«Краснодар» оторвался от «Зенита» на 3 очка после 7-го тура РПЛ, от ЦСКА – на 6, от «Спартака» – на 7

«Краснодар» увеличил отрыв от преследователей по итогам 7-го тура Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича вчера обыграла «Спартак» (2:0), в то время как отстававшие от нее на 1 очко « » и «Урал» победить не смогли.

На данный момент у « » 17 баллов. «Зенит» и « » набрали по 14 очков, догнать их имеет возможность « » (11 очков). Также в пятерку входят «Урал» (13) и «Локомотив» (12).

с 11 очками занимает 7-ю строчку, «Спартак» с 10 баллами идет 9-м.

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