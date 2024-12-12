«У «Краснодара» говорить про судейство есть основания. Чувствуются двойные стандарты». Бышовец об РПЛ
«Я думаю, что основания у «Краснодара» говорить про судейство есть. Чувствуются двойные стандарты.
К примеру, матч «Краснодара» и «Локомотива», моменты Кевина Ленини и Баринова. В одном и другом случае была грубая игра, в одном случае была желтая карточка, во втором нет. Это как основание.
В целом о судействе можно говорить, если мы хотим найти худшего игрока, не очень оправдавшего ожидания. Я думаю, что сегодня у нас такая кандидатура есть, и она уже продолжительное время вызывает удивление, а мы не можем с этим справиться.
Худшими у нас, к сожалению, на футбольном поле являются судьи. В первую очередь именно арбитры должны служить зрелищу, но они не оправдывают уровень профессионализма и, думаю, в какой-то степени даже вызывают определенное подозрение», – сказал бывший тренер сборной России Бышовец.
Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»
«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона
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