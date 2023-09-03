Рамос согласовал с «Севильей» краткосрочный контракт и вернется спустя 18 лет после ухода

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо Футбол

Серхио Рамос договорился о переходе в «Севилью».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли устного соглашения и заключат краткосрочный договор. 37-летний футболист отклонит предложения от «Аль-Иттихада» и турецких команд.

Рамос покинул «Севилью», воспитанником которой является, в 2005 году. Он поиграл за «Реал» и «ПСЖ» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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corazón blanco
Прекрасная новость, очень рад, что Серхио закончит свою карьеру в родном клубе.
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Andrey Ashhabadskiy
Не побежал как крыс к арабам, а остался верен футболу. за Севилью ещё больше буду болеть, и в Севилье радость!
+62
-17
+45
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Sergey Troshin
Ответ Alex Legend
Комментарий скрыт
Какая жажда денег? Ушёл бы к саудитам тогда сейчас
+24
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Rus Donskoy
Ретро возвращение!
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Fazy10
хпросто очет не достающий трофей лиги Европы выиграть
+10
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ZZRM
Только вот непонятно какие отношения с президентом будут. Все-таки, в недавнем интервью мог намного корректнее высказаться глава Севильи, а не острить про самолеты
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Vedved
Ответ Джони Две Куртки
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Так об этом прям в новости и написано😅
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BARCA_10
Отличный трансфер для Андалусийцев, но кажется у него натянутые отношения с фанатами, примут ли они его. В любом случае перед ЛЧ отличное усиление
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Дмитрий Крутенко
Так я не понял, кто-то купил Хосе Кастро (президент Севильи) самолет? Или как это Рамос оказался в Севильи???
+3
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Mr@k
Легенда!!
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King_X
Супер!!
Ждем гола в доп тайме в финале ЛЕ😂
+5
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Dikey
Интересно будет снова увидеть его в ла лиге. Удачи ему)
+2
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Dexter Morgan
Удачи Рамосу в Севилье. Легенда футбола.
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Jovana Jovičić
Родной клуб быстро стал родным, когда нет других вариантов. А когда отмечал голы в их ворота, то он был не таким родным.
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Detsch Raumdeuter
Неплохо
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Очевидное невероятное
возвращение блудного попугая кеши)
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AnMe
А со стороны Севильи там все отрицали изначально))) но я Рад за него и его семью. Очень грамотное и комфортное решение!
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Фран
Вернулся домой значит, легенда футбола. Очень неожиданный вариант продолжения его карьеры с точки зрения стороннего наблюдателя. В любом случае, это очень красивый жест.
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cwwbcw9g2m
Я теперь фанат Севильи
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Artuom Batishev
Ответ Дмитрий Крутенко
Так я не понял, кто-то купил Хосе Кастро (президент Севильи) самолет? Или как это Рамос оказался в Севильи???
Сильно снизил запросы по зарплате - вот и оказался. Проблема ведь была именно в непомерных по меркам нынешней Севильи запросов.

На это президент и намекал.
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Kahn01
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Не побежал как крыс к арабам, а остался верен футболу. за Севилью ещё больше буду болеть, и в Севилье радость!
Выбрать высокооплачиваемую работу - это «побежать как крыс»? Понятно
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Dark.Babysitter
Отказался от денег саудитов. Респект и уважуха
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mpFreeman
Я уж было решил, что Хуанде Рамос возвращается).
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Лагер
Поиграл за Реал. ПСЖ не считается, ПСЖ вообще можно не считать в принципе. Мешки
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войд
Жаль не в Реал
В любом случае удачи одному из лучших защитников в истории футбола)
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