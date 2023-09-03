US Open. 4-й круг. Швентек сыграет с Остапенко, Гауфф – с Возняцки

Теги US Open результаты WTA Каролин Возняцки Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек поборется с Коко Гауфф в четвертом круге US Open.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Каролина Мухова (Чехия) Ван Синюй (Китай)
Дата проведения
3 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
3 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
3 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
4 сентября, 04.00
Онлайн матча

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16 комментариев

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Aryna Lapko
Алена, не подведи,продолжи традицию)
+9
-4
+5
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Sergejs K
Остапенко - Швентек - 3:0 по личным встречам. To be continued! 🎾✌️🇱🇻
+5
-3
+2
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kjma
Да уж, Остап еле доковылял до Швентек
+2
0
+2
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Мирослав Холод
пенко, позволь нам утром насладитья свежеиспечёнными польскими зразами
не допусти побега, крепче держи поводок 💪
🙌да прибудет с тобой (мат😃) фарт 🔮и сила 🙌
+3
-1
+2
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Мирослав Холод
Ответ Eugenie Nation
Игу первый раз на вечер поставили, и сразу на Остапа
ноешь?)
+4
-2
+2
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sedric
Ответ Jefri AG
Последний раз Остапенко обыграла Швентек в Дубае в прошлом году на решающем тай-брейке. И именно после этого поражения началась легендарная победная серия Иги из шести выигранных подряд турниров. А первый раз это было в Бирмингеме в 2019-ом где Остапенко повесила ей баранку, 6:0, 6:2) Но тогда полька ещё была никем, в том году ей даже Вихлянцева баранку вешала (хоть какой-то повод для гордости). Не думаю что личка тут так уж показательна как например с Рыбакиной. Если Остап будет так же косячить как в предыдущих матчах (а она будет), то Ига закроет без особых проблем.
"И именно после этого поражения началась легендарная победная серия Иги из шести выигранных подряд турниров."
Может Остап сделает: Я тебя породил, я тебя и убью)
+2
0
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Лысый из Реала
За Пенко
+4
-3
+1
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Владимир Бредихин
радоваться надо как всех за человека посчитали а не за робота,хоть в одной игре,попотеет
+2
-1
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Мирослав Холод
Ответ Jefri AG
Последний раз Остапенко обыграла Швентек в Дубае в прошлом году на решающем тай-брейке. И именно после этого поражения началась легендарная победная серия Иги из шести выигранных подряд турниров. А первый раз это было в Бирмингеме в 2019-ом где Остапенко повесила ей баранку, 6:0, 6:2) Но тогда полька ещё была никем, в том году ей даже Вихлянцева баранку вешала (хоть какой-то повод для гордости). Не думаю что личка тут так уж показательна как например с Рыбакиной. Если Остап будет так же косячить как в предыдущих матчах (а она будет), то Ига закроет без особых проблем.
радует эгспердное мнение, значит шансов много 😎
духовка греется 🔥🔥🔥
+1
0
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Eugenie Nation
Игу первый раз на вечер поставили, и сразу на Остапа
+3
-3
0
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Комиссар Жабер
Ждем сегодня выпечки и прожарки от Остапенко
+3
-3
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Мирослав Холод
Ответ Stas Salesov
Молимся за Шпунтика. Алена, пропусти..
https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/189/1897128/large.jpg
не в этот раз 😜
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