Фанаты ЦСКА освистали Марио перед матчем с «Зенитом». Экс-защитнику армейцев гудят при каждом касании мяча

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена Марио Фернандес Футбол

Фанаты ЦСКА освистали Марио Фернандеса, перешедшего в «Зенит».

Перед матчем команд в рамках 7-го тура Мир РПЛ болельщики армейцев громко засвистели, когда на «ВЭБ Арена» произнесли имя бывшего игрока ЦСКА, перешедшего в «Зенит».

Кроме того, фанаты гудят игроку, когда он касается мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА убрал портрет Марио из подтрибунки. До этого фанаты просили удалить граффити

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67 комментариев

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Roman Araslanov
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Кирилл
Ответ alexey102rus
Данную акцию должны поддержать и остальные клубы
Другие клубы тут вообще не при чем: это взаимоотношения только между ЦСКА, болельщиками команды и Марио.
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БолельщикСоСтажем
Если бы не фан-ай-ди, то его бы и закидали бы ещё
+72
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Старый дед-пердун
Всё справедливо, ибо нехрен было заявлять о том, что ты будешь выступать только за один клуб в РПЛ и в никакой другой клуб не пойдёшь, особенно в Зенит
+38
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All These Things I Hate
кто бы сомневался
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Mixos Demid
БаблоМарио
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Aleksey Yashin
Марио очень набожный человек, так вот ему библейская цитата:
"...ты сам себе собираешь гнев на день гнева и
откровения праведного суда от Бога,
который воздаст каждому по делам его"
+22
-5
+17
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Manowar7
Ответ Сикарио
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Не все измеряется деньгами.
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Manowar7
И правильно делают!
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Тиджани Бабангида
Не смею их осуждать
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alexey102rus
Ответ Кирилл
Другие клубы тут вообще не при чем: это взаимоотношения только между ЦСКА, болельщиками команды и Марио.
Нелюбовь к таким мягко говоря непорядочным не зависит от клубных предпочтений. Если это конечно не фанаты зенита, эти любое могут оправдать
+25
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Александр Елисов
заслужил продажный
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Metalloid
Естественно, так будет всегда теперь, полностью заслужил!
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Влад161
Ответ Саша Пушкин
Подождите, он сегодня если забьет, то еще и праздновать будет.
и эмблему поцелует, и после матча признается, что всегда мечтал играть за фк газпром.
+11
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Саша Пушкин
Ответ Roman Araslanov
Заслуженно
Подождите, он сегодня если забьет, то еще и праздновать будет.
+9
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Фут.Боль
Ответ Один живой
Комментарий удален модератором
А должны были ему хлопать?
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Тимур Незаметдинов
Ответ sundance
Все забыли, сколько в свое время Марио отдал сил коням?
Если парень поможет бабушке перейти дорогу, а потом даст пинка это норм?)
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Neromog
Ответ БолельщикСоСтажем
Если бы не фан-ай-ди, то его бы и закидали бы ещё
Вы же сами сейчас оправдываете систему Fan ID. Получается, что она справилась с задачей устранения беспорядков?
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serginn
Марио настроен на гол, лезет в каждый момент.
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9черное
Ответ БолельщикСоСтажем
Если бы не фан-ай-ди, то его бы и закидали бы ещё
Молотовыми
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Тимур Таубаев
Ответ Злобный Конь
Караваев,кстати,тоже бывший ЦСКА
Да , бесспорно , но он ушел как раз таки из-за Марио , Слуцкий тогда его не ставил почти вообще , поэтому его приход в зенит , это другое. ( фан ЦСКА)
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gnry8h7pz4
Надо потому-то думать что говорить на камеру о том клубе, в котором провёл 10 лет
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Tintobrass
Зениту уже не первый раз сложно с ЦСКА Федотова . Они хорошо настраиваются . Сзади прям все четенько . Да и первыми забили . Прям так по игре если наши дожмут то 1:1, если нет , то 2:0 ЦСКА . Год назад дома Мантуан джокернул. Сегодня если и будет джокер , то Сергеев в своем стиле с пятачка. Как-то так)
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Усатый КозлоБык ©
Прессуют рябоконя
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ОЛЛС1911
Ответ Старый дед-пердун
Всё справедливо, ибо нехрен было заявлять о том, что ты будешь выступать только за один клуб в РПЛ и в никакой другой клуб не пойдёшь, особенно в Зенит
ещё вспомнилось, как он себе в заслугу ставил что отказался от будущей зарплаты при расторжении контракта)) он вообще летящий, фляга свистит
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