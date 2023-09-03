МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Лос-Анджелеса»

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Лос-Анджелесом» на выезде в МЛС.

Клуб из в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 22 очка после 24 матчей. Действующий чемпион « » идет 3-м в Западной конференции с 40 очками после 25 игр.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

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