Эстония бойкотировала генассамблею Европейской конфедерации волейбола из-за участия России и Беларуси

Теги ЕКВ Политика CEV Волейбол

Эстония бойкотировала генассамблею ЕКВ из-за участия России и Беларуси.

Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Ежегодный конгресс Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) проходил 2 сентября в бельгийском Брюсселе, куда были приглашены представители российской и белорусской федераций.

Ранее Эстония уже сообщала о планах не участвовать в генассамблее в случае допуска делегатов из обеих стран. Как отмечает ERR, такое же решение было принято Латвией, Литвой, Украиной и Польшей – их голоса в итоге были переданы другим федерациям.

На данный момент российские и белорусские спортсмены не допускаются к соревнованиям под эгидой ЕКВ.

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34 комментария

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Назар Игорь
В любой стране мира есть умные и есть дураки, есть адекватные и есть безбашенные. Однако четыре российских соседа - Польша, Литва, Латвия и Эстония делают всë чтобы убедить в абсолютном отсутствии у них нормальных людей.
+76
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+64
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Russ Ivan
А вот теперь стало страшно, прибалтийский лев приоткрыл свою пасть...
+39
-3
+36
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filippa
Ответ Назар Игорь
В любой стране мира есть умные и есть дураки, есть адекватные и есть безбашенные. Однако четыре российских соседа - Польша, Литва, Латвия и Эстония делают всë чтобы убедить в абсолютном отсутствии у них нормальных людей.
вот для местных это обидно. но как и в россиии от обчных людей мало что зависит. вон эстонский примьер министр по телевизору орет что она против РФ а ее муж торгует с россией. и зарабатал больше 20 млн евро и? она сказала что ей пофигу. это все происки врагов
+32
-3
+29
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Стэн Смит
Их борьба.
+22
-3
+19
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And-Rover
Когда Эстония бойкотирует бизнес с РФ?
+14
0
+14
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Мишаня Кашников
Ответ filippa
вот для местных это обидно. но как и в россиии от обчных людей мало что зависит. вон эстонский примьер министр по телевизору орет что она против РФ а ее муж торгует с россией. и зарабатал больше 20 млн евро и? она сказала что ей пофигу. это все происки врагов
это другое 👌
+8
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вовочка6762
А что Эстония делает в Европейской конфедерации ?
Там же нет ни одного волейболиста !
+11
-4
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ivanzhu90
3 прибалтийских тигра как всегда на страже
+8
-1
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Alexandr Tarakanoff
из-за участия России и Белоруси в ЧЕ 1996 года...
+8
-2
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Andrey Gubskiy
сомневаюсь что кто то бы вообще заметил отсутствие такого воллейбольного гранда,если бы они сами об этом не сообщили
+7
-1
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Can
Ответ Russ Ivan
А вот теперь стало страшно, прибалтийский лев приоткрыл свою пасть...
мяу
+5
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Иосиф Сталин
Игорь Новиков очень гордится решением Эстонии! Гордится самой великой страной после Литвы и Латвии!
+6
-1
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Ruscello
В Эстонии в волейбол играют?
+4
-1
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Nissan 0123
Конфедерация не выдержит такого удара от волейбольной сверхдержавы
+3
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Артур Султанов
Ответ Ruscello
В Эстонии в волейбол играют?
играют ,но медленно
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rdyabin@icloud.com
Ответ Назар Игорь
В любой стране мира есть умные и есть дураки, есть адекватные и есть безбашенные. Однако четыре российских соседа - Польша, Литва, Латвия и Эстония делают всë чтобы убедить в абсолютном отсутствии у них нормальных людей.
Исторические русофобы. Жаль не вывели на 0 их в 45-ом. Был шанс, никто не бы не вступился.
+6
-4
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Анатолий Дмитриевич
я правильно понимаю, что эта генассамблея состоялась месяца три назад?)))
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Артур Султанов
Ответ Стэн Смит
Их борьба.
у верблюда два горба потому что жизнь борьба.вот эстонцы и постоянно борются
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Uriy walmart
Ответ rdyabin@icloud.com
Исторические русофобы. Жаль не вывели на 0 их в 45-ом. Был шанс, никто не бы не вступился.
Как хорошо есть такие как ты антинацисты😁
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Андрей Балабаев
Ответ Uriy walmart
Как хорошо есть такие как ты антинацисты😁
Знаменитая сстонская школа волейбола😂
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Пьяный Ёж
Потеря потерь
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Максон121
Ответ Артур Султанов
играют ,но медленно
Воздушным шариком
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Great Ksan
Европейский гранд волейбола в очередной раз занял принципиальную позицию...
Кстати,правительство Эстонии с начала конфликта заняла одну из самых непримеримых позиций в сторону России,надо же себя где-то показать,а вот оказывается,что муж нынешнего премьер-министра Эстонии(и,по сути,она сам во всю делал бизнес в России,не остановился ни на день,зарабатывая колоссальные деньги.
Лицемерие во всей его её красе!
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brace
Ответ Назар Игорь
В любой стране мира есть умные и есть дураки, есть адекватные и есть безбашенные. Однако четыре российских соседа - Польша, Литва, Латвия и Эстония делают всë чтобы убедить в абсолютном отсутствии у них нормальных людей.
Так людей там действительно уже не осталось, а нормальных тем более.
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Олег Кузнецов
Ответ Russ Ivan
А вот теперь стало страшно, прибалтийский лев приоткрыл свою пасть...
Эстонский гегемон волейбола уничтожает ассамблею своим неучастием.
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