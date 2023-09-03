Семья Глейзеров близка к тому, чтобы снять «Манчестер Юнайтед» с продажи.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, у которого близкие связи с семьей, клуб снимут с продажи, так как участники торгов не смогли предложить запрашиваемой Глейзерами суммы.

«Глейзеры толстокожие, на них не повлияет негативная реакция фанатов», – сказал источник, имеющий давние тесные связи с семьей.

Глейзеры снова попытаются продать клуб в 2025 году, когда, как они надеются, финансовые факторы смогут привлечь больше участников торгов. Семья рассчитывает на увеличение доходов от ТВ-прав, а также доходов за счет расширения клубного чемпионата мира до 32 команд в 2025 году, и предстоящего ЧМ-2026, который пройдет в США. Ожидается, что предстоящий чемпионат мира усилит интерес американских миллиардеров к футболу.

полагают, что это позволит им продать « » за сумму от 7 до 10 млрд фунтов.

Глейзеры поддерживают Эрика тен Хага и надеются, что он сможет выиграть трофеи в течение следующих двух сезонов, что поможет повысить цену клуба в 2025 году.

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