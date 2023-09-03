Фанаты ЦСКА освистали Марио перед матчем с «Зенитом». Экс-защитнику армейцев гудят при каждом касании мяча

Фанаты ЦСКА освистали Марио Фернандеса, перешедшего в «Зенит».

Перед матчем команд в рамках 7-го тура Мир болельщики армейцев громко засвистели, когда на « » произнесли имя бывшего игрока ЦСКА, перешедшего в « ».

Кроме того, фанаты гудят игроку, когда он касается мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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