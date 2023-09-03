Купленный за 100+5 млн фунтов Райс на 96-й забил победный мяч в игре с «МЮ». Это первый гол хавбека за «Арсенал»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Деклан Райс принес «Арсеналу» победу в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник, получив мяч после навеса с углового, точно пробил в ближний угол ворот соперника.

Это первый гол англичанина после трансфера из «Вест Хэма» в «Арсенал» за рекордные для «канониров» 100+5 млн фунтов.

Подробно со статистикой Райса можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimashay
Ответ rigobersong
Счет 1-1, выпускаем Магвайера и Эванса:)) 7хаг просто гений!:)💪
Сломался Мартинез, линделеф наелся. У тебя все нормально с головой? Ему кого, вратаря вместо центральных защитников выпускать? Всех, кого можно в атаку, он выпустил, алло
+92
-9
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Kobayashi
А где крутой футбол от Тен Хага?
+82
-3
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Счет 1-1, выпускаем Магвайера и Эванса:)) 7хаг просто гений!:)💪
+89
-51
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кэпко
Ответ Mr. Kobayashi
А где крутой футбол от Тен Хага?
со времён Мавра ничего не изменилось, что рыбак в автобус на контрах играл, что этот гений с "современным" футболом. Такое ощущение, что при входе на Олд Траффорд всем физрукам выдают определенные конспекты. Или место проклятое...
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Dimashay
Окей, ван бисака наелся за весь матч, с Эвансом боролся Жезус, почему Мага, гребанный Мага, просто стоял и смотрел, как огромный, неповоротливый Райс принимает мяч, разворачивается и бьет?
ооооо, старын песни о главном😁 У них снова Мага виноват. Эванс был ближе к Райсу, он и должен был его держать.
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Алешин
Браво, Тен Хаг! 👏 👏 👏
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aibek Mak
В целом Арсенал выиграл по делу хотя гол был довольно курьезным. Деклан хорош
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimashay
Окей, ван бисака наелся за весь матч, с Эвансом боролся Жезус, почему Мага, гребанный Мага, просто стоял и смотрел, как огромный, неповоротливый Райс принимает мяч, разворачивается и бьет?
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sbtqg59825
Ответ Mr. Kobayashi
А где крутой футбол от Тен Хага?
Остался в Амстердаме
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ United_LP
Кого держал Магваер???
Нас за дураков
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злой Руся
Это при том что Арсенал играл вдесятером до 78 минуты))
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ Aibek Mak
В целом Арсенал выиграл по делу хотя гол был довольно курьезным. Деклан хорош
А третий?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сади Самедов
Райс сиял от счастья, такие эмоции сразу испытал в дерби
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Роналду виноват потому что не прессинговал.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Ответ Mykytka
А третий?
А третий Магваер и Эванс
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Кажется, уже 3й раз МЮ проигрывает именно в конце матча с Арсеналом
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimashay
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Что ты несешь… Уму непостижимо. Как можно связать замену защитника на защитника, за которую ты обвиняешь тренера с вообще другим, уже ушедшим игроком? Шок просто. Ты на ГСЧ свои комментарии выбиваешь?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тоби Сайлоф
Конечно характера от слова совсем нет у нынешнего МЮ
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nake090
Лучшая сделка Арсенала в этом сезоне!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barkamol Abdullaev
Ответ leon01
Пирс Морган вам слово)
Ну на счёт 7хага он был прав. Строил из себя черт знает кого, как будто несколько у него ЛЧ и несколько
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Артета со штабом там наверное в шоке были от приколов лысого шарлатана, такое даже ChatGPT не смог бы спрогнозировать!:))
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гари Невилл
Арсенал с Победой!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Кто кто, а ты со своим Роналду всех бесишь
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shokhagunner
райс перекрывает трансфер за себя и того парня ...хаверца
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Esu
Хороший матч был
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий