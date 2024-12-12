У Лофтус-Чика травма бедра, он пропустит минимум 2 недели. У Мораты мышечное повреждение – форвард не сыграет с «Дженоа», но ситуация выглядит позитивнее
Оба игрока «Милана» были вынужденно заменены в 1-м тайме игры с «Црвеной Звездой» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На 28-й минуте вчерашнего матча из-за повреждения поле покинул полузащитник Рубен Лофтус-Чик, спустя минуту замена потребовалась и Альваро Морате.
Сегодня были проведены более тщательные обследования, чтобы установить диагноз и время восстановления футболистов.
Рубен Лофтус-Чик получил травму бедра. На данный момент его состояние весьма критическое, и ожидается, что он будет отсутствовать как минимум пару недель. Кроме того, через 7-10 дней ему будет проведено новое клиническое обследование.
Мората, скорее всего, пропустит матч с «Дженоа», однако его ситуация выглядит более позитивно. Нападающий получил мышечное повреждение, при этом обследование исключило травму приводящих мышц.
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