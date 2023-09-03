МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Лос-Анджелеса»

Теги МЛС Лионель Месси результаты Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Лос-Анджелесом» на выезде в МЛС.

Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 22 очка после 24 матчей. Действующий чемпион «Лос-Анджелес» идет 3-м в Западной конференции с 40 очками после 25 игр.

Лос-Анджелес – Интер Майами
Дата проведения
4 сентября, 05.00, «Banc of California Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Ответ Мақсат Алдаш
Там два лос анжелеса, надо писать польное название
Там два второй Лос Анджелес Гелекси а это просто Лос Анджелес это как ф.к.Москва и Спартак Москва
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Лео Кинг сильнейший игрок в истории футбола:)) Можете плакать и рыдать, но 18.12.22 навсегда:))

Самый результативный игрок в истории ЧМ по гол + пас✅

ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅

6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎

4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎

Самый титулованный игрок в истории футбола✅

Величайший🇦🇷🥇😎

роналду 🥴🥴🥴

0 лучший игрок на турнире ⛔
0 МВП финальных матчей сборной⛔
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых в ПО ЧМ⛔
0 медалей на ЧМ⛔
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Воронец
Ответ Блуждающий странник
Он же в сборную вроде уехал. Зря ветку создали
Первый матч сборной 8 .09......успеет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Loli Pop
Вот и посмотрим на игру Месси против одного из топ клубов МЛС
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
повезло Кофрие в последнем матче в Париже, что тогда у Месси ещё не было телохранителя, постоянно следующего за последним
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мақсат Алдаш
Там два лос анжелеса, надо писать польное название
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Леброн выйдет за LA?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tazemyrat Tolayew
Удачи Королю футбола Лео Месси 👑 и чтобы без травмы, скоро игры сборных, Величайший футболист всех времен Лео Месси нужен будет как воздух сб. Аргентины! 🏆🥇🇦🇷
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Он же в сборную вроде уехал. Зря ветку создали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Сегодня есть вероятность проигрыша. Ибо следующий матч со сборной. А эта команда сильная, выйти в плей-офф уже тяжело будет, календарь тяжелый. До этого команды были из верхушки таблицы, отдыха прям такого нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
А вот это уже интрига,чемп против андердога.
Лёню и банду ждёт крепкая проверка,удачи Тато Мартино
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ Loli Pop
Вот и посмотрим на игру Месси против одного из топ клубов МЛС
До этого было несколько игр против топов. Одна ничья и несколько побед. Но сегодня да, могут продуть. Уж долго везет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жан Жай
Ответ che kaif
Там два второй Лос Анджелес Гелекси а это просто Лос Анджелес это как ф.к.Москва и Спартак Москва
или Милан Интер Милан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milya ololo
Ответ rigobersong
Лео Кинг сильнейший игрок в истории футбола:)) Можете плакать и рыдать, но 18.12.22 навсегда:)) Самый результативный игрок в истории ЧМ по гол + пас✅ ЧМ 2014 - МВП Турнира✅ Финалиссима - МВП Турнира✅ МЧМ - МВП Турнира✅ КА 2015 - МВП Турнира✅ КА 2021 - МВП Турнира✅ ЧМ 2022 - МВП Турнира✅ МЧМ - Лучший игрок Финала ✅ Финалиссима - Лучший игрок Финала✅ КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅ ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅ 6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎 4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎 Самый титулованный игрок в истории футбола✅ Величайший🇦🇷🥇😎 роналду 🥴🥴🥴 0 лучший игрок на турнире ⛔ 0 МВП финальных матчей сборной⛔ 0 голов в ПО ЧМ⛔ 0 голевых в ПО ЧМ⛔ 0 медалей на ЧМ⛔
А из скольки матчей состоит Финналисима эта ваша)))
там судя по вашему тексту Пеонельти и MVP турнира, и MVP матча аж. расскажите пожалуйста, оч интересно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий