«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 6 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Байер» – 4-й, «Реал» – 10-й, «Сити» – 14-й, «ПСЖ» – 22-й
Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.
После завершения 6-го тура общего этапа в таблице лидирует «Ливерпуль», единственный набравший 18 очков из 18 возможных. «Барселона» поднялась на 2-е место, набрав 15 очков. Следом идут «Арсенал», «Байер», «Астон Вилла», «Интер», «Брест» и «Лилль» – у них по 13 очков.
Обновленный рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:
1. «Ливерпуль»;
2. «Барселона»;
3. «Арсенал»;
4. «Интер»;
5. «Бавария»;
6. «Байер»;
7. «Атлетико»;
8. «Аталанта»;
9. «Боруссия» Дортмунд;
10. «Реал»;
11. «Ювентус»;
12. «Милан»;
13. «Астон Вилла»;
14. «Манчестер Сити»;
15. «Лилль»;
16. «Брест»;
17. «Монако»;
18. «Бенфика»;
19. «Фейеноорд»;
20. «Спортинг»;
21. «Брюгге»;
22. «ПСЖ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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