  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У «Краснодара» говорить про судейство есть основания. Чувствуются двойные стандарты». Бышовец об РПЛ
10

«У «Краснодара» говорить про судейство есть основания. Чувствуются двойные стандарты». Бышовец об РПЛ

Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» вправе сетовать на судейство.

«Я думаю, что основания у «Краснодара» говорить про судейство есть. Чувствуются двойные стандарты.

К примеру, матч «Краснодара» и «Локомотива», моменты Кевина Ленини и Баринова. В одном и другом случае была грубая игра, в одном случае была желтая карточка, во втором нет. Это как основание.

В целом о судействе можно говорить, если мы хотим найти худшего игрока, не очень оправдавшего ожидания. Я думаю, что сегодня у нас такая кандидатура есть, и она уже продолжительное время вызывает удивление, а мы не можем с этим справиться.

Худшими у нас, к сожалению, на футбольном поле являются судьи. В первую очередь именно арбитры должны служить зрелищу, но они не оправдывают уровень профессионализма и, думаю, в какой-то степени даже вызывают определенное подозрение», – сказал бывший тренер сборной России Бышовец.

Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»

«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoсудьи
logoКраснодар
logoАнатолий Бышовец
logoСоветский спорт
logoКевин Ленини
logoЛокомотив
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК дисквалифицировал Мусаева на 2 матча РПЛ (один – условно) за мат в адрес помощника судьи в матче с «Локо»
13сегодня, 12:02
«Краснодар» много внимания обращает на судей, много фолит. Раньше у полузащитников были развязаны руки, сейчас они зависимы от Кордобы». Ещенко о недостатках команды
2вчера, 18:12
«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона
78вчера, 11:59
Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»
98вчера, 08:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Клаудиньо: «Мечтаю сыграть за «Сантос», хочу помочь клубу, как он мне когда-то. Я счастлив в «Зените» – если что-то произойдет, пусть это будет во благо мне клубу»
3 минуты назад
Сака, Гризманн, Рюдигер, Олисе, Робертсон – в команде 6-го тура Лиги чемпионов
5 минут назад
Вспомните, в какой форме играл «Ювентус» с Дель Пьеро и Зиданом?
19 минут назадСпецпроект
Роберто Карлос про «Галактикос»: «Нас везде встречали как рок-звезд. Я играл через боль – в «Реале» нельзя сдаваться, говорить «нет»
724 минуты назад
Дини о Рэшфорде: «Ребенок. В 27 лет должен быть на пике возможностей, но кто он и что отстаивает? Пожалеет, что не выжал из этого максимум, когда закончит с футболом»
628 минут назад
Экс-директор «Барсы» о каталонцах и «Реале» в ЛЧ: «Пресса четыре дня трубит о том, как хороша команда с 20-го места и как плоха со 2-го 🤭»
5344 минуты назад
Гаджиев о Федорищеве: «Не зная броду, полез в воду. Поддерживаю РФС и РПЛ – если говорите про взятки, то скажите, кто, где и когда. Надо довести дело до конца»
557 минут назад
ЦСКА намерен купить Лончара из «Акрона». Николич лично заинтересован в подписании хавбека, в сделку могут включить Бистровича («РБ Спорт»)
13сегодня, 16:19
«Зенит» зимой хочет арендовать правого защитника с правом выкупа. Хлусевич – не основная опция клуба («Чемпионат»)
17сегодня, 15:43
ЦСКА интересен 31-летний форвард «Ривер Плейт» Борха (Пипе Сьерра)
39сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Колыванов об интересе «Сити» к Батракову: «Звездочка наша – по таланту не уступает величайшим футболистам. Достоин продолжить карьеру на самом высоком уровне»
3 минуты назад
Агуэро о Месси на КЧМ: «Захочет выложиться по полной, он не любит проигрывать. Соперникам нужна осторожность – лучший игрок в мире способен наказать, даже если до конца матча минута»
516 минут назад
«За что Ротенберг берется – результат очень положительный. Образованный человек, мало у нас таких руководителей». Селюк про тренерскую лицензию Бориса
320 минут назад
«Футбол – спорт номер один в России и в мире, кто бы что ни говорил. Не чувствую падения интереса, все раздувается извне». Алдонин об опросе ВЦИОМ
226 минут назад
«Виктория» Пльзень – «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд, Бруну и Зиркзе в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
3830 минут назад
Моуринью о составе «Фенербахче»: «Может, ТВ-эксперты помогут выбрать, кто будет играть слева в защите? С «Атлетиком» у нас не было полузащитников в запасе – вы не видите реальную картину»
340 минут назад
«Хоккей – сильный спорт, но он идет вторым после футбола. Не может быть первым, миллионы людей играют в футбол и болеют». Наумов об опросе ВЦИОМ
348 минут назад
Мбаппе полетит с «Реалом» на финал Межконтинентального кубка, но его шансы сыграть малы
7сегодня, 16:12
«Астана» – «Челси». 1:3 – Гиу сделал дубль, Вейга забил. Онлайн-трансляция
49сегодня, 16:11Live
Каррагер о контракте Салаха: «Пусть он расскажет, чего хочет, чтобы мы могли принять сторону. Мохамед останется в «Ливерпуле» – не уверен, что у него много вариантов»
6сегодня, 16:06
Рекомендуем