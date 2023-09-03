Рамос согласовал с «Севильей» краткосрочный контракт и вернется спустя 18 лет после ухода
Серхио Рамос договорился о переходе в «Севилью».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли устного соглашения и заключат краткосрочный договор. 37-летний футболист отклонит предложения от «Аль-Иттихада» и турецких команд.
Рамос покинул «Севилью», воспитанником которой является, в 2005 году. Он поиграл за «Реал» и «ПСЖ» и сейчас находится в статусе свободного агента.
Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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Ждем гола в доп тайме в финале ЛЕ😂
На это президент и намекал.
В любом случае удачи одному из лучших защитников в истории футбола)