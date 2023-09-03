Купленный за 100+5 млн фунтов Райс на 96-й забил победный мяч в игре с «МЮ». Это первый гол хавбека за «Арсенал»
Деклан Райс принес «Арсеналу» победу в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
На 6-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник, получив мяч после навеса с углового, точно пробил в ближний угол ворот соперника.
Это первый гол англичанина после трансфера из «Вест Хэма» в «Арсенал» за рекордные для «канониров» 100+5 млн фунтов.
Подробно со статистикой Райса можно ознакомиться здесь.
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