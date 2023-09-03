Изидор сообщил «Локо», что не хочет возвращаться в Россию. Он уехал во Францию без разрешения

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Метц Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор сообщил «Локомотиву», что не хочет возвращаться в Россию.

«После матча шестого тура Мир РПЛ против «Сочи» французский футболист Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд.

Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководством «Локомотива» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб.

На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен», – сообщили в пресс‑службе «Локомотива».

Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Напомним, что он не имеет права на приостановку контракта, так как не пользовался им ранее.

В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Полную статистику француза можно найти здесь.

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163 комментария

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Никита Алексеев
Что такое контракт, мы не знаем
+256
-16
+240
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Дядя ТУРА
тут у меня нет однозначной реакции.. видимо не все так просто как кажется.
1 он бы мог уйти давно, когда было особо правило по нашим легионерам, не ушел и достойно вел себя в клубе.
2 есть ощущение, что была договоренность определенная между ним и клубом, допускаю, что клуб ее не выполнил
+153
-17
+136
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Александр Ульянов
Ответ Gleb
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он же не на Украине играет
+207
-91
+116
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Архитектор Мендисабаль
Казалось, всё у них всерьёз второго сентября...
+76
-1
+75
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Сергей Орлов
Ответ Александр Ульянов
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А я ни разу не видел жирафа. Это не значит, что их не существует.
+56
-15
+41
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Лёха Зеленов
Ответ Gleb
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Где небезопасно? В Москве?)) господи, что вам там в уши льют...
+65
-30
+35
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cheros
Ответ Gleb
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Да, полностью согласен. Слишком много таких новостей стало в Москве, спортсменам-иностранцам наверняка это не нравится.
+38
-10
+28
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Zeitgeist Zeppelin
А все потому что Локомотиву надо было лучше изучать историю семьи Изидора - не зря кого-то из его предков прозвали «легкая дверь». Так что сами виноваты.
+29
-2
+27
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Bolvan
Мм да некрасивый поступок
+32
-9
+23
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Юрий Луговой
Охренеть, что значит не хочу. Ну не успели продать до конца трансферного окна. Играй до зимы, будто профессионалом
+17
-3
+14
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mekafff
Ответ Лёха Зеленов
Где небезопасно? В Москве?)) господи, что вам там в уши льют...
Ну да, огромная дыра от взрыва в стене офиса Озона. Максимальная безопасность.
+17
-6
+11
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Sergey Elesin
федоров же сказал,что в данный исторический момент россия ложила болт на международные организации.Так вот и на россию ложили большой и толстый.
+28
-17
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Кирилл Польский
Интересно, как быстро теперь свой Вилли, от которого все умилялись, смеялись с его русских матов, и желали уехать в Европу станет крысой? Все вводные есть. Или это другое, и опять колхозное руководство Локомотива виновато? Ярмарка от ФИФА закрылась, будьте добры исполнять условия контракта. Не удивлюсь, если сейчас появится история про беспилотники, стресс, а потом переход в СА)
Хорошечно было бы ещё штраф за демарш стрести. ОЮ, прости Господи, принесла бы в казну 10 миллионов минимум. И на нападающего бы хватило)
+20
-9
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Юрий Луговой
Ответ Forza
Я думаю тут многое не понимают, что профессионализм, как таковой, определяется пунктами в контракте и договоренностями, а не каким то "пацанским" поведением. Скажем, если у него были договоренности с клубом, что он не уходит, когда мог сделать это бесплатно, но за это его продают в устраивающий его клуб - его поведение не является непрофессиональным. Как раз наоборот: он пытается отстоять свои права и рабочие договоренности с начальством. Но более того, даже если этих договоренностей не было, но просто сам контракт так составлен, что Локо никак не может его наказать, кроме как перестать платить ЗП - его поведение тоже вписывается в рамки профессионализма. У каждого футболиста есть право на разрыв или не исполнение условий контракта. Просто, обычно, это сопровождается штрафами и дисквалификациями со стороны УЕФА и ФИФА, что слишком большие издержки, для игроков. Но если этого нет, по какой то причине, то значит футболист просто вот пользуется возможностями в рамках своего трудового соглашения. А непрофессионально с его стороны было бы скандалить в раздевалке, выходить на поле и просто ходить пешком, и т.д.
Если его ни кто не захотел покупать за определëнные деньги, он не имеет право самовольно покидать клуб. Не хочет играть пусть платит неустойку и валит. Просто эти иностранцы попривыкали что в России им можно всё. Попробовали бы они так в Европе наплевательски вести себя.
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Overkiller
Ответ Ызяя
шанс пострадать от беспилотника в Москве, по статистике), в несколько миллионов (МИЛЛИОНОВ)раз меньше, чем от грабителей во Франции
А каков шанс пострадать от беспилотника во Франции?
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Пылающий Леха
ТО в Саудовской Аравии еще открыто! ))
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Balt
Хруст французской булки и вина ему роднее чем вкус Бородинского и Жигулёвского.
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Ызяя
Ответ Alejandro Kristoffersen---Suarez
Комментарий удален модератором
шанс пострадать от беспилотника в Москве, по статистике), в несколько миллионов (МИЛЛИОНОВ)раз меньше, чем от грабителей во Франции
+13
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45_percent
Осуждать иностранца за принятое решение о нежелании играть за Локо, конечно, не стоит.
Но тогда он должен разорвать контракт по собственной инициативе со всеми предусмотренными трудовым соглашением санкциями и неустойками в адрес клуба.
Тогда никаких претензий.
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marchellinos
За такое надо наказывать чтобы другим не повадно было
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Абдулов Алексей
Ответ Дядя ТУРА
тут у меня нет однозначной реакции.. видимо не все так просто как кажется. 1 он бы мог уйти давно, когда было особо правило по нашим легионерам, не ушел и достойно вел себя в клубе. 2 есть ощущение, что была договоренность определенная между ним и клубом, допускаю, что клуб ее не выполнил
Он и хотел уйти, но ФИФА выпустила правило, что теперь нельзя, если не успел воспользоваться приостановлением контракта ранее.
+5
-1
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Dizzod
Ответ Ызяя
шанс пострадать от беспилотника в Москве, по статистике), в несколько миллионов (МИЛЛИОНОВ)раз меньше, чем от грабителей во Франции
шанс нанять охранников во Франции намного выше чем купить ПВО в квартиру в Москве.
+10
-6
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bm9z9dpnwx
Когда ютуб подкинул новости про контракт Фёдорова
+3
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TwoWeekStubble
"Локомотив" пусть на Изидора в КХЛ жалуется)
+3
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Gleb
Не нужен. Подпишем Корчагина, он 3 "Зениту" забивал.
+14
-11
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