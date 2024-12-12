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ЦСКА интересен 31-летний форвард «Ривер Плейт» Борха (Пипе Сьерра)

ЦСКА интересуется нападающим «Ривер Плейт» Мигелем Борхой.

Как сообщает журналист Пипе Сьерра, московский клуб проявляет предметный интерес к 31-летнему колумбийскому футболисту.

ЦСКА ведет переговоры о трансфере Борхи уже этой зимой.

Мигель забил 54 гола в 109 матчах за «Ривер Плейт». В 30 играх за сборную Колумбии он забил 9 голов.

Подробная статистика футболиста, которому в конце января исполнится 32 года, доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Пипе Сьерры
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