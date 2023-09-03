Эстония бойкотировала генассамблею Европейской конфедерации волейбола из-за участия России и Беларуси
Эстония бойкотировала генассамблею ЕКВ из-за участия России и Беларуси.
Об этом сообщает эстонский портал ERR.
Ежегодный конгресс Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) проходил 2 сентября в бельгийском Брюсселе, куда были приглашены представители российской и белорусской федераций.
Ранее Эстония уже сообщала о планах не участвовать в генассамблее в случае допуска делегатов из обеих стран. Как отмечает ERR, такое же решение было принято Латвией, Литвой, Украиной и Польшей – их голоса в итоге были переданы другим федерациям.
На данный момент российские и белорусские спортсмены не допускаются к соревнованиям под эгидой ЕКВ.
Там же нет ни одного волейболиста !
Кстати,правительство Эстонии с начала конфликта заняла одну из самых непримеримых позиций в сторону России,надо же себя где-то показать,а вот оказывается,что муж нынешнего премьер-министра Эстонии(и,по сути,она сам во всю делал бизнес в России,не остановился ни на день,зарабатывая колоссальные деньги.
Лицемерие во всей его её красе!