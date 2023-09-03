Санчо о непопадании в заявку «МЮ»: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен»

Джейдон Санчо назвал ложью слова о недостаточном старании на тренировках «МЮ».

Полузащитник « » не попал в заявку на матч 4-го тура против « » (1:3). Эрик тен Хаг объяснил это тем, что не впечатлил его на тренировках.

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.

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