха. Кроме того, у него на всю жизнь синдром нищеброда в ДНК, как и у Яны. Они настолько нищие духом, что им нужно компенсировать эту пустоту показушной роскошью. Люди, которые не делают из денег культа, от них не зависят и статусом не кичатся
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Orange carrot
Ответ AnnaZ
Кому изменил Маркуша? Ракете?
Плющ спалил контору?
+10
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Мурманчанин37
Ответ AnnaZ
Кому изменил Маркуша? Ракете?
Говорят, да - но их дело, разберутся
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Леди Брэкнелл
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий удален модератором
Только у нас в стране стыдно быть богатым. Почему он должен стесняться своих денег? Он их не крал.
+17
-9
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nina1212
Ответ N-fox
Пиар, как, говорится, не пахнет. Держался бы Марк на расстоянии от этого семейства. Можно ведь участвовать в шоу Плющенко без такого паханства-панибратства....
вчера выложили афиши АП на осень , Марка нигде нет)
Похоже Маркушу выпустили на свободу) освободился от оков
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N-fox
Пиар, как, говорится, не пахнет. Держался бы Марк на расстоянии от этого семейства. Можно ведь участвовать в шоу Плющенко без такого паханства-панибратства....
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garovatat
Ответ Мурманчанин37
Жду феноменального расследования от принципиальной Лены Родиной: 1) заплатил ли Марк налоги с этой суммы? 2) правомерно ли платить в долларах, если в России запрещены расчеты между гражданами РФ в иностранной валюте?
Оба вопроса очень хороши! У нас ГК не запрещает физлицам дарить деньги друг другу, но одаряемый должен задекларировать и уплатить НДФЛ.
Вообще я валяюсь с этого понтореза)) опять столько всего наворотил по глупости, и факт дарения зачем-то обнародовал, и инфошум с "изменником" запустил (!). Вот накой?? Ой недаром говорят - тупой друг опаснее умного врага. Или это опять авторский янкомаркетинг такой?))
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Alla Belova
Интересно, куда исчез Марк с афиш будущих шоу...
Он изменил Плющу, или Саша выперла, тк изменил ей, или сама Саша сбежала, но выперла всё равно...
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Lapo Elkann
У него культ наличных денег ?
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Orange carrot
Ждите новостей: «Плющенко вывел на чистую воду измену Кондратюка»🤪
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Мурманчанин37
Ответ Anisu
Комментарий удален модератором
Хорошее прозвище)) Надо запомнить
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ВИван
Как раз ко дню рождения! Марку поздравления и пожелания всего наилучшего!
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Леди Брэкнелл
Ответ Katerina Sunny
Судя по комментариям под постом, Плющенко быстро подсуетился.
Автозамена. Сама постоянно попадаю второпях.
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Док Аксель
Зато ЕП не изменяет себе. Всё в том же репертуаре и пиаре...
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