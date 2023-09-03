Санчо о непопадании в заявку «МЮ»: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен»
Джейдон Санчо назвал ложью слова о недостаточном старании на тренировках «МЮ».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку на матч 4-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Эрик тен Хаг объяснил это тем, что Санчо не впечатлил его на тренировках.
«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!
Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов. Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в твиттере.
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Тренер такого уровня должен идти на компромисс с игроками он не Гвардиола и даже не Клопп.
Он неуважает ложь, о том что якобы плох и не выкладывается на тренировках. Это разные вещи.
В общем, молчал бы и не отсвечивал и дальше.
7Хаг купил спиннера за сотку, поэтому не может держать его на лавке, так как признает свою профнепригодность
Какого-нибудь Роналду он мог спокойно убрать за плохую игру, а вот свои покупки - никогда
Поэтому Санчо надо просто ждать пока кто-то из этой двоицы свалит
Я помню эту историю, что позицию Санчо поменяли сторонами.