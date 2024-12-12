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Сычев об интервью Дзюбы: «Артем у нас главный правдоруб – его выбор, но я его не разделяю. Мы едим один футбольный хлеб, неправильно все выносить в публичное пространство»

Дмитрий Сычев высказался об интервью Артема Дзюбы.

– Как в целом отнеслись к резонансному интервью Дзюбы? И есть ли какая-то грань, которую публично нельзя переходить?

– Субъективный момент. Не очень хотел комментировать эту тему, но…Если по этическим соображениям говорить такие вещи для Дзюбы – это нормально, то для меня это не так.

Считаю такие высказывания перебором. Это за гранью. Мы все-таки все едим один футбольный хлеб. Можно, безусловно, какие-то вещи обсуждать между собой, даже по-мужски, на повышенных тонах. Однако переводить это все в публичное пространство неправильно.

– Ну, он говорил, что между собой все, а я вот вышел и правду рассказал.

– Ну, он у нас главный правдоруб. Его личный выбор. Но я его не разделяю, – сказал бывший игрок сборной России.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Российская газета»
logoАртем Дзюба
logoДмитрий Сычев
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
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