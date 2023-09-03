Фанаты ЦСКА освистали Марио перед матчем с «Зенитом». Экс-защитнику армейцев гудят при каждом касании мяча
Фанаты ЦСКА освистали Марио Фернандеса, перешедшего в «Зенит».
Перед матчем команд в рамках 7-го тура Мир РПЛ болельщики армейцев громко засвистели, когда на «ВЭБ Арена» произнесли имя бывшего игрока ЦСКА, перешедшего в «Зенит».
Кроме того, фанаты гудят игроку, когда он касается мяча.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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