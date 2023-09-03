Купленный за 100+5 млн фунтов Райс на 96-й забил победный мяч в игре с «МЮ». Это первый гол хавбека за «Арсенал»

Деклан Райс принес «Арсеналу» победу в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник, получив мяч после навеса с углового, точно пробил в ближний угол ворот соперника.

Это первый гол англичанина после трансфера из «Вест Хэма» в « » за рекордные для «канониров» 100+5 млн фунтов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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