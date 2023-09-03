Санчо о непопадании в заявку «МЮ»: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал соцсети Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо назвал ложью слова о недостаточном старании на тренировках «МЮ».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку на матч 4-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Эрик тен Хаг объяснил это тем, что Санчо не впечатлил его на тренировках.

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.

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74 комментария

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Фанат спорта01
похоже Рон сказал правду про огромное эго Тен хага.
Тренер такого уровня должен идти на компромисс с игроками он не Гвардиола и даже не Клопп.
+60
-20
+40
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Мадридито
Криро был прав на счёт этого лысого шарлатана
+61
-30
+31
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Today I feel Qatari
Просто факт. Гений 7хаг всю предсезонку наигрывал Санчо как ложную девятку чтобы ни разу не выпустить его по ходу сезона. Ну что же, зато мы знаем кого лысый выбрал очередным козлом отпущения :)
+36
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+27
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Дриблинг Рэшфорда
Ну Санчо не выдержал видимо. Сначала купили спиннера на его позицию и пихают в состав при любой игре, теперь публично говном поливают зачем-то. На предсезонке Джейдона наигрывали ложной девяткой, в итоге нападающим Рэшфорда выпускают (которому удобно слева) или Марсьяля (которому удобно в больнице). Очень много вопросов к тренеру, странное поведение
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Мадридито
А почему этого бездаря Антони выпускает каждый тур?
+14
-2
+12
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Direct free kick
Ответ Today I feel Qatari
Просто факт. Гений 7хаг всю предсезонку наигрывал Санчо как ложную девятку чтобы ни разу не выпустить его по ходу сезона. Ну что же, зато мы знаем кого лысый выбрал очередным козлом отпущения :)
Может быть Санчо и плох для АПЛ, только вот звёзд уровня АПЛ в 7хагтим не обнаружено, так что тут сработала гнилая натура физрука не иначе. Самоувтеждение его кредо
+12
-3
+9
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Artuom Batishev
Ответ Полуэктов Пётр
"Я уважаю все решения тренерского штаба" Ну так получается, что не уважаешь, если называешь их ложью
Решение не выпускать - он уважает, ведь это решение тренера.

Он неуважает ложь, о том что якобы плох и не выкладывается на тренировках. Это разные вещи.
+10
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SergioRamos92
Ответ Мадридито
А почему этого бездаря Антони выпускает каждый тур?
Потому что личная хотелка Тен Хага,плюс обошелся дороже Санчо
+11
-2
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Стахович
Гнать лысого физрука
+12
-3
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хавбек+
Санчо надо в атакующую команду, в бусе голландца максимум раз два за игру можно добежать до ворот соперника
+8
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Джон Харпер
Удачи Джейдон,все будет хорошо.
+7
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eskerro
Ответ Мадридито
Криро был прав на счёт этого лысого шарлатана
Две подряд победы МЮ и все резко начнут переобуваться 😂
+14
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Стахович
Sqwerty,как дела?)
+5
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Крыс Пол
7хаг устроил смуту
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Direct free kick
Ответ Фанат спорта01
похоже Рон сказал правду про огромное эго Тен хага. Тренер такого уровня должен идти на компромисс с игроками он не Гвардиола и даже не Клопп.
Жаль Роналду не зарядил ему по лицу, покидая ржавый трафорд. Было бы эпично
+20
-16
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Стахович
Уволить Тен Хаага и назначить тренером легенду клуба Роналду
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Direct free kick
Ответ Стахович
Sqwerty,как дела?)
Квертя по рыбачку Сульшеру рыдает до сих пор, хочет на рыбку сесть ха ха
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Anton Kortenko
прирождённому абъюзеру Тен Хагу нужно кого то унижать. Санчо же не родной Антоха, чтобы железно в основе играть. в следующем матче выпустит на 99 минуте и скажет, что выразил огромное доверие.
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Ksandvankneshas
Санчо третий сезон в МЮ овошь, но никто его особо его не трогает. Ведь есть Мага, Далот, де Марсиаль, был Криш, де Хеа –да кто угодно, но Санчо доставалось незаслуженно мало и редко.
В общем, молчал бы и не отсвечивал и дальше.
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Аморалинни
Тут все просто
7Хаг купил спиннера за сотку, поэтому не может держать его на лавке, так как признает свою профнепригодность
Какого-нибудь Роналду он мог спокойно убрать за плохую игру, а вот свои покупки - никогда
Поэтому Санчо надо просто ждать пока кто-то из этой двоицы свалит
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a2wai
Ответ Мексиканская песня
Что-то у левых атакующих вингеров не ладится с Тен Хагом. А. Там Антони.
Он справа играет. Слева место забронивано за Рэшфордом.
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Today I feel Qatari
Ответ Полуэктов Пётр
"Я уважаю все решения тренерского штаба" Ну так получается, что не уважаешь, если называешь их ложью
Он просто не считает Тен Хага за тренера, учись читать между строк
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Roman
Манчестер Юнайтед - это английский Спартак
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Мексиканская песня
Ответ a2wai
Он справа играет. Слева место забронивано за Рэшфордом.
Тогда владельцы такие же дуболомы, как и Тен Хаг.
Я помню эту историю, что позицию Санчо поменяли сторонами.
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Артур Ганненко
Тен Хааг сам виноват, на пустом месте конфликт создал, мог просто сказать "не выпустил из тактических соображений"
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