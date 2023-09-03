«Краснодар» оторвался от «Зенита» на 3 очка после 7-го тура РПЛ, от ЦСКА – на 6, от «Спартака» – на 7

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» увеличил отрыв от преследователей по итогам 7-го тура Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича вчера обыграла «Спартак» (2:0), в то время как отстававшие от нее на 1 очко «Зенит» и «Урал» победить не смогли.

На данный момент у «Краснодара» 17 баллов. «Зенит» и «Крылья Советов» набрали по 14 очков, догнать их имеет возможность «Динамо» (11 очков). Также в пятерку входят «Урал» (13) и «Локомотив» (12).

ЦСКА с 11 очками занимает 7-ю строчку, «Спартак» с 10 баллами идет 9-м.

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100 комментариев

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Дурачок
Зачем в новости отдельно упомянули какой-то клуб из середины таблицы, отстающий от лидера на 7 очков?
+176
-22
+154
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Фарид Харисов
Краснодар оторвался на 3 очка от Зенита.
У Спартака оторвалось очко, пока они пытались навязать борьбу Зениту.
+109
-10
+99
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Давид Agabekyan
Ответ Artem Piatkov
Хоть какое-то разнообразие У быков подобрался прекрасный коллективчик с вроде бы тактически грамотным тренером Может чем чёрт не шутит и новый Лестер появится?
Сравнить Краснодар и Лестер это сильно. Если бы Урал оторвался на 3 очка, тогда можно такую аналогию а Краснодар давно топ клуб
+84
0
+84
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Artem Piatkov
Хоть какое-то разнообразие
У быков подобрался прекрасный коллективчик с вроде бы тактически грамотным тренером

Может чем чёрт не шутит и новый Лестер появится?
+52
-13
+39
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unreality
Главное чтобы в топ-3 московских не осталось, будет отлично )
+37
-12
+25
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Мукунку хороший
Ответ Дурачок
Зачем в новости отдельно упомянули какой-то клуб из середины таблицы, отстающий от лидера на 7 очков?
Для тебя специально.. Ник у тебя соответствующий)
+51
-27
+24
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Евгений Кузнецов
надеюсь, "Краснодар" станет чемпионом - Галицкий заслужил!
+28
-8
+20
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Такие дела
Ответ Artem Piatkov
Хоть какое-то разнообразие У быков подобрался прекрасный коллективчик с вроде бы тактически грамотным тренером Может чем чёрт не шутит и новый Лестер появится?
Я бы сказал Наплли
+23
-3
+20
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Фёдор Кузнецов
Очередной матч где продемонстрировали админресурс Зенита в моменте с Круговым
+27
-9
+18
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Фёдор Кузнецов
Подкат Эраковича в концовке нужно показывать на курсах "как играть в защите"
+15
-1
+14
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Товарищ Наркотик
Ответ Artem Piatkov
Хоть какое-то разнообразие У быков подобрался прекрасный коллективчик с вроде бы тактически грамотным тренером Может чем чёрт не шутит и новый Лестер появится?
Краснодар уже около 10 лет стабильный топ-5 чемпионата
+13
0
+13
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Вова Пупкин
Эту статью писал ярый фанат Спартака?! Краснодар оторвался на очки от Зенита, ЦСКА и Спартака! От середняка Спартака, который аж на 10 месте! Ни слова о Пари, об Ахмате, которые расположились выше КБ-отстоя. Главное указать про этот грёбаный Спартак! Чтобы люди про него не забыли. Написали бы тогда насколько Краснодар от Балтики и Факела оторвался. Гулять, так гулять.😂😂😂
+15
-3
+12
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Фёдор Кузнецов
Ответ Константин Бычков
Почему Зенит 2?у Крыльев по больше забитых голов
Разница забитых и пропущенных
+12
0
+12
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Overkiller
"Спартак идёт девятым" а в таблице - десятым. Определитесь уже.

PS Десятое как то привычнее что ли...)
+12
-1
+11
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Борис Энгельгардт
Ответ Bernie
Спартак то здесь к чему? Кто то ещё видит его среди претендентов на первое Место по итогам ?
если бы Спартак был на 14 месте, на картинке было бы 14 команд)
+9
0
+9
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Adjusted
Ответ Иван Алейников
От его здоровья зависит все
От количества набранных очков по результатам 30-го тура зависит всё.
+7
0
+7
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lanskoy
Зачем в заголовке упомянут клуп с 10 места?
+10
-4
+6
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Bernie
Спартак то здесь к чему? Кто то ещё видит его среди претендентов на первое Место по итогам ?
+7
-1
+6
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Kodoto
Ответ Фёдор Кузнецов
Очередной матч где продемонстрировали админресурс Зенита в моменте с Круговым
Там где он начал терять равновесие еще до встречи с защитником?
+10
-5
+5
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Adjusted
Ответ Rivine
гиги что?
за шаги!
+5
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Олег Сагайдачный
Болелы мослиги топят за Краснодар. 4 своих клуба не вывозят конкуренции с Зенитом.
+6
-2
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_SIGNAL _
Буду рад если чемпионство возьмёт Краснодар
+6
-2
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Metaphrast
В перечислении ни Урала, ни Крыльев. Зато есть кто то из района 10 места. Это важно))
+6
-2
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leppyanen
Был бы Спартак на 13 месте, сделали бы скрин до 13 места? 😂
+4
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Denis Belosludtsev
Ответ Такие дела
Краснодар в состоянии. И это уже было не раз
не раз? за всю историю противостояния Зенита и Краснодара, они забивали максимум 2 мяча за матч🤣
+3
0
+3
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