Изидор сообщил «Локо», что не хочет возвращаться в Россию. Он уехал во Францию без разрешения

Вильзон Изидор сообщил «Локомотиву», что не хочет возвращаться в Россию.

«После матча шестого тура Мир против «Сочи» французский футболист Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд.

Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководством «Локомотива» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб.

На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен», – сообщили в пресс‑службе «Локомотива».

Контракт Изидора с « » рассчитан до 30 июня 2026 года. Напомним, что он не имеет права на приостановку контракта, так как не пользовался им ранее.

В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Полную статистику француза можно найти здесь.

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