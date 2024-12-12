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  • Каррагер о Гвардиоле: «У «Сити» серьезный кризис – величайший тренер еще не проходил это. Другие смотрят с кривой усмешкой и думают: «Наконец-то Пеп переживает то же, что и все мы»
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Каррагер о Гвардиоле: «У «Сити» серьезный кризис – величайший тренер еще не проходил это. Другие смотрят с кривой усмешкой и думают: «Наконец-то Пеп переживает то же, что и все мы»

Джейми Каррагер заявил, что у Пепа Гвардиолы нет опыта в кризисных ситуациях.

Вчера «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов. «Горожане» одержали лишь одну победу в 10 последних матчах.

«Он думает: «Зачем я подписал этот контракт?» Невозможно поверить в то, что происходит. Это серьезный кризис. У величайшего тренера, возможно, самого успешного во все времена, сейчас нет ответов на все вопросы. У него их просто нет.

Он пробовал разное – разные системы, игроков на разных позициях, – и такой великий тренер, как он, действительно страдает, ему это тяжело дается. Он никогда раньше не проходил через это, поэтому в подобной ситуации у него нет опыта. Ему не на что опереться и по-настоящему оглянуться, потому что он был столь успешен раньше. Это действительно открывает глаза.

Наверное, многие тренеры по всему миру смотрят на Пепа с кривой усмешкой. Они не получают удовольствия от того, через что он проходит, а просто думают: «Наконец-то Пеп Гвардиола переживает то, что проходили все мы на определенном этапе карьеры», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире CBS.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoПеп Гвардиола
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logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжейми Каррагер
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