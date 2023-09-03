МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Лос-Анджелеса»
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Лос-Анджелесом» на выезде в МЛС.
Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 22 очка после 24 матчей. Действующий чемпион «Лос-Анджелес» идет 3-м в Западной конференции с 40 очками после 25 игр.
- Дата проведения
- 4 сентября, 05.00, «Banc of California Stadium»
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Самый результативный игрок в истории ЧМ по гол + пас✅
ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅
6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎
4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎
Самый титулованный игрок в истории футбола✅
Величайший🇦🇷🥇😎
роналду 🥴🥴🥴
0 лучший игрок на турнире ⛔
0 МВП финальных матчей сборной⛔
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых в ПО ЧМ⛔
0 медалей на ЧМ⛔
Лёню и банду ждёт крепкая проверка,удачи Тато Мартино
там судя по вашему тексту Пеонельти и MVP турнира, и MVP матча аж. расскажите пожалуйста, оч интересно!