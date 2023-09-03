Эстония бойкотировала генассамблею Европейской конфедерации волейбола из-за участия России и Беларуси

Эстония бойкотировала генассамблею ЕКВ из-за участия России и Беларуси.

Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Ежегодный конгресс Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) проходил 2 сентября в бельгийском Брюсселе, куда были приглашены представители российской и белорусской федераций.

Ранее Эстония уже сообщала о планах не участвовать в генассамблее в случае допуска делегатов из обеих стран. Как отмечает ERR, такое же решение было принято Латвией, Литвой, Украиной и Польшей – их голоса в итоге были переданы другим федерациям.

На данный момент российские и белорусские спортсмены не допускаются к соревнованиям под эгидой ЕКВ.