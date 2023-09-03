Изидор сообщил «Локо», что не хочет возвращаться в Россию. Он уехал во Францию без разрешения
Вильзон Изидор сообщил «Локомотиву», что не хочет возвращаться в Россию.
«После матча шестого тура Мир РПЛ против «Сочи» французский футболист Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд.
Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководством «Локомотива» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.
«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб.
На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен», – сообщили в пресс‑службе «Локомотива».
Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Напомним, что он не имеет права на приостановку контракта, так как не пользовался им ранее.
В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Полную статистику француза можно найти здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
1 он бы мог уйти давно, когда было особо правило по нашим легионерам, не ушел и достойно вел себя в клубе.
2 есть ощущение, что была договоренность определенная между ним и клубом, допускаю, что клуб ее не выполнил
Хорошечно было бы ещё штраф за демарш стрести. ОЮ, прости Господи, принесла бы в казну 10 миллионов минимум. И на нападающего бы хватило)
Но тогда он должен разорвать контракт по собственной инициативе со всеми предусмотренными трудовым соглашением санкциями и неустойками в адрес клуба.
Тогда никаких претензий.