«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 6 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Байер» – 4-й, «Реал» – 10-й, «Сити» – 14-й, «ПСЖ» – 22-й

Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

После завершения 6-го тура общего этапа в таблице лидирует «Ливерпуль », единственный набравший 18 очков из 18 возможных. «Барселона » поднялась на 2-е место, набрав 15 очков. Следом идут «Арсенал», «Байер», «Астон Вилла», «Интер », «Брест» и «Лилль» – у них по 13 очков.

Обновленный рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль»;

2. «Барселона»;

3. «Арсенал »;

4. «Интер»;

5. «Бавария »;

6. «Байер»;

7. «Атлетико»;

8. «Аталанта»;

9. «Боруссия» Дортмунд;

10. «Реал»;

11. «Ювентус»;

12. «Милан»;

13. «Астон Вилла»;

14. «Манчестер Сити»;

15. «Лилль»;

16. «Брест»;

17. «Монако»;

18. «Бенфика»;

19. «Фейеноорд»;

20. «Спортинг»;

21. «Брюгге»;

22. «ПСЖ».