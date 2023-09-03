Серхио Рамос договорился о переходе в «Севилью».

По данным инсайдера , стороны достигли устного соглашения и заключат краткосрочный договор. 37-летний футболист отклонит предложения от « » и турецких команд.

покинул «Севилью», воспитанником которой является, в 2005 году. Он поиграл за «Реал» и «ПСЖ» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку