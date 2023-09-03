Глейзеры снимут «МЮ» с продажи. Они хотят получить 7-10 млрд фунтов за клуб в 2025-м (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Семья Глейзеров близка к тому, чтобы снять «Манчестер Юнайтед» с продажи.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, у которого близкие связи с семьей, клуб снимут с продажи, так как участники торгов не смогли предложить запрашиваемой Глейзерами суммы.

«Глейзеры толстокожие, на них не повлияет негативная реакция фанатов», – сказал источник, имеющий давние тесные связи с семьей.

Глейзеры снова попытаются продать клуб в 2025 году, когда, как они надеются, финансовые факторы смогут привлечь больше участников торгов. Семья рассчитывает на увеличение доходов от ТВ-прав, а также доходов за счет расширения клубного чемпионата мира до 32 команд в 2025 году, и предстоящего ЧМ-2026, который пройдет в США. Ожидается, что предстоящий чемпионат мира усилит интерес американских миллиардеров к футболу.

Глейзеры полагают, что это позволит им продать «Манчестер Юнайтед» за сумму от 7 до 10 млрд фунтов.

Глейзеры поддерживают Эрика тен Хага и надеются, что он сможет выиграть трофеи в течение следующих двух сезонов, что поможет повысить цену клуба в 2025 году.

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38 комментариев

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Армен Онфрой
За 5 никто не покупает, давайте выставим за 7 ребят
+79
-1
+78
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Алекс Мелкумян
Клуб за столько времени не продали + под угрозу поставили текущее ТО
Эталонные дебики и крохоборы
+46
-2
+44
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Ранальду с пивком
Кому-то из претендентов на покупку нужно купить Манчестер оф Юнайтед и нагнуть Глейзеров
там вроде Юнайтед оф Манчестер)
+30
0
+30
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#SharkTeam
Ответ Алекс Мелкумян
Клуб за столько времени не продали + под угрозу поставили текущее ТО Эталонные дебики и крохоборы
"Этот гой таки будет учить нас как делать бизнес" (с)
+15
-3
+12
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Артур Ганненко
Логично, если только 10 Хааг им не поднасрет, провалившись и не попав в лч
+10
-2
+8
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Ранальду с пивком
Кому-то из претендентов на покупку нужно купить Манчестер оф Юнайтед и нагнуть Глейзеров
+10
-3
+7
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кэпко
Я думаю нужно продавать не раньше 2030 года и не дешевле 20мрлд. С лысым шарлатаном возьмут следующие 5 Апл и 3 лч, тем самым увеличив капитализацию.
+5
-1
+4
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_Beast_
Эта клоунада не кончится ..,
Очень хочется чтобы у этих еврейских барыг никто не купил клуб в 2025
+3
-1
+2
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songbilong
Ответ MU4evainmyheart!!!
там вроде Юнайтед оф Манчестер)
из 6 лиги
+1
0
+1
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TravenS
Ответ Алекс Мелкумян
Клуб за столько времени не продали + под угрозу поставили текущее ТО Эталонные дебики и крохоборы
Крохоборы то почему?)
+3
-2
+1
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Dimashay
Да, я сам не в восторге от Глейзеров. Но подумайте, им сам клуб по боку. Он приносит постоянную прибыль, хоть даже и нет результатов особых уже кучу лет. На клуб стабильный спрос, есть шанс, причем немалый, что цена вырастет. Им, как бизнесменам, какой толк продавать его сейчас?
+1
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Богдан Трач
Ответ Dm Kznts
то есть они готовы начать в инфраструктуру клуба вкладывать и профи в менеджемент пригласить? Хочу на это посмотреть. Впрочем это дейли мейл, причём воскресный выпуск.
нет, они просто готовы подождать до 2025
+1
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Filipp Gorski
Да им бы 5 хватило до конца жизни и на следующие десятки поколений
Только клуб уродуют
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Вадим Сидоров
За 2 года стоимость клуба увеличилась с 4,2 до 6 лярда т.е почти в 1,5 раза.
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pit4er
Сейчас всё строится на ожидании что футбольный рынок сильно вырастет после американского ЧМ-26
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songbilong
МЮ скоро исчезнет, если кто нибудь его не спасет
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ArnoNeputevy
Скромность украшает стекольщиков ("Глейзер" - это стекольщик).
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fussballer
Отлично. Как раз успею скопить столько.
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Subarict
Глейзеры глейзерят....вот такие они, пока они рулят, ничего хорошего у МЮ не будет
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avcgloronalduMU
это будет возможно, если мю выиграет трофей или лигу чемпионов, а так, потолок 5 млрд )) но не 7
скорее мю может ещё подешеветь до 3 млрд, будет он 7 в чемпе и в лиге Европы играть
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Ohla
Ниже новость с цитатой Рэтклиффа: "Такие клубы больше не делают - это как искусство, которое становится дороже со временем".
Кажется, этот потенциальный покупатель договорился.
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Dm Kznts
то есть они готовы начать в инфраструктуру клуба вкладывать и профи в менеджемент пригласить?
Хочу на это посмотреть.
Впрочем это дейли мейл, причём воскресный выпуск.
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Reright18
Ответ Артур Ганненко
Логично, если только 10 Хааг им не поднасрет, провалившись и не попав в лч
Специально он этого делать не будет, но
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Ответ Армен Онфрой
За 5 никто не покупает, давайте выставим за 7 ребят
И за 70 через два года
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#SharkTeam
Ответ Армен Онфрой
За 5 никто не покупает, давайте выставим за 7 ребят
Зачем такую корову вообще продавать? покупали вообще за меньше 1. Труфены исправно деньги несут
+4
-4
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