«Краснодар» оторвался от «Зенита» на 3 очка после 7-го тура РПЛ, от ЦСКА – на 6, от «Спартака» – на 7
«Краснодар» увеличил отрыв от преследователей по итогам 7-го тура Мир РПЛ.
Команда Владимира Ивича вчера обыграла «Спартак» (2:0), в то время как отстававшие от нее на 1 очко «Зенит» и «Урал» победить не смогли.
На данный момент у «Краснодара» 17 баллов. «Зенит» и «Крылья Советов» набрали по 14 очков, догнать их имеет возможность «Динамо» (11 очков). Также в пятерку входят «Урал» (13) и «Локомотив» (12).
ЦСКА с 11 очками занимает 7-ю строчку, «Спартак» с 10 баллами идет 9-м.
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У Спартака оторвалось очко, пока они пытались навязать борьбу Зениту.
У быков подобрался прекрасный коллективчик с вроде бы тактически грамотным тренером
Может чем чёрт не шутит и новый Лестер появится?
PS Десятое как то привычнее что ли...)