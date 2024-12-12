«У «Краснодара» говорить про судейство есть основания. Чувствуются двойные стандарты». Бышовец об РПЛ

Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» вправе сетовать на судейство.

«Я думаю, что основания у «Краснодара» говорить про судейство есть. Чувствуются двойные стандарты.

К примеру, матч «Краснодара » и «Локомотива », моменты Кевина Ленини и Баринова . В одном и другом случае была грубая игра, в одном случае была желтая карточка, во втором нет. Это как основание.

В целом о судействе можно говорить, если мы хотим найти худшего игрока, не очень оправдавшего ожидания. Я думаю, что сегодня у нас такая кандидатура есть, и она уже продолжительное время вызывает удивление, а мы не можем с этим справиться.

Худшими у нас, к сожалению, на футбольном поле являются судьи. В первую очередь именно арбитры должны служить зрелищу, но они не оправдывают уровень профессионализма и, думаю, в какой-то степени даже вызывают определенное подозрение», – сказал бывший тренер сборной России Бышовец.

Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»

«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона