ЦСКА интересен 31-летний форвард «Ривер Плейт» Борха (Пипе Сьерра)
ЦСКА интересуется нападающим «Ривер Плейт» Мигелем Борхой.
Как сообщает журналист Пипе Сьерра, московский клуб проявляет предметный интерес к 31-летнему колумбийскому футболисту.
ЦСКА ведет переговоры о трансфере Борхи уже этой зимой.
Мигель забил 54 гола в 109 матчах за «Ривер Плейт». В 30 играх за сборную Колумбии он забил 9 голов.
Подробная статистика футболиста, которому в конце января исполнится 32 года, доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Пипе Сьерры
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем