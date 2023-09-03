US Open. 4-й круг. Швентек сыграет с Остапенко, Гауфф – с Возняцки
Ига Швентек поборется с Коко Гауфф в четвертом круге US Open.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 04.00
не допусти побега, крепче держи поводок 💪
🙌да прибудет с тобой (мат😃) фарт 🔮и сила 🙌
Может Остап сделает: Я тебя породил, я тебя и убью)
духовка греется 🔥🔥🔥
не в этот раз 😜